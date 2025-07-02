雲浩影「雲影號」電車遊港島助慶 鄧麗欣驚喜撐場 兩大高顏值同場惹關注

雲浩影（Cloud）將於8月2日，假旺角麥花臣舉行首個個人演唱會「Finding Cloud 雲浩影演唱會2025」，上周預訂反應熱烈，火速售罄，明天（3日）早上十一時CAST Ticketing公開發售。日前Cloud乘坐印了其演唱會海報的「雲影號」電車，遊走港島宣傳。出發前「迷雲黨」（Cloud歌迷暱稱）送上生日蛋糕，預祝她本周六（5日）生辰快樂及個唱門票大賣，雙喜臨門。驚喜一浪接一浪，鄧麗欣（Stephy）神秘現身傳授「淡定心法」，令Cloud大為感動。