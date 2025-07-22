雷頌德孖黎明撐枱腳敍舊 網民洗版式跪求擔任陳慧琳演唱會尾場嘉賓
廣告
著名音樂人雷頌德日前突然在社交平台投下震撼彈，貼出與天王黎明的世紀合照，更配上一碟「黯然銷魂飯」，瞬間勾起樂迷無限回憶。雷頌德專程由英國返港為陳慧琳演唱會任音樂總監，卻在此時與昔日黃金拍檔密會，令唔少歌迷都十分期待Kelly與黎明同台演出！
雷頌德深夜「放閃」黎明
雷頌德近日為陳慧琳共10場的紅館個唱《陳慧琳Season 2 萬人結界演唱會》擔任音樂總監，更罕有開金口與Kelly合唱《紀念日》，掀起全場高潮。在百忙之中，他亦不忘與老友敍舊。昨日他於社交網貼出與黎明的合照，並上載一張叉燒飯照片，風趣地寫道：「有人請我食黯然銷魂叉燒豬油撈飯」，更配上黎明的金曲《情深說話未曾講》，這頓「男人的浪漫」飯局，加上兩人燦爛的笑容，默契依舊，即時引爆歌迷討論區，紛紛猜測二人密會的真正目的。
傳餘下場次有天王級嘉賓助陣
雷頌德與黎明這張合照的出現時機相當耐人尋味，由於雷頌德正為陳慧琳演唱會效力，圈中隨即傳出驚人消息！據知情人士透露，人緣甚佳的陳慧琳餘下三場演唱會（7月25、26、27日）將有天王級嘉賓助陣，而黎明正是其中一位盛傳人選！回帶當年，黎明與陳慧琳不僅合作拍過電影，亦曾互相擔任對方演唱會嘉賓，關係匪淺。若傳聞屬實，觀眾將有機會親眼見證天王天后再度世紀同框，勢必掀起撲飛熱潮，場面肯定極度震撼！
網民洗版式跪求擔任尾場嘉賓
合照一出，立即在網上引發洗版式討論，歌迷反應極之熱烈，紛紛表示集體回憶湧現，留言區瞬間被攻陷！網民激動表示：「Mark同Leon呢個組合真係無敵！回憶返晒嚟！」、「求吓你哋再合作啦！黎明入行40周年演唱會靠你喇Mark！」、「見到佢哋仲係咁好朋友，真係好感動。」更有不少粉絲化身偵探，推測飯局背後另有玄機：「呢個黯然銷魂飯局，係咪預告緊啲咩大project？」、「如果Leon真係做Kelly嘉賓，我即刻買黃牛飛都要入場！」可見這對黃金組合在樂迷心目中地位超然，一舉一動都足以牽動全城神經。
撰文：東方新地圖片來源：ig@kellychenwailam、ig@mark_lui147、微博@雷頌德、雷頌德演唱會海報資料或影片來源：原文刊於新假期