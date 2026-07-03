24歲落選港姐推性感寫真 一句宣傳金句惹遐想 真實身份大曝光！
靜靜寫真集多款造型曝光連周邊產品同步預售
靜靜在社交平台率先公開寫真集封面透視圖，並宣布將於7月16至21日書展期間親臨攤位宣傳，同時設有官方粉絲見面會。今次寫真集除了實體書外，更推出全套裝及極上Package，包括海報、立牌、Tote Bag、即影即有Cheki，甚至加送唇印卡等限定周邊。她在帖文中寫道：「我本寫真集有各款嘅靜靜！浪漫甜美嘅氛圍，睇完幫你忘記晒所有煩惱。」短短一句宣傳語配合性感封面，即時引來大批粉絲留言期待。
靜靜曾參選2021年港姐打入複選階段
靜靜本名李濰靜，2001年出生，現年24歲。外界未必知道，她早於2021年已經參加香港小姐競選，當時成功打入面試複選階段，惟最終未能入圍決賽。雖然選美之路未竟全功，但她其後積極發展演藝事業，曾參演電影《查無此人》飾演「Rainbow采兒」一角，更親身出席戲院謝票活動。她當時在社交平台表示：「我有盡力同珍惜呢個機會，所以冇任何遺憾。」從選美到大銀幕，靜靜一直嘗試不同範疇突破自己。
上《戀講嘢》自爆容易愛上跳舞拍檔
靜靜曾獲邀擔任ViuTV節目《戀講嘢》嘉賓，與主持人193、郭奕芯、浩南及Helen大談演藝與戀愛觀。節目中她坦言作為芭蕾舞者，每次與男舞伴合作都會產生感情，因為攬腰、抱起、轉身等親密動作加上眼神對視，都會令她心跳加速。她更自爆演戲時比跳舞更容易「撻著」，因為需要與對手投入更多感情和更長時間對視。被問到喜歡哪種類型男生時，她竟然直言要像193一樣有氣場，令全場氣氛升溫。
靜靜透露曖昧對象為日本留學生
靜靜在節目中透露當時有一位曖昧對象，對方是一名日本留學生，兩人已食過幾次飯。她更大膽透過鏡頭向對方表白：「我覺得你每次Set頭出嚟見我都好靚，我覺得你襯衫好好睇，同埋我覺得你可以講多啲日文，因為我覺得你講日文講得好有型！」不過她自言性格太內斂、收得太埋，過往每段心動都以單戀收場。郭奕芯在同集節目中亦分享拍床戲後感覺對手「有啲嘢」，引發網民熱烈猜測對手身份。
網民熱議靜靜多重身份反差感極強
靜靜集芭蕾舞者、Cosplayer、Model、前港姐參選者及電影演員等多重身份於一身，加上外表被指撞樣王菀之，網民對她評價兩極。有人大讚「真係幾似Ivana」、「靚女版王菀之」，亦有人認為她似WinWin或顧定軒。隨著寫真集即將面世及書展見面會臨近，靜靜在社交平台上的關注度持續攀升，目前她的Instagram已累積數千名追蹤者，從動漫展到書展、從選美到拍戲，這位24歲女生正以自己的方式在娛樂圈闖出一片天。