非份之罪劇情｜6-10集石棺奇案改編荃灣工廈水泥藏屍揭 葉靖儀飾特赦證人小草

《非份之罪》劇情線上看：第6-9集單元二《石棺禁戀》改編自2016年3月荃灣灰窰角街工廠大廈真實駭人命案，水泥藏屍的恐怖真相逐步揭開，涉案但獲特赦的證人「小草」由葉靖儀 飾演！ 以下為第6至10集分集劇情整理，方便觀眾線上看時掌握每集關鍵劇情發展。