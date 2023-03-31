霍哥單身7年疑脫單 盡地主之誼攬娜美遊馬交 女方入屋狂摷洩親密關係
霍哥娜美合作無間 關係親密如情侶
霍哥近年與不少索女合作都鮮有傳出緋聞，不過早前與娜美在澳門拍的片就被指真戲真做，二人疑似蜜運中。霍哥在社交網兩度出po，上載與娜美在澳門的親密合照，留言話一盡地主之誼，為了娜美取消所有行程，帶她四處遊玩，當中更有幾張浪漫對視圖，儼如一對熱戀中的情侶。
餵食交換口水
霍哥帶住娜美到處飲飲食食，行到去澳門婚姻登記局前的梯級又攬實合照，二人的一舉一動都好甜蜜，娜美更在街邊餵霍哥食春卷，交換口水。
娜美送上門 霍哥家居任摷床上談心
原來娜美此行過大海，其中一個目的是殺上霍哥屋企突擊家訪，作風豪邁的娜美一入霍哥房就自動波爬上床，仲檢查霍哥的電腦發現他幾乎每日都上網睇AV，二人的交流與對話都非常露骨，娜美還打開霍哥的衣櫃，拿起他的內褲及襪狂索。
揭開霍哥真面目
娜美在霍哥家中大肆搜索，CHECK完霍哥電腦瀏覽紀錄，再周圍摷，無論衣櫃、書枱定垃圾桶，娜美都唔放過，更意外發現霍哥是環保戰士，會把垃圾分門別類，之後娜美更打開衣櫃狂索霍哥的內褲與襪，不停話好香。摷完一輪終於決定出街，霍哥更在娜美面前除褲，不過娜美依然面不改容。
網民指「霍美戀」堅過石堅
霍哥與娜美的甜蜜互動，引發網民熱討，大家都覺得二人已過電正熱戀，因為過去霍哥與其他女合作都冇呢種feel，恭喜他脫單成功，更有不少異性在霍哥社交網留言，追問點解自己去澳門時霍哥冇盡地主之誼，真係好葡萄。
25歲娜美係網紅兼演員 曾拍《#PTGF出租女友》
娜美(秦楚瀅Nami)原名是曾芷婷，早年拍過YouTube校園喜劇《男X女Y補習社》，之後入行做模特兒，近年更成為網紅在YouTube有自己的頻道，21年參與電影《#PTGF出租女友》飾演Wing作為影壇出道作。娜美樣靚身材好，性格率直兼豪放，為人不拘小節，與霍哥的確幾合拍。
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