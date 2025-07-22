雷頌德孖黎明撐枱腳敍舊 網民洗版式跪求擔任陳慧琳演唱會尾場嘉賓

著名音樂人雷頌德日前突然在社交平台投下震撼彈，貼出與天王黎明的世紀合照，更配上一碟「黯然銷魂飯」，瞬間勾起樂迷無限回憶。雷頌德專程由英國返港為陳慧琳演唱會任音樂總監，卻在此時與昔日黃金拍檔密會，令唔少歌迷都十分期待Kelly與黎明同台演出！