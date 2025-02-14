雲浩影大方認與T-Ma解中 大爆對方1細心事成功收復芳心
Cloud大方認與T-Ma了解中
Cloud日前接受訪問時被問到與T-Ma傳緋聞一事，當被問到係唔係可以恭喜佢時，Cloud就表示「了解當中，大家畀啲空間」更直言冇諗過會咁快被爆出戀情，兼大方透露已與T-Ma了解咗3個月。不過對於仍未「封盤」，Cloud就表示「差啲時機」，但亦鬼馬表示未知今日（14日）情人節十分就是適合嘅時機，但就大方認今日「應該都會食個飯嘅」。
Cloud透露T-Ma收復芳心1件事
Cloud隨後亦鬆口談當中細節，並稱與T-Ma係工作中擦出愛火：「都係通過工作中認識嘅，咁佢都係一個好好嘅男仔啦，好細心，所以都了解緊，希望大家畀啲空間。」Cloud亦表示今年與T-Ma在工作上都會有合作：「今年有啲歌都會係佢做，同時間都有一齊寫啲歌」不過就爆笑表示T-Ma唔會變成自己嘅御用監製。
而對於T-Ma如何成功收復芳心，Cloud就透露對方為人十分細心：「知道我歌唱有時需要食飯，佢會買啲飯團畀我食咁樣」不過亦大方表示如果有好消息會再公布！
雲浩影傳熱戀星級音樂監製 依偎親密照曝光 男方背景超猛料
27歲的雲浩影（Cloud）自從《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得女歌手銅獎後人氣急升，仙氣顏值更被網民洗版熱議！上月就有雲浩影同星級音樂監製的親密私照流出，地下情疑似曝光！
雲浩影傳熱戀星級音樂監製
早前一系列Cloud和T-Ma的親密照片在社交媒體上瘋傳，照片中顯示2人在一個朋友聚會上非常親密。而在其中一張照片中，Cloud整個人依偎在T-Ma身旁，左手搭在他的身上，這種親密的舉動超出了普通朋友之間的互動，惹來網友們紛紛留言討論：「呢單可信過ivy so洪嘉豪」、「終於有一單堅料」、「咁靚女冇男朋友先係詭異」等。
雲浩影IG疑有洩蜜相
Cloud和T-Ma在音樂上的合作始於去年，其中包括了兩首受歡迎的單曲《Too Good To Be》和《Dizzy》。這兩首歌曲都是由T-Ma監製，而Cloud在社交媒體上分享的一張T-Ma在錄音室沖咖啡的背影照片，也透露出兩人工作時的甜蜜氛圍。
T-Ma馬敬恆背景大起底
T-Ma馬敬恆不僅是一位音樂監製，他還曾是樂隊主唱，後來赴美深造音樂，回港後成立了自己的錄音室和工作室。他與多位著名歌手合作，包括馮允謙、G.E.M.、MIRROR、COLLAR，甚至韓國女團G-idle。
Cloud談及與前男友分手係人生遺憾
Cloud在2023年宣布與拍拖9年的初戀男友分手，Cloud曾表示這是她人生中的遺憾「係你嘅就係你，大家都傷，但都希望對方好。」當被問及分手是否與她的事業發展有關時，她更哽咽地表示呢一行不簡單，不少男性真的較難接受，不希望有太多的目光放在女友身上。