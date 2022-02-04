青春不要臉｜戴祖儀丁子朗邊錫邊剝衫 由門口咀到去梳化忘我伸脷
《青春不要臉》第十三集主題為「夾心人」，主要圍繞柳德榮（余德丞飾）、姜之雁（劉穎鏇飾）、許士賓（林正峰飾）等走紅後，如何就簽約問題與公司角力，當中涉及兄弟情及飲水思源等議題，在網上引起一定程度迴響。不過在十三集（ 3日）最搶Fo的，是溫楚瑜（戴祖儀Joey飾）及齊輕舟（丁子朗飾）的超激情親熱戲，挑戰電視尺度﹗
文：東方新地｜圖：《青春不要臉》截圖
《青春不要臉》上周戴祖儀飾演的溫楚瑜同丁子朗飾的齊輕舟分手，其後與電視台一線小生Bowie拍拖，卻因一場接吻戲，沒有跟Bowie備案而激嬲對方，同時令溫楚瑜意識到其實心裡只有舟仔，拍過吻戲後向舟仔示愛：「嗰個人唔係你真係唔得」，並激發一直未忘情的舟仔許下承諾：「如果有一日，你做咗女主角，我做咗男主角，不如一齊番吖！」
《青春不要臉》上周戴祖儀飾演的溫楚瑜同丁子朗飾的齊輕舟分手，其後與電視台一線小生Bowie拍拖，卻因一場接吻戲，沒有跟Bowie備案而激嬲對方，同時令溫楚瑜意識到其實心裡只有舟仔，拍過吻戲後向舟仔示愛：「嗰個人唔係你真係唔得」，並激發一直未忘情的舟仔許下承諾：「如果有一日，你做咗女主角，我做咗男主角，不如一齊番吖！」
青春不要臉｜戴祖儀丁子朗由門口錫到入客廳再跌落梳化
結果鏡頭一轉，溫楚瑜及齊輕舟即接到電話齊齊升呢主角，壓抑了多時的感情頓時變得一發不可收拾，舟仔甫衝入小瑜家二人即埋身肉搏，不但寬衣解帶，小瑜更跳上舟仔身，二人轉住由門口錫到入客廳、再跌落梳化，之後更甜笑對望，既激情又溫馨，據知丁丁更因太投入，撞到戴祖儀嘴都爆埋。
丁子朗忘我伸脷：自己睇番都有啲尷尬﹗
呢場「舟瑜戀」重頭激情戲，丁子朗都喺電視機前欣賞自己演出，談及錫到伸晒脷，丁子朗就答：「首先我想多謝戴祖儀，佢畀咗好多信任，所以先出嚟效果咁正，好難得拍戲遇到咁好嘅對手。我同親朋戚友一齊睇呢場戲都真係有啲尷尬，係幾特別嘅體驗。」丁子朗透露二人埋位前有足夠「準備功夫」及「訓練」：「我哋食晒香口膠，加上我哋之前都好多親密戲，叫做有Warm Up，所以拍呢場戲都幾順利。」
戴祖儀：過程順利只拍咗兩三個take
戴祖儀笑言劇中所有「動作場面」，均出自監製及導演林肯「手筆」，戴祖儀話：「我哋兩個都唔係好識點為之激，場口嘅動作指導其實係監製，佢叫我要擒上去丁丁度同埋轉身，咁我哋就自己慢慢試。個拍攝過程都算順利，拍咗兩三take左右。」問到林肯為何「舟瑜戀」要去到咁激，他則笑謂：「佢哋分開咗好耐又約好紅咗要喺番埋一齊嘛，咁依家咁難得實現咗想紅嘅夢想，加上年輕嘅激情，有好激烈嘅親熱戲都合埋嘅。我自己鍾意跌落梳化場戲，佢哋對望嘅眼神好sweet，好有愛意。」