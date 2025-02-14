雲浩影大方認與T-Ma解中 大爆對方1細心事成功收復芳心

27歲雲浩影（Cloud）今年初被爆出與音樂監製T-Ma（馬敬恆）疑似地下情，隨即引起大批網民討論。日前（13日）Cloud出席活動後接受訪問時，就大方認與T-Ma正在了解中，並分享2人嘅關係及進展，並大爆對方成功收復芳心嘅舉動……