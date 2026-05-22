霍汶希為英皇娛樂效力33年榮升CEO 陳志昂獲任命為營運總監
霍汶希5月30日起全面掌舵英皇娛樂
英皇娛樂今日（5月22日）正式公布，現任行政總裁張雅麗因希望回歸家庭而請辭，將於5月30日正式生效。集團同日宣布霍汶希（Mani）榮升為新任行政總裁，全面負責整體營運與全球發展策略。與此同時，在集團工作超過十年的陳志昂（Raymond）亦獲委任為營運總監，兩人將共同帶領英皇娛樂邁向新階段。陳志昂在娛樂及唱片行業擁有超過33年經驗，現為「香港音像版權有限公司」（PPSEAL）主席，履新後將主導集團業務發展及戰略佈局。
霍汶希感激楊受成博士多年信任視英皇如家
霍汶希對獲委以重任深感榮幸，她表示：「轉眼33年，與英皇娛樂一步一腳印，一同在風雨中成長。對我而言，英皇娛樂早已不是一份事業，而是我傾注了超過半生心血、視如生命的家。」她更承諾未來定必不負眾望：「我一定會與我最珍視的藝人及團隊攜手並肩，讓品牌發展再創高峰，衝出亞洲舞台！」霍汶希衷心感謝老闆楊受成博士及集團多年來的信任，形容今次榮升是對她數十載努力的肯定。
33年從經理人到CEO霍汶希開拓內地市場立下汗馬功勞
霍汶希是英皇娛樂的重要開山功臣，加入集團超過33年間，她憑藉對文化產業的深刻洞察，以及專業化藝人管理經驗，一手培育出多位天王天后級藝人。過往15年，她全力開拓內地市場，成功將英皇打造成內地家傳戶曉的娛樂品牌。近兩三年更帶領集團拓展大中華地區業務，令英皇在亞太區的知名度大幅提升。從金牌經理人到行政總裁，霍汶希的晉升之路堪稱娛樂圈傳奇。
陳志昂升任英皇娛樂營運總監
英皇娛樂同時委任於集團工作超過十年的陳志昂 Raymond 升任英皇娛樂營運總監。Raymond 專注負 責公司及藝人的音樂製作、宣傳統籌、市場策劃;履新後，將主導集團業務發展等多方面的戰略佈局。 他在娛樂及唱片工作超過 33 年的豐富經驗，亦是本屆「香港音像版權有限公司」(PPSEAL)主席，備 受業內推崇。
英皇娛樂深信，在行政總裁霍汶希女士與營運總監陳志昂先生的並肩帶領下，集團定能上下一心、乘 風破浪，續寫華語娛樂界的傳奇新篇章!