青春不要臉｜郭栢妍扮陽光學生妹快閃登場 獲網民大讚：好有初戀Feel
文：東方新地｜圖：[email protected]、《青春不要臉》截圖
《青春不要臉》郭栢妍 極速彈起
現年24歲的郭栢妍是2020年港姐季軍，在參選時憑仙氣外表被封為「港版子瑜」，獲得季軍後即簽約成為無綫經理人合約藝人，未卸任已備受無綫力捧，劇接劇拍不停，在日前播出的第3集《青春不要臉》中，她就客串飾演角色「妹豬」，被趕去見偶像妍妹（伍樂怡飾）的柳德榮（余德丞飾）在天橋上意外撞到。
重現經典廣告形象
雖然只有幾秒鏡頭，但手上拎住一盒檸檬茶邊行邊飲的郭栢妍，成功重現經典陽光檸檬茶廣告中的學生妹形象，獲網民大讚「令人眼前一亮」、「好有初戀Feel」、「散發青春氣息」、「好pure好true」、「好有仙氣」、「好可愛」等等，特別是她被余德丞撞到後的回眸一笑，網民指有令人驚艷的感覺。
拍劇堅飲檸檬茶
郭栢妍其後亦有在社交網分享她拍攝時的花絮照，透露：「自中學畢業後，沒有穿過校服。」獲鞏姿希和張寶兒等留言大讚好適合校服Look。有網民好奇發問：「盒檸檬茶係有冇嘢嘅呢？道具組整到盒嘢飲咁細心。」郭栢妍亦有回應：「有呀，劇組好細心，入邊真係檸檬茶！」
唔止一次客串
對於郭栢妍今次曇花一現的客串，不少網民都嫌唔夠喉，指她的出場時間實在太短，對此劇集監製兼編導林肯透露之後郭栢妍還會再次出場，且造型更會和今次完全不同，相信能繼續為觀眾帶來驚喜。
《雙生陌生人》挑戰鋼管舞者
港姐季軍郭栢妍加入TVB未夠一年已拍過不少劇集，除了《青春不要臉》外，還有《白色強人II》、《雙生陌生人》、《旁觀者》和正在拍攝的《破毒強人》等，在《雙生陌生人》中她更是主角之一，將和何廣沛有感情線，更會表演跳鋼管舞，有不少發揮機會。郭栢妍直言好鍾意演戲，任何角色都好想去試，最想試的是空姐的角色，因為她自細已覺得空姐好靚。
重溫郭栢妍A0破滅 疑與《愛‧回家》頭皮吳卓衡戀情浮面
郭栢妍樣子甜美清純，更被網民稱為「港版周子瑜」，參選時曾自爆戀愛狀態是「A0」，即沒有任何戀愛經驗，純過白紙。不過，早前有報導指郭栢妍原來已經暗撻《愛‧回家之開心速遞》中飾演「頭皮」的吳卓衡大半年，二人於去年底合作電視劇《白色強人II》邂逅，在男方力追下，火速打動女方芳心。
前後腳鬼祟「合體」搭的士
早前二人更被拍到出席完活動後，先前後腳分開坐巴士，之後再鬼祟「合體」搭的士離開。不過當傳媒向「頭皮」吳卓衡求證二人戀情時，他卻極力否認，只承認大家是好朋友關係，表示「咁啱」一齊跟Sunny Wong學跳舞撞到，他又指女方剛剛開始拍劇遇到好多問題，所以都有互相提點，還說現在「一切以事業為重」，否認戀情。
郭栢妍24歲生日 緋聞男友同場慶祝
去年10月郭栢妍24歲生日，原來與張彥博同日生，所以一班同事好友包括何廣沛、郭子豪、奶仔等，特別為二人開生日會慶祝。壽星仔張彥博在社交網上載了多段短片，當中一段與郭柏妍一齊捧住生日蛋糕，好友一齊熱烈地唱生日歌，非常開心，片中除了看到郭子豪女友鄧卓殷外，與郭栢妍傳緋聞的《愛‧回家》頭皮吳卓衡亦在場。
頭皮刻意迴避鏡頭
在張彥博突擊下，吳卓衡明顯好避忌，以手機遮面，而各人在社交網放相亦唔見有任何郭栢妍與吳卓衡同框的合照，公開的只有全男班的合照，擺明此地無銀。
有共識發展地下情
據知郭栢妍與吳卓衡拍拖一事在朋友圈內已是公開的秘密，不過礙於事業剛起步的二人，收埋戀情百利而無一害。
重溫《青春不要臉》第3集精華｜女神自動「投懷送抱」！？
留意郭栢妍的鏡頭只有幾秒，由4:03開始出現！