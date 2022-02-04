青春不要臉｜戴祖儀丁子朗邊錫邊剝衫 由門口咀到去梳化忘我伸脷

《青春不要臉》第十三集主題為「夾心人」，主要圍繞柳德榮（余德丞飾）、姜之雁（劉穎鏇飾）、許士賓（林正峰飾）等走紅後，如何就簽約問題與公司角力，當中涉及兄弟情及飲水思源等議題，在網上引起一定程度迴響。不過在十三集（ 3日）最搶Fo的，是溫楚瑜（戴祖儀Joey飾）及齊輕舟（丁子朗飾）的超激情親熱戲，挑戰電視尺度﹗