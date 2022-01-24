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青春不要臉｜伍樂怡一個角色影射三個阿姐 余德丞係梁朝偉劉德華合體！

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撰文：東方新地

TVB劇集《青春不要臉》以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中若干角色之設定亦以當時的電視台藝員作為藍本，當中兩位男主角余德丞飾演的柳德榮與丁子朗飾演的齊輕舟，不難理解是劉德華以及周星馳的化身。但原來另一方面，女主角伍樂怡所飾演的姜之妍，原來係三個「阿姐級」的混合體！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected](official)、[email protected] Drama Channel、《青春不要臉》劇照、新傳媒照片庫、藝人IG、TVB節目截圖

1981-82年無綫訓練班學員：1）徐錦江｜2）黃耀明｜3）樓南光｜4）呂良偉｜5）駱應鈞｜6）吳鎮宇｜7）李子雄｜8）陶大宇｜9）吳啟華｜10）劉青雲｜11）廖啟智｜12）廖偉雄｜13）張兆輝｜14）關禮𠎀｜15）歐陽震華，至於周星馳就係1982年第11期藝員訓練班（圖片來源：資料圖片）
1981-82年無綫訓練班學員：1）徐錦江｜2）黃耀明｜3）樓南光｜4）呂良偉｜5）駱應鈞｜6）吳鎮宇｜7）李子雄｜8）陶大宇｜9）吳啟華｜10）劉青雲｜11）廖啟智｜12）廖偉雄｜13）張兆輝｜14）關禮𠎀｜15）歐陽震華，至於周星馳就係1982年第11期藝員訓練班（圖片來源：資料圖片）

伍樂怡 飾 姜之妍

伍樂怡飾演姜之妍是一名從英國回流的電視台花旦，個性善良單純、天真可愛、平易近人，是個充滿暖意的傻大姐。姜之妍在劇集初段登場就已經係《天龍八部》入面嘅蓉兒，當年由翁美玲飾演；及後又扮阿姐汪明荃賣「床褥廣告」，之後更加做埋小龍女！

伍樂怡影射翁美玲。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射翁美玲。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射陳玉蓮。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射陳玉蓮。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
伍樂怡影射汪明荃。（圖片來源：IG圖片/廣告截圖）
伍樂怡影射汪明荃。（圖片來源：IG圖片/廣告截圖）

余德丞 飾 柳德榮 係梁朝偉劉德華混合體

余德丞飾演的柳德榮被指影射劉德華加梁朝偉，是齊輕舟（丁子朗飾）的好兄弟，與其一同進入藝員訓練班，也是姜之雁（劉穎鏇飾）的歡喜冤家，與她及姜之妍（伍樂怡飾）均有感情線。齋見個名，好明顯就係影射劉德華，加埋佢有扮「楊過」，更加係冇 理解錯！不過佢同時又係影射周星馳的齊輕舟好兄弟，似乎都影射緊梁朝偉啵！

余德丞影射劉德華。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
余德丞影射劉德華。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
兄弟情，似足梁朝偉同周星馳，當年二人又係約定一齊投考訓練班，不過入圍就係一前一後，唔係同期。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
兄弟情，似足梁朝偉同周星馳，當年二人又係約定一齊投考訓練班，不過入圍就係一前一後，唔係同期。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

丁子朗 飾 齊輕舟

丁子朗劇中飾演星途不濟、懷才不遇、一直寂寂無名的「舟仔」齊輕舟，明顯參考周星馳，更重演了星爺多個角色造型，也是一名李小龍迷。

丁子朗角色影射周星馳。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
丁子朗角色影射周星馳。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

戴祖儀 飾 溫楚瑜

戴祖儀飾演的溫楚瑜是一名星二代，卻透過投考藝訓班入行，是個爽快決斷的女漢子。受到舟的啟發而變得愛笑，造就了大笑姑婆和傻大姐的形象。其父在娛樂園甚有地位，自小便以立志投身演藝行業。

呢場「綺夢」，冇得抵賴喇啩？（圖片來源：TVB截圖）
呢場「綺夢」，冇得抵賴喇啩？（圖片來源：TVB截圖）

劉穎鏇 飾 姜之雁

劉穎鏇飾演的姜之雁（Peggie）被指影射張曼玉（Maggie），姜之雁從英國回流香港，透過參選港姐得到亞軍入行，性格外剛內柔，為了保護自己而變得生人勿近，討厭別人以貌取人，為撕掉「花瓶」標籤而努力。

直頭一模一樣啦！（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
直頭一模一樣啦！（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

睇埋其它影射角色：

（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
鄒兆霆飾演嘅莊之賢影射吳鎮宇。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
（圖片來源：IG圖片/吳君如FaceBook）
鍾志光在劇中飾演戴祖儀爸爸，好明顯就係影射緊吳君如爸爸夏春秋啦！（圖片來源：IG圖片/吳君如FaceBook）
（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
吳天佑飾演嘅葉鎮煌影射湯鎮業。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
孔德賢嘅角色路其中影射杜琪峯。（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
（圖片來源：TVB截圖）
謝可逸飾演嘅楊子萬影射萬梓良。（圖片來源：TVB截圖）
（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）
林正峰飾演嘅許士賓正正影射許紹雄（賓士雄）（圖片來源：IG圖片/TVB截圖）

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