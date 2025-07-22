雷頌德孖黎明撐枱腳敍舊 網民洗版式跪求擔任陳慧琳演唱會尾場嘉賓

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著名音樂人雷頌德日前突然在社交平台投下震撼彈，貼出與天王黎明的世紀合照，更配上一碟「黯然銷魂飯」，瞬間勾起樂迷無限回憶。雷頌德專程由英國返港為陳慧琳演唱會任音樂總監，卻在此時與昔日黃金拍檔密會，令唔少歌迷都十分期待Kelly與黎明同台演出！

雷頌德深夜「放閃」黎明

雷頌德近日為陳慧琳共10場的紅館個唱《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》擔任音樂總監，更罕有開金口與Kelly合唱《紀念日》，掀起全場高潮。在百忙之中，他亦不忘與老友敍舊。昨日他於社交網貼出與黎明的合照，並上載一張叉燒飯照片，風趣地寫道：「有人請我食黯然銷魂叉燒豬油撈飯」，更配上黎明的金曲《情深說話未曾講》，這頓「男人的浪漫」飯局，加上兩人燦爛的笑容，默契依舊，即時引爆歌迷討論區，紛紛猜測二人密會的真正目的。

雷頌德 黎明 雷頌德（左2）專程由英國返港，為陳慧琳共10場的紅館個唱擔任音樂總監。（圖片來源：ig@mark_lui147）
雷頌德（左2）專程由英國返港，為陳慧琳共10場的紅館個唱擔任音樂總監。（圖片來源：ig@mark_lui147）
雷頌德 黎明 雷頌德日前更在社交平台曬出與老友黎明敍舊個照片。（圖片來源：ig@mark_lui147）
雷頌德日前更在社交平台曬出與老友黎明敍舊個照片。（圖片來源：ig@mark_lui147）

傳餘下場次有天王級嘉賓助陣

雷頌德與黎明這張合照的出現時機相當耐人尋味，由於雷頌德正為陳慧琳演唱會效力，圈中隨即傳出驚人消息！據知情人士透露，人緣甚佳的陳慧琳餘下三場演唱會（7月25、26、27日）將有天王級嘉賓助陣，而黎明正是其中一位盛傳人選！回帶當年，黎明與陳慧琳不僅合作拍過電影，亦曾互相擔任對方演唱會嘉賓，關係匪淺。若傳聞屬實，觀眾將有機會親眼見證天王天后再度世紀同框，勢必掀起撲飛熱潮，場面肯定極度震撼！

雷頌德 黎明 陳慧琳演唱會第7場邀請到影帝張家輝擔任嘉賓，2人更齊齊大跳《眼睛想旅行》！（圖片來源：ig@kellychenwailam）
陳慧琳演唱會第7場邀請到影帝張家輝擔任嘉賓，2人更齊齊大跳《眼睛想旅行》！（圖片來源：ig@kellychenwailam）
雷頌德 黎明 陳慧琳演唱會頭場就邀請到樂壇天后鄭秀文擔任嘉賓。（圖片來源：ig@kellychenwailam）
陳慧琳演唱會頭場就邀請到樂壇天后鄭秀文擔任嘉賓。（圖片來源：ig@kellychenwailam）

網民洗版式跪求擔任尾場嘉賓

合照一出，立即在網上引發洗版式討論，歌迷反應極之熱烈，紛紛表示集體回憶湧現，留言區瞬間被攻陷！網民激動表示：「Mark同Leon呢個組合真係無敵！回憶返晒嚟！」、「求吓你哋再合作啦！黎明入行40周年演唱會靠你喇Mark！」、「見到佢哋仲係咁好朋友，真係好感動。」更有不少粉絲化身偵探，推測飯局背後另有玄機：「呢個黯然銷魂飯局，係咪預告緊啲咩大project？」、「如果Leon真係做Kelly嘉賓，我即刻買黃牛飛都要入場！」可見這對黃金組合在樂迷心目中地位超然，一舉一動都足以牽動全城神經。

雷頌德 黎明 雷頌德2013年拍攝「雷頌德THANK YOU演唱會」海報時，就曾邀請到陳慧琳及黎明協助拍攝。（圖片來源：雷頌德演唱會海報）
雷頌德2013年拍攝「雷頌德THANK YOU演唱會」海報時，就曾邀請到陳慧琳及黎明協助拍攝。（圖片來源：雷頌德演唱會海報）
雷頌德 黎明 陳慧琳與黎明不僅合作拍過電影，亦曾互相擔任對方演唱會嘉賓，關係匪淺，因此今次雷頌德曬出合照令唔少網民十分期待黎明現身陳慧琳演唱會擔任嘉賓。（圖片來源：微博@雷頌德）
陳慧琳與黎明不僅合作拍過電影，亦曾互相擔任對方演唱會嘉賓，關係匪淺，因此今次雷頌德曬出合照令唔少網民十分期待黎明現身陳慧琳演唱會擔任嘉賓。（圖片來源：微博@雷頌德）

撰文：東方新地圖片來源：ig@kellychenwailam、ig@mark_lui147、微博@雷頌德、雷頌德演唱會海報資料或影片來源：原文刊於新假期

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