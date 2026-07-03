24歲落選港姐推性感寫真 一句宣傳金句惹遐想 真實身份大曝光！

24歲香港KOL靜靜（Marvia/李濰靜）近日公開全新寫真集封面，多款造型由浪漫甜美到性感大膽一應俱全，更以一句宣傳金句令粉絲充滿遐想。這位集Model、Cosplayer及芭蕾舞者於一身的創作者，原來背景相當不簡單，曾經踏足選美舞台挑戰港姐寶座！