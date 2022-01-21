青春不要臉｜郭栢妍扮陽光學生妹快閃登場 獲網民大讚：好有初戀Feel

無綫新劇《青春不要臉》第3集郭栢妍（Rosita）以陽光學生妹造型快閃登場，回眸一笑令人留下驚艷印象，成功引起網民熱議，大讚她「好有初戀Feel」、「好pure好true」、「好有仙氣」等，原來她在這部劇集中雖然只屬客串角色，但之後仍有機會以另一個造型登場！