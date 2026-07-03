非份之罪劇情｜6-10集石棺奇案改編荃灣工廈水泥藏屍揭 葉靖儀飾特赦證人小草
非份之罪第六集石棺禁戀賴慰玲揭開水泥藏屍序幕
護士謝芷君（賴慰玲 飾）與癱瘓病患顧曼莉（吳沚默 飾）交情甚深，某日警方到醫院調查一宗洗黑錢案，指曼莉丈夫劉宇賓（蔡誌恩 飾）牽涉其中。芷君一直聯絡不上宇賓，最終等來的卻是死訊——宇賓的屍體被發現藏於工廈單位灌滿水泥的木箱中，死狀極其恐怖。警方鎖定無業遊民戴一堅（鄧智堅 飾）及其手下何佩雪（葉靖儀 飾）、洪偉錫（方紹聰 飾）和張世楚（唐嘉麟 飾）已匆匆離開現場，正當調查陷入膠著之際，佩雪竟主動投案自首。
非份之罪第七集葉靖儀何佩雪轉做污點證人令芷君不滿
佩雪自首後，一堅、偉錫和世楚相繼落網。庭上佩雪轉為污點證人，最終偉錫和世楚被判誤殺罪，一堅僅被判非法處理屍體罪，佩雪則免予控訴。剛從昏迷中醒來的芷君對判決極度不滿，因她曾親眼目睹宇賓與一堅爭執，深信一堅必定參與犯案。警方只認證據，芷君唯有自行接近佩雪展開調查，兩人相處後竟意外投契，但佩雪終發現芷君接近自己的真正目的，事件背後還有更深的內情。
非份之罪第八集石棺案結局：佩雪首次反抗一堅揭露驚人真相
芷君長期的照顧與鼓勵令佩雪心生感動，但一堅的逼迫令佩雪不得不按原定計劃行事。曼莉病情突然復發打亂了佩雪的部署，一堅更派人傷害芷君以威嚇佩雪。佩雪為保護芷君首次對抗一堅並為其求情，一堅卻一反常態的反應令佩雪驚恐至極。逃出一堅魔掌後，佩雪終向芷君說出全部真相。然而兩人的計劃被一堅識破，一堅綁架佩雪威脅芷君，事件看似圓滿告終，警方卻突然到醫院向芷君查問。
非份之罪 第九集單元3陳煒出場 一億遺產引爆張家三代血腥衝突
單元三《一億殺機》正式展開。村長張建國（李家鼎 飾）德高望重，與妻子鄧淑嫻（盧宛茵 飾）三代同堂。重男輕女觀念下，孫女張帶弟（林秀怡 飾）備受冷待，孫兒張紹聰（施焯日 飾）卻得全家寵愛。淑嫻視輕度弱智的兒子張宏智（徐榮 飾）為珍寶，多年前利誘梁悅萍（陳煒 飾）嫁給宏智，婆媳關係日趨惡劣。建國突然心臟病發暴斃，遺囑揭示所有財產歸紹聰繼承。靈堂上悅萍驚爆紹聰身世秘密，張家上下震驚，紹聰激動離家出走。
非份之罪 第十集鄧淑嫻房間搜出關鍵犯罪證物
紹聰被發現倒斃村屋，死時口中被甘蔗塞住，警方不排除他殺。負責調查的警察施敬（李啟傑 飾）得知紹聰是過億遺產的準繼承人，死前在帶弟慫恿下成立信託，帶弟頓成眾矢之的。悅萍從宏智口中得知淑嫻有可疑行為，集合多項證據向施敬舉報。根據紹聰死亡時間推算，最大得益者正是淑嫻，警方再從堂弟鄧向南口供中驚悉紹聰身世，淑嫻成為最大嫌疑人。警方取得搜查令後，從淑嫻房間搜出重要證物。
《非份之罪》6大單元奇案完整介紹
以下為本劇6大獨立單元的案件概覽，每個單元均有獨立故事線與演員陣容，涵蓋不同犯罪類型與人性黑暗面。
單元一《無臉女屍》吳啟華演邪惡醫師藏驚天秘密
由吳啟華、貝安琪、戴祖儀、游嘉欣、朱敏瀚主演。吳啟華飾演性格邪惡的醫師康力，為保守家庭中不可告人的無證秘密，心理逐漸扭曲走火入魔。劇中康力與妻子白美雅（貝安琪 飾）及兩名女兒康嘉嵐（戴祖儀 飾）、康嘉儀（游嘉欣 飾）之間暗藏致命衝突，韋家俊（朱敏瀚 飾）作為康嘉儀男友亦被捲入漩渦。案中最可能的兇手指向康力本人，其醫師身份令他具備處理屍體的專業知識與動機。
單元二《石棺禁戀》賴慰玲鄧智堅演繹水泥藏屍案
由賴慰玲、葉靖儀、鄧智堅、吳沚默、蔡誌恩主演。改編自真實駭人「水泥藏屍」命案，講述劉宇賓遭謀殺後屍體被灌入水泥藏於石棺之中。不良少女何佩雪（葉靖儀 飾）受不法份子戴一堅（鄧智堅 飾）控制捲入兇案，護士謝芷君（賴慰玲 飾）為查明真相主動接近佩雪。案中最可能的兇手為戴一堅，他受金錢利誘動殺機，並脅迫手下協助藏屍滅證。
單元三《一億殺機》陳煒盧宛茵上演婆媳遺產血戰
由陳煒、盧宛茵、李家鼎、徐榮、施焯日、林秀怡主演。村長張建國暴斃後留下過億遺產，繼承人孫兒張紹聰（施焯日 飾）離奇身亡，張家陷入遺產爭奪與親情撕裂。智障護理員梁悅萍（陳煒 飾）與奶奶鄧淑嫻（盧宛茵 飾）衝突不斷，案中最大嫌疑人為鄧淑嫻，警方從其房間搜出關鍵犯罪證物，其作案動機與保護兒子張宏智的遺產利益密切相關。
單元四《危險遊戲》吳偉豪江嘉敏陷致命連環迷局
由吳偉豪、江嘉敏、羅冠蘭、胡敏芝、蘇韻姿主演。圍繞貪戀權勢與物質而引發的致命連環迷局，胡敏芝飾演吳偉豪的狂迷藍芯凌，為偶像做任何事都毫無底線。羅冠蘭飾演的袁潔清與藍芯凌更有激烈衝突場口。案中最可能的兇手指向危家仁（吳偉豪 飾）身邊的狂熱追隨者，其不計後果的行為模式極具殺傷力。
單元五《骯髒的子彈》單立文鄭子誠黑色幽默諷刺人性
由單立文、譚凱琪、鄭子誠、翟威廉、江欣燕、張彥博主演。採用黑色幽默風格，諷刺荒誕犯罪與人性險惡。錢大富（單立文 飾）與兒子錢志達（翟威廉 飾）及媳婦陳麗莎（譚凱琪 飾）之間暗流湧動，黃世龍（鄭子誠 飾）亦牽涉其中。陳麗莎因劇中某些意外而人生走向徹底改變，案中最可能的兇手為錢大富，其掌控家族的野心與金錢糾葛構成最強殺機。
單元六《恐怖情人》阮浩棕劉佩玥上演致命情感糾葛
由阮浩棕、劉佩玥、余思霆、何沛珈、黎燕珊主演。講述錯綜複雜、充滿背叛與猜忌的致命情感糾葛。室內設計師游有方（阮浩棕 飾）與前妻文雅淇（劉佩玥 飾）之間有較大尺度的對手戲，現任女友蕭紫遙（余思霆 飾）及雅淇好友葉麗恩（何沛珈 飾）亦被捲入三角關係。案中最可能的兇手為游有方，其在多段感情中游走的行為模式與「恐怖情人」的特質高度吻合，劇情反轉不斷。