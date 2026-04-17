電視城內｜樊亦敏入行34年憑「三太」翻紅！為角色時肥時瘦 驚爆最想演殺手
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在電視城打滾34年的樊亦敏（Amy），由1991年參選港姐奪得「最上鏡小姐」入行，演藝路途曾經歷起伏，近年終憑處境劇《愛．回家之開心速遞》的「三太」龍力蓮一角成功入屋，人氣再度急升！她近日分享多年心路歷程，更自爆為角色時肥時瘦的專業秘密，並透露未來最想挑戰的角色，絕對讓觀眾意想不到！
樊亦敏憑「三太」入屋 全靠一角洗甩Cool爆形象
樊亦敏坦言自己真實性格比較Cool，全靠《愛．回家之開心速遞》的「三太」一角，才讓廣大觀眾見到她搞笑的另一面。她非常喜歡這個角色，認為三太「表面搞笑，但內心卻充滿希望，凡事只要齊心，總能找到解決方法。」這個充滿喜感又富正能量的角色，成功打破了她以往給人的既定印象，讓她演藝事業創出新高峰，成為備受觀眾喜愛的實力派演員。
樊亦敏為三太外型花一年調整 揭時肥時瘦真相
觀眾留意到「三太」的外型時肥時瘦，樊亦敏解釋這完全是為了配合角色的專業考量。她透露：「三太攣頭髮時肥一點好看，後期才決定瘦一點變得較斯文。」為了讓角色形象更立體，她花了一整年時間來調整體重，更摸索出一套與身體溝通的方法，強調不會勉強自己做不舒服的事，而是「每天花五分鐘與身體溝通，慢慢便知道身體需要甚麼。」這份為藝術犧牲的敬業精神，令人佩服。
樊亦敏回顧34年TVB歲月 由港姐到甘草之路
回望過去，樊亦敏對TVB充滿感恩。她憶述34年前，媽媽瞞著她報名選港姐，讓她得到人生第一份工，從此改變一生。她經歷了廣播道、清水灣到將軍澳三個電視城年代，見證著台前幕後的變遷，但她認為不變的是濃厚的人情味與團結精神。她感觸地說：「無論在哪個年代、甚麼經濟環境，大家都將手頭上的事做到最好。」這份歸屬感，是她多年來一直努力的動力。
網民力撐樊亦敏挑戰新戲路：TVB快啲開劇
談及未圓的演藝夢，樊亦敏表示相比得獎，她更希望成為每個人都想合作的演員，並渴望挑戰更多元化的角色，例如殺手、專業人士等「亦正亦邪」的角色。此話一出，立即獲得網民熱烈支持，紛紛留言洗版：「三太演殺手？好有反差萌！我絕對會睇！」、「支持！佢絕對係實力派，演咩似咩！」、「TVB快啲開套劇俾佢做主角啦！」、「一個咁敬業嘅演員值得更多機會」、「由港姐睇到而家，演技真係好好，期待佢嘅新挑戰！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期