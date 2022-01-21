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青春不要臉｜郭栢妍扮陽光學生妹快閃登場 獲網民大讚：好有初戀Feel

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撰文：東方新地

無綫新劇《青春不要臉》第3集郭栢妍（Rosita）以陽光學生妹造型快閃登場，回眸一笑令人留下驚艷印象，成功引起網民熱議，大讚她「好有初戀Feel」、「好pure好true」、「好有仙氣」等，原來她在這部劇集中雖然只屬客串角色，但之後仍有機會以另一個造型登場！

文：東方新地｜圖：[email protected]、《青春不要臉》截圖

《青春不要臉》郭栢妍 極速彈起

現年24歲的郭栢妍是2020年港姐季軍，在參選時憑仙氣外表被封為「港版子瑜」，獲得季軍後即簽約成為無綫經理人合約藝人，未卸任已備受無綫力捧，劇接劇拍不停，在日前播出的第3集《青春不要臉》中，她就客串飾演角色「妹豬」，被趕去見偶像妍妹（伍樂怡飾）的柳德榮（余德丞飾）在天橋上意外撞到。

余德丞為了趕去見偶像一面，在行人路及天橋等地「橫衝直撞」。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
余德丞為了趕去見偶像一面，在行人路及天橋等地「橫衝直撞」。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
幾乎撞到郭柏妍飾演的妹豬。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
幾乎撞到郭栢妍飾演的妹豬。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
學生妹Look的郭栢妍一出現，即令觀眾眼前一亮。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
學生妹Look的郭栢妍一出現，即令觀眾眼前一亮。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

重現經典廣告形象

雖然只有幾秒鏡頭，但手上拎住一盒檸檬茶邊行邊飲的郭栢妍，成功重現經典陽光檸檬茶廣告中的學生妹形象，獲網民大讚「令人眼前一亮」、「好有初戀Feel」、「散發青春氣息」、「好pure好true」、「好有仙氣」、「好可愛」等等，特別是她被余德丞撞到後的回眸一笑，網民指有令人驚艷的感覺。

近鏡影埋去郭栢妍都充滿仙氣。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
近鏡影埋去郭栢妍都充滿仙氣。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
獲網民大讚係陽光女神。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
獲網民大讚係陽光女神。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢幕回眸一笑好有初戀嘅感覺！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢幕回眸一笑好有初戀嘅感覺！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
離開時留下一個側面的鏡頭。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
離開時留下一個側面的鏡頭。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）

拍劇堅飲檸檬茶

郭栢妍其後亦有在社交網分享她拍攝時的花絮照，透露：「自中學畢業後，沒有穿過校服。」獲鞏姿希和張寶兒等留言大讚好適合校服Look。有網民好奇發問：「盒檸檬茶係有冇嘢嘅呢？道具組整到盒嘢飲咁細心。」郭栢妍亦有回應：「有呀，劇組好細心，入邊真係檸檬茶！」

郭栢妍po出自己拍攝時的花絮照。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭栢妍po出自己拍攝時的花絮照。（圖片來源：[email protected]
又同余德丞合照。（圖片來源：IG@rositakpyy）
又同余德丞合照。（圖片來源：[email protected]
鞏姿希和張寶兒都留言大讚郭栢妍好適合校服Look。（圖片來源：IG@rositakpyy）
鞏姿希和張寶兒都留言大讚郭栢妍好適合校服Look。（圖片來源：[email protected]
TVB主持鄺家銘（阿占）和楊埕都大讚郭栢妍著起校服好清純。（圖片來源：IG@rositakpyy）
TVB主持鄺家銘（阿占）和楊埕都大讚郭栢妍著起校服好清純。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

唔止一次客串

對於郭栢妍今次曇花一現的客串，不少網民都嫌唔夠喉，指她的出場時間實在太短，對此劇集監製兼編導林肯透露之後郭栢妍還會再次出場，且造型更會和今次完全不同，相信能繼續為觀眾帶來驚喜。

（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
應屆港姐季軍郭柏妍有港版周子瑜之稱。
監製林肯指郭栢妍在《青春不要臉》還會有第二個造型出場。（圖片來源：[email protected]

《雙生陌生人》挑戰鋼管舞者

港姐季軍郭栢妍加入TVB未夠一年已拍過不少劇集，除了《青春不要臉》外，還有《白色強人II》、《雙生陌生人》、《旁觀者》和正在拍攝的《破毒強人》等，在《雙生陌生人》中她更是主角之一，將和何廣沛有感情線，更會表演跳鋼管舞，有不少發揮機會。郭栢妍直言好鍾意演戲，任何角色都好想去試，最想試的是空姐的角色，因為她自細已覺得空姐好靚。

最近正密密拍劇的郭柏妍，話要度到期先可以參加到《飛越木人巷》。（圖片來源：郭柏妍IG）
最近正密密拍劇的郭栢妍，話要度到期先可以參加到《飛越木人巷》。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，有不少發揮機會。（圖片來源：郭柏妍IG）
郭栢妍加入TVB未夠一年已拍過《白色強人II》、《青春不要臉》等劇集，有不少發揮機會。（圖片來源：[email protected]

重溫郭栢妍A0破滅 疑與《愛‧回家》頭皮吳卓衡戀情浮面

郭栢妍樣子甜美清純，更被網民稱為「港版周子瑜」，參選時曾自爆戀愛狀態是「A0」，即沒有任何戀愛經驗，純過白紙。不過，早前有報導指郭栢妍原來已經暗撻《愛‧回家之開心速遞》中飾演「頭皮」的吳卓衡大半年，二人於去年底合作電視劇《白色強人II》邂逅，在男方力追下，火速打動女方芳心。

郭柏妍
參選時曾自爆戀愛狀態是「A0」，即沒有任何戀愛經驗，純過白紙。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍
不過，早前有報導指郭栢妍原來已經暗撻《愛．回家之開心速遞》中飾演「頭皮」的吳卓衡大半年。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍
「頭皮」吳卓衡與郭栢妍於去年底合作電視劇《白色強人II》邂逅，在男方力追下，火速打動女方芳心。（圖片來源：TVB 截圖）

前後腳鬼祟「合體」搭的士

早前二人更被拍到出席完活動後，先前後腳分開坐巴士，之後再鬼祟「合體」搭的士離開。不過當傳媒向「頭皮」吳卓衡求證二人戀情時，他卻極力否認，只承認大家是好朋友關係，表示「咁啱」一齊跟Sunny Wong學跳舞撞到，他又指女方剛剛開始拍劇遇到好多問題，所以都有互相提點，還說現在「一切以事業為重」，否認戀情。

郭柏妍
郭栢妍早前被拍到與「頭皮」吳卓衡先前後腳分開坐巴士，之後再鬼祟「合體」搭的士離開，戀情疑似浮面。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍
「頭皮」吳卓衡形象健康正面，而且都幾大隻！（圖片來源：[email protected]_ng）

郭栢妍24歲生日 緋聞男友同場慶祝

去年10月郭栢妍24歲生日，原來與張彥博同日生，所以一班同事好友包括何廣沛、郭子豪、奶仔等，特別為二人開生日會慶祝。壽星仔張彥博在社交網上載了多段短片，當中一段與郭柏妍一齊捧住生日蛋糕，好友一齊熱烈地唱生日歌，非常開心，片中除了看到郭子豪女友鄧卓殷外，與郭栢妍傳緋聞的《愛‧回家》頭皮吳卓衡亦在場。

張彥博與郭柏妍同日生，所以一齊慶祝。（圖片來源：張彥博IG）
張彥博與郭栢妍同日生，所以一齊慶祝。（圖片來源：[email protected]
張彥博把手機影向在場的朋友，除了有郭子豪與女友鄧卓殷，《愛‧回家》的頭皮亦在場。（圖片來源：張彥博IG）
張彥博把手機影向在場的朋友，除了有郭子豪與女友鄧卓殷，《愛‧回家》的頭皮亦在場。（圖片來源：[email protected]

頭皮刻意迴避鏡頭

在張彥博突擊下，吳卓衡明顯好避忌，以手機遮面，而各人在社交網放相亦唔見有任何郭栢妍與吳卓衡同框的合照，公開的只有全男班的合照，擺明此地無銀。

在郭柏妍公開生日P合照中，只見全女班，有應屆落選港姐余詠童、18年國際中華小姐Tiffany及鄧卓殷。（圖片來源：郭柏妍IG）
在郭栢妍公開生日P合照中，只見全女班，有應屆落選港姐余詠童、18年國際中華小姐Tiffany及鄧卓殷。（圖片來源：[email protected]
張彥博亦有放全男班合照，可見吳卓衡(左一)亦在場。（圖片來源：張彥博IG）
張彥博亦有放全男班合照，可見吳卓衡(左一)亦在場。（圖片來源：[email protected]

有共識發展地下情

據知郭栢妍與吳卓衡拍拖一事在朋友圈內已是公開的秘密，不過礙於事業剛起步的二人，收埋戀情百利而無一害。

眾人在生日P玩到癲，何廣沛、郭子豪及張彥博更大玩擲蛋糕。（圖片來源：張彥博IG）
眾人在生日P玩到癲，何廣沛、郭子豪及張彥博更大玩擲蛋糕。（圖片來源：[email protected]
郭柏妍本來是目標之一，但張彥博突然英雄救美，轉移目標把蛋糕擲向郭子豪。（圖片來源：張彥博IG）
郭栢妍本來是目標，但張彥博突然英雄救美，轉移目標把蛋糕擲向郭子豪。（圖片來源：[email protected]

重溫《青春不要臉》第3集精華｜女神自動「投懷送抱」！？

留意郭栢妍的鏡頭只有幾秒，由4:03開始出現！

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