青春不要臉｜伍樂怡一個角色影射三個阿姐 余德丞係梁朝偉劉德華合體！
TVB劇集《青春不要臉》以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中若干角色之設定亦以當時的電視台藝員作為藍本，當中兩位男主角余德丞飾演的柳德榮與丁子朗飾演的齊輕舟，不難理解是劉德華以及周星馳的化身。但原來另一方面，女主角伍樂怡所飾演的姜之妍，原來係三個「阿姐級」的混合體！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected](official)、[email protected] Drama Channel、《青春不要臉》劇照、新傳媒照片庫、藝人IG、TVB節目截圖
伍樂怡 飾 姜之妍
伍樂怡飾演姜之妍是一名從英國回流的電視台花旦，個性善良單純、天真可愛、平易近人，是個充滿暖意的傻大姐。姜之妍在劇集初段登場就已經係《天龍八部》入面嘅蓉兒，當年由翁美玲飾演；及後又扮阿姐汪明荃賣「床褥廣告」，之後更加做埋小龍女！
余德丞 飾 柳德榮 係梁朝偉劉德華混合體
余德丞飾演的柳德榮被指影射劉德華加梁朝偉，是齊輕舟（丁子朗飾）的好兄弟，與其一同進入藝員訓練班，也是姜之雁（劉穎鏇飾）的歡喜冤家，與她及姜之妍（伍樂怡飾）均有感情線。齋見個名，好明顯就係影射劉德華，加埋佢有扮「楊過」，更加係冇 理解錯！不過佢同時又係影射周星馳的齊輕舟好兄弟，似乎都影射緊梁朝偉啵！
丁子朗 飾 齊輕舟
丁子朗劇中飾演星途不濟、懷才不遇、一直寂寂無名的「舟仔」齊輕舟，明顯參考周星馳，更重演了星爺多個角色造型，也是一名李小龍迷。
戴祖儀 飾 溫楚瑜
戴祖儀飾演的溫楚瑜是一名星二代，卻透過投考藝訓班入行，是個爽快決斷的女漢子。受到舟的啟發而變得愛笑，造就了大笑姑婆和傻大姐的形象。其父在娛樂園甚有地位，自小便以立志投身演藝行業。
劉穎鏇 飾 姜之雁
劉穎鏇飾演的姜之雁（Peggie）被指影射張曼玉（Maggie），姜之雁從英國回流香港，透過參選港姐得到亞軍入行，性格外剛內柔，為了保護自己而變得生人勿近，討厭別人以貌取人，為撕掉「花瓶」標籤而努力。