雲浩影被問點解唔post浸溫泉相以16字尷尬回應 網民鬧爆DJ主持：完全零尊重
雲浩影以16字回應點解唔post浸溫泉相
Cloud近日接受DJ兼KOL艾力訪問，講到早前她第一次到日本東京旅行，主要去浸溫泉，艾力即問她：「點解唔見你post浸溫泉嘅相？」Cloud當堂被嚇眼凸，以16字反問他：「浸溫泉要post相嘅咩？浸溫泉冇著衫架喎！」艾力就話：「好多人浸溫泉post相㗎！」最後Cloud無奈地說：「哦…我冇影到呀！我錯失咗呢個流量密碼。」
網民反應兩極 有網民鬧爆「低俗當有趣」
有自稱並非Cloud粉絲的網民直言「聽到皺晒眉」，出po鬧爆艾力：「點解一個歌手訪問會被問『點解唔post浸溫泉相』？一個女被問呢種問題係有幾咁尷尬？我就唔信佢訪問男歌手會叫人post浸溫泉相呀，作為女性我真係聽得好唔舒服。」引發起網民廣泛討論。
有不少網民認同指：「呢位主持就純粹為問而問，睇同問既都尷尬」、「咁樣問好低級」、「完全零尊重，低俗當有趣」、「應該搵五索之流答佢」、「同意呀，d 問題好冇水準呀」、「等同問人哋點解沖涼唔post相？浸溫泉係私人空間嚟㗎」、「個『主持』咁講係有問題」、「個男主持講嘢有問題，非常之唔尊重人」等。
有網民反駁：你唔諗到咁色情咪冇問題囉
但亦網民力撐艾力的問題好普通：「好多女藝人都會自己post浸溫泉相，影吓個背面啊，側面啊，影出嚟效果都幾靚㗎。你唔諗到咁色情咪冇問題囉」、「我個人覺得呢條問題都好普通，如果介意主持人呢個類型嘅問題，係咪應該怪接job果個呢？」、「雖然我都唔鐘意佢，但你反應又好似過大」、「如果cloud係男人，成件事有無問題？」、「都係節目效果而已，君子樂而不…過界」等。
睇翻訪問片中，Cloud亦有提到她在2022年出道、第1首歌《願望之翼》派台時，已曾接受過在電台做DJ的艾力訪問，可算識於微時，她更向艾力大派「好人卡」，勁讚艾力給她一種好可靠、好能夠信任的安全感覺。
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