前三級女星雷凱欣考獲士牌惹猜測 盤點揸士藝人 有位係現任TVB小花
雷凱欣 準備揸士擔心唔pass
雷凱欣日前在社交平台上分享了一張「公共服務車輛司機職前課程」訓練手冊的照片，並透露自己的學習經歷：「救命啊！我捱過第一堂啦！學到好多嘢，之但係睇咗好多撞車例子嘅影片，壞到我依家好驚驚喎！從來可怕都不是自己」
之後雷凱欣又再分享了一張「的士司機職前課程」訓練手冊的照片，大呻：「8小時後又8小時，唔知我pass唔pass呢？」有網民留言鼓勵她：「一定pass啦。」雷凱欣則回覆：「求神保守！」
雷凱欣考士牌舉動惹猜測
有網民好奇問雷凱欣：「你考咗 6 號牌？（指的士駕駛執照）」她回覆：「係啊！」網民再追問道：「係咪因為搞呢門生意所以要親身體驗下？」雷凱欣則未有確實回應，只反問：「有無介紹？」
雷凱欣突然考的士牌的舉動引起網民熱議，有網民猜測她有意復出娛樂圈，要演出相關的角色；有網民猜測她的婚姻出現問題，為養育兒子要自力更生，所以由少奶奶淪落到揸的士；有網民就猜測她只是為了幫老公陳智聰打理家族經營的小巴及的士生意，而去考的士牌。
雷凱欣 入行25年曾組女團
雷凱欣在2000年參加香港有線電視YMC台的VJ選舉獲得亞軍，之後加入女子組合3G，並推出專輯《我要造勢》，其後她又曾與黃榕組成組合SexyDolls。2005年，她接拍首部三級片《禁室培慾之愛的俘虜》，在2011年的三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》中她更一脫成名，但之後她急流勇退，在2018年承認已結婚生子。
盤點揸士藝人 有位係現任TVB小花：
蕭徽勇 好心獲讚賞
人稱「Gordon哥哥」的47歲蕭徽勇，曾是TVB的藝人和配音員，曾參演《降魔的2.0》等劇集。他曾表示在疫情期間收入下降，考的士牌照原先只為買個保險，到最後決定不續約TVB後，才正式轉行揸的士，並且因為其好心行為而被網民讚揚。
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林浩文 兼職揸士維生
在《愛回家》飾演「書蟲」的林浩文，自2023年已開始揸的士，不過他表示只會在未有劇開拍時先會兼職揸的士。當被問到收入是否被比TVB更好，林浩文就坦言的士收入再加上TVB人工，都算可以叫做搵到餐飯食。
彭翔翎 最靚士司機
現年31歲的TVB小花彭翔翎入行8年，有「翻版林夏薇」之稱，除了有份主持節目《直播靈接觸》外，又演出過《異空感應》、《踩過界II》等劇集，為了繼續追夢，她更兼職做的士司機，她曾透露試過一星期揸足7日的士，亦試過一日賺到兩千元，獲網民封為「最靚的士司機」。
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孔德賢 熱愛駕駛
27歲TVB小生孔德賢亦有考獲的士牌！現時孔德賢在TVB主力做主持，曾在奥運中擔任「奧運之星」，並參與《明星運動會》等活動，熱愛駕駛的他，在過去一年內考獲了多個車牌，其中就包括的士牌，他指在眾多車牌中，考的士牌最有趣，因為考試時會給你一個地方名，讓你即時回答街名和路線，非常考驗記性。