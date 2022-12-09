百萬同居計劃｜ 霍哥超越瑜伽褲挑戰緊身衫 網民仲有重口味提議

ViuTV劇集《百萬同居計劃》熱播中，當中找來MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、靚仔Jeffrey（魏浚笙）、型男黃德斌擔大旗，同時亦找來微辣成員霍哥（霍俊邦）擔演易管家一角。霍哥除了使出招牌的「猥瑣笑容」，更分別穿上近日大熱的超貼身瑜伽褲，以及令其激凸的Aerobic緊身衫，網民不禁留言：「今鋪要洗眼！」