靈戲逼人

靈戲逼人︱重溫5大經典TVB女鬼角色！胡定欣演到攞視后 呢個角色最經典

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今星期播出由龔嘉欣、張振朗主演的TVB新劇《靈戲逼人》，劇情講述女主角龔嘉欣飾演粵劇花旦女鬼，同飾演音樂人的張振朗譜出一段爆笑人鬼戀。其實多年來TVB拍過多次以女鬼為主題的劇集，以下嚴選咗五大經典TVB劇集女鬼角色，你又最難忘邊一位呢？

靈戲逼人 龔嘉欣於新劇《靈戲逼人》中飾演粵劇花旦女鬼。
龔嘉欣於新劇《靈戲逼人》中飾演粵劇花旦女鬼。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）
靈戲逼人 龔嘉欣同張振朗於劇中將會譜出一段爆笑人鬼戀。
龔嘉欣同張振朗於劇中將會譜出一段爆笑人鬼戀。（圖片來源：《靈戲逼人》劇照）

鬼同你OT（2015年）︱胡定欣神同步演技勇奪視后

由胡定欣和田蕊妮主演的《鬼同你OT》於2015年播出，胡定欣當時飾演被山寨手機電死嘅女鬼，靈魂一直寄存於田蕊妮的手機入面，之後就好似孖公仔經常一起返工放工。當時劇集收視高企，二人於寫字樓「神同步」嘅一幕就最令觀眾們印象深刻，胡定欣更憑該劇首次捧走視后寶座！

靈戲逼人 呢幕「神同步」真係超經典！
呢幕「神同步」真係超經典！（圖片來源：《鬼同你OT》截圖）
靈戲逼人 胡定欣憑《鬼同你OT》女鬼一角成功勇奪視后寶座。
胡定欣憑《鬼同你OT》女鬼一角成功勇奪視后寶座。（圖片來源：《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2015》截圖）

七姊妹（2001年）︱向海嵐被稱為「最索女鬼」

向海嵐於《七姊妹》飾演一個為找尋情郎而逗留於人間的女鬼，最後全靠佘詩曼和羅嘉良的幫忙，成功了卻到心願而投胎。向海嵐貴為1998年香港小姐冠軍，仲係當屆嘅最上鏡小姐同環球美態大獎得主，難怪網民都封佢為「最索女鬼」。

靈戲逼人 向海嵐當年真係靚爆鏡。
向海嵐當年真係靚爆鏡。（圖片來源：《七姊妹》截圖）
靈戲逼人 被網民封為「最索女鬼」。
被網民封為「最索女鬼」。（圖片來源：《七姊妹》截圖）

全院滿座（1999年）︱苑瓊丹演癡情女鬼

多次飾演女鬼角色的苑瓊丹，早年於TVB劇集《全院滿座》中亦曾經飾演一名癡情女鬼。劇情講述戲院鬼魂馬姐苑瓊丹飾遇上戲院售票員關詠荷，兩人鬼互相扶持，苑瓊丹在劇中為了尋找愛郎波哥的下落，而一直逗留於人間，直至找到對方才瞑目去投胎。

靈戲逼人 苑瓊丹於《全院滿座》中飾演癡情女鬼。
苑瓊丹於《全院滿座》中飾演癡情女鬼。（圖片來源：《全院滿座》截圖）
靈戲逼人 當年好後生啊！
當年好後生啊！（圖片來源：《全院滿座》截圖）

大鬧廣昌隆（1997年）︱周海媚「小芙蓉」清純長情最經典

要數到最經典人鬼戀劇集，就一定係由周海媚和林家棟主演的《大鬧廣昌隆》。周海媚於劇中飾演長期寄居於紙扇內的女鬼「小芙蓉」，在機緣巧合的情況下被林家棟釋放到人間。當時周海媚於劇中造型夠曬可愛又清純，令她憑「小芙蓉」一角爆紅，成為當年無數男觀眾的夢中情人。

靈戲逼人 周海媚「小芙蓉」一角絕對係最經典嘅女鬼角色。
周海媚「小芙蓉」一角絕對係最經典嘅女鬼角色。（圖片來源：《大鬧廣昌隆》劇照）
靈戲逼人 「小芙蓉」又清純又靚，令周海媚憑該劇成為當年少男殺手。
「小芙蓉」又清純又靚，令周海媚憑該劇成為當年少男殺手。（圖片來源：《大鬧廣昌隆》劇照）

大頭綠衣鬥殭屍（1993年）︱20歲鄭秀文獲網民大讚夠可愛

近期於深夜時分重播的《大頭綠衣鬥殭屍》中，影后鄭秀文一人分飾兩角，要做溫柔嘅女鬼「飄雪」同豪爽嘅家姐「飄紅」，演出由頭帶到尾。鄭秀文拍攝《大頭綠衣鬥殭屍》當時只有20歲，臉上都仲有Baby Fat，同宜家纖瘦身形差得遠，連Sammi自己都自嘲為「肥妹的飄紅」。不過網民都留言大讚當年肉肉嘅Sammi又清秀又靚，比起宜家靚好多。

靈戲逼人 大頭綠衣鬥殭屍 一舞傾城 鄭秀文 鄭秀文在劇中一人分飾兩角，要做溫柔嘅「飄雪」同豪爽嘅「飄紅」，所以形象都非常百變。
鄭秀文在劇中一人分飾兩角，要做溫柔嘅「飄雪」同豪爽嘅「飄紅」，所以形象都非常百變。（圖片來源：《大頭綠衣鬥殭屍》劇照）
靈戲逼人 大頭綠衣鬥殭屍 一舞傾城 鄭秀文 性格路線都好好睇！
性格路線都好好睇！（圖片來源：《大頭綠衣鬥殭屍》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：《靈戲逼人》劇照、《鬼同你OT》截圖、《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2015》截圖、《七姊妹》截圖、《全院滿座》截圖、《大鬧廣昌隆》劇照、《大頭綠衣鬥殭屍》劇照

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