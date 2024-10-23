性感女神陳雅倫驚爆靈異經歷直播節目 揭祕與已故藝人神祕連結

昨晚的靈異直播節目《直播靈接觸》邀請了性感女神陳雅倫(Ellen)作為特別嘉賓。節目由梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英(Darren)主持，Ellen在節目中分享了她從小就開始經歷的靈異事件。她透露，從四、五歲開始就不時聽到有聲音呼喚她，並經常感覺到「被鬼責」的恐怖經歷，由於當時年紀尚小，她並未感到害怕。

