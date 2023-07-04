靈戲逼人︱重溫5大經典TVB女鬼角色！胡定欣演到攞視后 呢個角色最經典

今星期播出由龔嘉欣、張振朗主演的TVB新劇《靈戲逼人》，劇情講述女主角龔嘉欣飾演粵劇花旦女鬼，同飾演音樂人的張振朗譜出一段爆笑人鬼戀。其實多年來TVB拍過多次以女鬼為主題的劇集，以下嚴選咗五大經典TVB劇集女鬼角色，你又最難忘邊一位呢？