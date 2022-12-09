百萬同居計劃｜ 霍哥超越瑜伽褲挑戰緊身衫 網民仲有重口味提議
霍哥穿貼身瑜伽褲激凸
在劇中飾演易先生的霍哥，是「百萬同居計劃」計劃的執行人，幫助大宅主人、由簡慕華飾演的霍姐管理入住大宅的賓客。在第二集的播出中，霍哥穿上鮮紅色的連身套裝，緊貼霍哥雙腿的瑜伽褲頓成焦點。
事後霍哥在其IG貼出另一套的貼身Aerobic緊身衫造型，這次的激凸重點則由前面換到後面，霍哥大騷他的翹臀，他留言表示：「你哋估唔到架啦，咩濕身露腿大波妹全部同我收皮！美尻才是王道！套劇嘅Sexy位係我度！」
網民想拎牛肉刀搵霍哥簽名
霍哥日前拍攝廣告照時，被問及網民對新劇的反應，他直指在劇集播出後，霍哥不時被途人認出要求合照：「以前個個叫霍哥，而家多咗人叫我易管家。大家睇完第一集見到我著健美裝束瑜伽褲都估唔到套劇嘅Sexy位由我擔當，當晚即刻收到好多留言話買左牛肉刀去酒店搵我簽名。」
除了買牛肉刀索簽名，亦有網民留言謂：「唔係呀化，晨早流流睇到呢啲嘢」，亦有網民建議霍哥真空上陣：「條孖煙囪太礙眼，應該要真空」，亦有網民提及另一位近日因瑜伽褲而成為熱話的東方昇，更把二人相提並論：「好想睇下霍哥crossover東方昇會有咩化學作用！」
微辣霍哥改叫自己霍仔
微辣霍哥近日參演由黃德斌、Anson、Jeffrey等人主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》。早前在接受「Viu1」訪問的時候，霍哥謙虛自認為KOL中的契弟，最近更改口叫自己「霍仔」。除此之外，霍哥更在訪問中分享了不少拍攝當時與一眾主角的趣事呢！
自認為KOL契弟
微辣出身的KOL霍哥最近參演ViuTV新劇《百萬同居計劃》，人氣高企的他被外界稱為KOL界的明星。對於此稱號，霍哥謙虛表示他只是「KOL界的契弟」，並不是甚麼明星。霍哥更表示最近新晉KOL們遇到自己時都會向自己鞠躬，令他覺得不知所措。他認為KOL界比演藝界較為平等，所以希望一眾新穎KOL們叫自己「霍仔」便可。
大爆Jeffrey、黃德斌常於片場講廢話
談及到拍攝片場氣氛的時候，霍哥表示與他想象中的氣氛相差甚大，一眾工作人員到所有出演演員都對他十分友好。霍哥更表示他對Jeffrey的印象有180度轉變，看似木獨高傲的Jeffrey原來在片場非常活潑，甚至比霍哥還要更加健談。霍哥大爆Jeffrey和黃德斌經常在片場滔滔不絕，經常「講廢話」。
拍劇後與Jeffrey瞬間變熟
霍哥表示自己在拍攝《百萬同居計劃》的同時，與交流最多的Jeffrey和黃德斌變熟。霍哥提及到自己曾經與Jeffrey玩拗手瓜，Jeffrey竟然成功拗贏身高193體重高達200磅的霍哥，令霍哥當時「冇曬Face」自尊心受創！此外，霍哥亦表示雖然劇集在兩個月前已經煞科，但Jeffrey依然會經常在週末邀請自己一起去踩單車，可見兩人的確變得好Friend呢！
[email protected]應援物貼滿房
當被問到最想與哪一位女明星合作的時候，霍哥毫不猶豫地回答：「Candy」。他表示自己在香港見得最多的人便是COLLAR的Candy。原因為Candy的粉絲們在兩人合作拍攝MV之後，經常為霍哥送上Candy的應援物，而且每當行街行過油麻地的時候，就會有人派Candy的應援物給自己，所以自己成間酒店房都充滿著Candy的照片。
霍哥被稱為微辣清泉 網民激讚謙虛態度
低調謙虛的霍哥一直被香港網民大讚為「微辣唯一清泉」，霍哥表示不敢當，並笑言自己並不想當清泉，希望有人能夠快點玷污自己。
即刻睇霍哥訪問：
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