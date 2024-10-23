性感女神陳雅倫驚爆靈異經歷直播節目 揭祕與已故藝人神祕連結
廣告
昨晚的靈異直播節目《直播靈接觸》邀請了性感女神陳雅倫(Ellen)作為特別嘉賓。節目由梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英(Darren)主持，Ellen在節目中分享了她從小就開始經歷的靈異事件。她透露，從四、五歲開始就不時聽到有聲音呼喚她，並經常感覺到「被鬼責」的恐怖經歷，由於當時年紀尚小，她並未感到害怕。
與已故藝人不解之緣
Ellen回憶起她與一位已故的鍾姓藝人的淵源，她提到自己出道初期曾參與拍攝張學友的音樂錄影帶，而該鍾姓藝人當時是《勁歌金曲》的主持人。「嗰位鍾姓藝人當時係《勁歌金曲》主持，佢介紹首歌時話『個女主角好靚㗎，呢個新女仔叫陳雅倫呀』。之後都聽到有人同我講，佢好鍾意我，直到佢走咗。」
神祕靈界連線
在一次到澳門找「神婆」睇相的旅程中，Ellen意外「遇到」了這位已故男藝人。神婆在為她燒衣服給祖先時，突然用溫柔的語氣對Ellen說：「你識我㗎，我姓鍾㗎。」這次神祕的遭遇讓Ellen感到震驚。之後，Ellen在睡前又聽到一個溫柔而熟悉的男性聲音在她耳邊說：「Ellen我好掛住你呀。」
塔羅牌揭示靈界守護
節目中，羅泳嫻(裸泳)師傅運用塔羅牌進行通靈，並根據「奉獻形皇后」這張塔羅牌判斷，該名已故藝人非常欣賞Ellen爽朗和感性的性格。由於Ellen的靈異體質吸引了不少男鬼，這位已故藝人一直在她身邊守護，保護她不受其他靈體的騷擾。此外，透過塔羅牌，該已故藝人還幫Ellen選擇適合的伴侶，並澄清自己離世的主因是抑鬱症。
圖片來源：TVB