靈戲逼人︱重溫5大經典TVB女鬼角色！胡定欣演到攞視后 呢個角色最經典
鬼同你OT（2015年）︱胡定欣神同步演技勇奪視后
由胡定欣和田蕊妮主演的《鬼同你OT》於2015年播出，胡定欣當時飾演被山寨手機電死嘅女鬼，靈魂一直寄存於田蕊妮的手機入面，之後就好似孖公仔經常一起返工放工。當時劇集收視高企，二人於寫字樓「神同步」嘅一幕就最令觀眾們印象深刻，胡定欣更憑該劇首次捧走視后寶座！
七姊妹（2001年）︱向海嵐被稱為「最索女鬼」
向海嵐於《七姊妹》飾演一個為找尋情郎而逗留於人間的女鬼，最後全靠佘詩曼和羅嘉良的幫忙，成功了卻到心願而投胎。向海嵐貴為1998年香港小姐冠軍，仲係當屆嘅最上鏡小姐同環球美態大獎得主，難怪網民都封佢為「最索女鬼」。
全院滿座（1999年）︱苑瓊丹演癡情女鬼
多次飾演女鬼角色的苑瓊丹，早年於TVB劇集《全院滿座》中亦曾經飾演一名癡情女鬼。劇情講述戲院鬼魂馬姐苑瓊丹飾遇上戲院售票員關詠荷，兩人鬼互相扶持，苑瓊丹在劇中為了尋找愛郎波哥的下落，而一直逗留於人間，直至找到對方才瞑目去投胎。
大鬧廣昌隆（1997年）︱周海媚「小芙蓉」清純長情最經典
要數到最經典人鬼戀劇集，就一定係由周海媚和林家棟主演的《大鬧廣昌隆》。周海媚於劇中飾演長期寄居於紙扇內的女鬼「小芙蓉」，在機緣巧合的情況下被林家棟釋放到人間。當時周海媚於劇中造型夠曬可愛又清純，令她憑「小芙蓉」一角爆紅，成為當年無數男觀眾的夢中情人。
大頭綠衣鬥殭屍（1993年）︱20歲鄭秀文獲網民大讚夠可愛
近期於深夜時分重播的《大頭綠衣鬥殭屍》中，影后鄭秀文一人分飾兩角，要做溫柔嘅女鬼「飄雪」同豪爽嘅家姐「飄紅」，演出由頭帶到尾。鄭秀文拍攝《大頭綠衣鬥殭屍》當時只有20歲，臉上都仲有Baby Fat，同宜家纖瘦身形差得遠，連Sammi自己都自嘲為「肥妹的飄紅」。不過網民都留言大讚當年肉肉嘅Sammi又清秀又靚，比起宜家靚好多。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！