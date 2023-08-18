電視城明星撞鬼實錄 張家輝 鄭伊健 林峯 都有份！
TVB電視城 明星撞鬼實錄
林峯篇鬼揞眼事件
位於電視城走廊凹陷位嘅男藝員休息室，真係邪到你唔信！談及將軍澳電視城男休息室，林峯講起都怕怕︰「個男休息室好邪門，試過有次入去瞓覺，吩咐咗個PA一個鐘後入去叫醒我，我瞓瞓吓扎醒，見過晒鐘，咪入廠問個PA點解唔叫我？點知佢話入到去見我唔到。咁邪！自此我都唔敢再入休息室瞓覺。」
原來TVB最陰的地方便是位於整條走廊凹陷位的男藝員休息室，陽光完全射唔到入去，容易積聚陰氣。休息室面積約一百呎，米白色牆，有五、六張單人梳化，燈光陰暗，嚴禁拍照。
屋企遇女鬼事件
除咗呢件事，林峯原來亦試過在屋企見到女鬼，「事發喺兩年前，我記得嗰晚好攰，瞓瞓吓俾女鬼『責』，佢壓到我手腳郁唔到，精神係醒嘅，突然寒一寒，見到佢去到床角位，有陣煙，有一個人影，我心諗死火喇！避都冇得避，我試圖郁，佢就愈大力，我同佢講︰『我好攰，第二日要開工，求你俾我瞓啦！』 佢個影就慢慢走近我，仲同我講國語︰『就是他，就是他……』 之後就消失咗！」
張家輝篇 遇上口哨鬼
清水灣電視城咁多靈異事件，真係講極都講唔完！話說當年尚未成為影帝嘅張家輝，亦曾於清水灣電視城遇上口哨鬼，事發於半夜時分，當時佢正於四廠趕拍同宣萱主演嘅劇集《騙中傳奇》，突然成組人聽到廠內傳出口哨聲，即使拍攝期間亦未停過，但拍完之後睇翻重播，卻聽不到之前口哨聲，令在場所有人毛管戙！
鄭伊健篇 夜戰驚魂
鄭伊健一向都大唔透，有次佢趁放假相約一班幕後人員，於黃昏時分到電視城打War Game。當時八個大男孩在民初街上拎住武器你追我逐，玩了個多小時後戰事結束。眾人打算分車離開時，領隊鄭伊健數人頭離開，數來數去都是九個人，當時有人以為他玩嘢嚇鬼，但他卻一臉認真。其中一人代伊健再數一次，結果同樣是九個人，眾人不敢再考究，極速走人。
女鬼索命
除了打War Game出事，伊健亦試過在電視城錄影廠內遇上怪事！當時佢正等埋位，期間瞓在地氈上休息，突然有盞燈由高處跌下，正正跌喺佢身邊！伊健事後說︰「發生意外後，有位有陰陽眼同事話之前見有個穿小鳳仙裝女人坐於燈槽上，盞燈無整傷我，可能佢同我玩啦，不過我以後入廠都唔敢唔拜神！」
吳卓羲篇 目睹同事鬼上身
現在已離巢的吳卓羲都見識過將軍澳電視城男休息室嘅恐怖！不過唔係佢自己有事，而係佢同事！吳卓羲曾於男休息室遇上怪事，回到2003年時：「當年拍《英雄•刀•少年》，因為趕戲日接夜咁拍，我同成班訓練班同學都喺休息室瞓覺。點知瞓瞓吓，隔籬個同事突然講嘢，好似鬼食泥咁，但聽唔明佢噏乜，最恐怖嘅係佢把聲變咗第二個人把聲，跟住其他人都俾佢嚇醒，成班人驚到雞飛狗走！」
「小朋友」深夜來嚇
吳卓羲續言：「我亦聽過有同事話曾經於凌晨時分，喺男休息室見到個年約七、八歲嘅細路女，問佢點解喺度，個女仔冇應，其實無綫規定喺夜晚11點前，所有童工都要離開。自此，就傳出男休息室有『小朋友』。」
姚子羚篇遇上冇腳女鬼
林峯、吳卓羲都在男休息室有過非一般「驚」歷，今次就帶大家去到化妝間，話說姚子羚曾經在化妝間遇過冇腳女鬼︰「有一日拍《棟篤神探》拍到半夜，當時化妝間除咗我之外，仲見一個着灰色T恤長髮女仔，低着頭坐喺化妝間嘅一角，驟眼睇佢唔似藝員，又唔似化妝阿姐，以為係生面口臨時演員。我冇理就瞓一陣，突然感覺寒風陣陣，我就扎醒，跟着我支唇彩跌喺佢附近，我去執時唔見佢雙腳，起初我以為佢雙腳瑟縮喺櫈上，我睇真啲，佢冇腳之餘，原來個樣模糊到不見五官。當時我勁驚，即刻跑出走廊比較光猛地方！」
化妝間的腳步聲
另一則化妝間傳聞發生於清水灣舊廠，事發時有兩位負責梳頭、化妝員工，閒來無事，坐於化妝間睇電視，突然聽到有「人」行入的腳步聲，喺鏡子睇到係一名中年男子，佢哋以為有人需要化妝，點知一轉身竟然鬼影都冇隻！此外，道具部走廊亦一直流傳有「人」身穿旗袍，經常於深夜時分喺走廊走來走去，至於係人定係鬼，咁恐怖，梗係冇人敢去證實啦！
奶茶婆婆：你飲咗未？
昔日清水灣電視城鬼故多籮籮，但最駭人肯定係「奶茶婆婆 」！
唔少藝人聽過令人毛骨悚然「奶茶婆婆」故事，地點都係6號廠同一間女廁！話說有工作人員如廁時竟有人敲門，突然有把婆婆聲音說：「你飲唔飲奶茶呀？」工作人員以為係同事開玩笑，只怒吼一聲：「咪玩啦！」事後佢跟同事人談起此事，有位警衞哥哥即言之鑿鑿說：「又飲奶茶？之前有個夜班同事當值時都有個婆婆走嚟問佢飲唔飲奶茶，夜媽媽人影都無隻，邊度會有婆婆、邊度會有奶茶呀，個同事醒目知道自己撞鬼，咪好禮貌咁拒絕咗囉！」
電視城以外 楊茜堯篇
其實如果真係要撞鬼，不單係電視城，無論你身處咩地方都冇得避！話說楊茜堯（前名楊怡）小時候有一次夜晚獨自坐巴士返屋企，途經沙田時，因為紅燈架巴士停低咗，呢個時候佢望出窗外面街道上，竟然有個汽水罐竟然直立式咁彈吓彈吓！仲要每次都彈到好高，有成兩三呎！初頭佢以為有人用線拉住個罐，但睇清楚知道一定冇可能，因為附近都無建築物，成條街當時亦都無人！
另外喺前年五月，潘紹聰主持《恐怖在線》中，有住喺大埔比華利山嘅女聽眾爆料，直言早前於該處見到羅姓男星（即係楊怡老公羅仲謙），其車頂上驚現兩個靈體，令人不寒而慄！女聽眾指當日佢於下午五點半左右坐車回到大埔比華利山寓所，落車後見到謙謙座駕，停於早前佢聽到有古怪叫聲的位置，原來當時謙謙架車死火。女聽眾最初看到對方車頂上有兩個疑似膠公仔，但仔細一看，兩個只穿白色褲冇着衫的公仔，竟然向佢揮手，女聽眾當堂嚇到轉身！形容兩個公仔似外國真人公仔，日光日白唔係咁猛呀！
森美篇女鬼都聽《架勢堂》
森美都曾在深夜節目《架勢堂》中撞鬼！早年在節目中，小儀接到聽眾電話，對方正準備分享遇鬼經歷時，電話中突然傳出一把哀怨的女性嘆息聲，但該位聽眾堅稱當時家中只有自己一個，並冇聽到任何聲音，一向轉數快的森美都嚇到騰晒雞！事件擾攘近兩分鐘，森美突然播歌避開話題。當歌曲播完，森美率先開聲道歉說︰「有怪莫怪，細路仔唔識世界，今次真係有排驚。」
消失的老婆
另一件事發生於前年農曆新年間，森美同家人去咗北海道滑雪，撞到任賢齊之餘，仲知道梁朝偉、羅霖同陳百祥都同一時間在當地旅行。但之後同老婆滑雪時就發生咗靈異事件，話說當時非常大霧，森美與老婆在同一條雪道滑雪，但佢去到終點後一直未見到對方，於是森美就行番上山搵人。行到一半，森美見到離遠有人同佢揮手，但當佢急急跑上去後，竟然一個人都見唔到！講到呢度，森美自己都忍唔住笑了！原來揮手者的確係佢老婆，不過太太揮手之後又唔小心滑出跑道以外的地方！嚇死人咩！
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