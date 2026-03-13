「億萬港姐冠軍」為自證「真材實料」 鏡頭前突除乳墊真空上陣 曾被質疑「身材進化」
廣告
31歲前港姐冠軍雷莊𠒇為內衣品牌拍攝廣告時，竟然在鏡頭前做出驚人舉動，直接伸手入衫掏出厚厚乳墊，瞬間變成真空狀態展示真材實料。這位曾被封為「最醜港姐」的2017年冠軍，近年顏值與身材不斷進化，如今大膽挑戰性感底線的表現令網民看得熱血沸騰。
雷莊𠒇鏡頭前突除乳墊震撼全場
影片中雷莊𠒇身穿黑色波點開胸絲質恤衫配白色熱褲，隨著音樂自信擺動身體時，突然做出令人驚訝的舉動。她直接伸手入衫內，從胸前掏出兩塊厚厚的乳墊並大方向鏡頭展示，瞬間變成真空狀態。從影片可見，即使真空上陣，她的上圍仍然極為堅挺，完全展現真材實料的自信。這個大膽舉動不但為產品帶來極佳宣傳效果，更讓網民見識到她完美蛻變後的性感魅力。
億萬港姐身材進化獲網民激讚
出身大富之家的雷莊𠒇卸任後回加拿大發展，作風越見大膽。接著她換上啡色Push-up Bra並重新穿上絲質恤衫，在神奇胸圍加持下身材立即變得洶湧澎湃，本身已經豐滿的上圍將恤衫撐得更為立體，性感指數爆燈。現年31歲的她無論樣貌和體態都比當年參選時更為亮眼，散發著成熟嫵媚的魅力，狀態比奪冠時有過之而無不及。
雷莊𠒇外貌爭議成功逆轉形象
自2017年參選港姐以來，雷莊𠒇的外貌一直成為外界焦點，更曾被網民狠批為「最醜港姐」之一。不過近年專注於模特兒及演員工作的她，已成功蛻變成自信美人。從最新發布的廣告影片可見，她對自己身材擁有絕對信心，大方展示真材實料的舉動完全顛覆了外界對她的既有印象。這位億萬港姐冠軍用實際行動證明，真正的美麗來自於內在的自信與勇氣。
網民熱議港姐冠軍性感蛻變
雷莊𠒇的火辣演繹在網上引起熱烈討論，網民紛紛留言「真係進步好多」「依家靚咗好多」「好有自信」。有網民更直言「當年真係睇走眼」「依家先係真正嘅港姐水準」，對她的蛻變表示驚艷。亦有網民讚賞她的勇氣「敢於挑戰自己」「呢種自信最吸引」。
圖片來源：ig@juliettelouie、youtube@TVB USA Official、ig@juliettelouie資料或影片來源：原文刊於新假期