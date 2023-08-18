電視城明星撞鬼實錄 張家輝 鄭伊健 林峯 都有份！

望吓日曆，農曆七月又到了！相傳農曆七月係「鬼月」，乃鬼門關大開的月份，無主孤魂會從陰間到陽間接受人間的供養。一個不留神，隨時撞到「老友記」！其實TVB電視城長年不見天日，尤其以密封嘅錄影廠陰氣最重，無論係以前嘅清水灣定依家嘅將軍澳電視城都一樣咁猛，當中發生嘅靈異事件，真係講極都講唔完！好似張家輝、鄭伊健、林峰、吳卓羲、姚子羚等曾經喺電視城拍劇、做節目嘅藝人，都遇過各種驚心動魄嘅靈異事件！