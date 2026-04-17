電視城內｜樊亦敏入行34年憑「三太」翻紅！為角色時肥時瘦 驚爆最想演殺手

在電視城打滾34年的樊亦敏（Amy），由1991年參選港姐奪得「最上鏡小姐」入行，演藝路途曾經歷起伏，近年終憑處境劇《愛．回家之開心速遞》的「三太」龍力蓮一角成功入屋，人氣再度急升！她近日分享多年心路歷程，更自爆為角色時肥時瘦的專業秘密，並透露未來最想挑戰的角色，絕對讓觀眾意想不到！