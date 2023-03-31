霍哥單身7年疑脫單 盡地主之誼攬娜美遊馬交 女方入屋狂摷洩親密關係

微辣藝人近年負評不斷，加蔥與大文先後因感情糾紛出事，重創微辣的形象，雖然網民認為微辣內部關係混亂，不過霍哥就被封微辣中的清泉。自稱7年冇拍拖的霍哥，身邊大把索女，平時拍片攬吓拖吓都有，不過擺明係為流量交貨。早前霍哥一盡地主之誼帶娜美(秦楚瀅Nami) 遊澳門，所拍的片全部甜到漏，娜美更上門突擊霍哥屋企，床上檢查電腦又狂索霍哥的底底同襪，關係疑幻疑真，難怪網民狂恭喜霍哥脫單。