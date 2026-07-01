非份之罪一億殺機劇情｜陳煒佈局嫁禍盧宛茵 徐榮結局自首背後驚人真相
《非份之罪》第9集一億殺機(1)劇情：鹹濕鼎爺暴斃遺囑震驚張家三代
村長張建國（李家鼎 飾）德高望重，與妻子鄧淑嫻（盧宛茵 飾）三代同堂生活。張家重男輕女觀念根深蒂固，孫女張帶弟（林秀怡 飾）備受冷待，孫兒張紹聰（施焯日 飾）卻得全家寵愛。淑嫻視輕度弱智的兒子張宏智（徐榮 飾）為珍寶，多年前利誘梁悅萍（陳煒 飾）嫁給宏智照顧起居，但悅萍入門後婆媳關係日漸惡化。某日建國突然心臟病發暴斃，遺囑曝光後全家嘩然——所有財產竟交給紹聰一人繼承。靈堂上淑嫻誤會堂弟鄧向南與悅萍有染，質問之下悅萍驚爆紹聰身世秘密，張家上下震驚不已，紹聰激動離家出走，本集最尾被發現慘死！
《非份之罪》第10集一億殺機(2)劇情：施焯日倒斃村屋口塞甘蔗死狀駭人
張紹聰（施焯日 飾）被發現倒斃於村屋之中，死時口中被甘蔗塞住，死狀極為恐怖，警方不排除他殺可能。負責調查的警察施敬（李啟傑 飾）從眾人口供得知紹聰是一億遺產的準繼承人，而紹聰死前在帶弟（林秀怡 飾）慫恿下成立信託基金，帶弟遂成為眾矢之的。宏智（徐榮 飾）卻選擇相信帶弟清白，悅萍（陳煒 飾）從宏智口中得知淑嫻（盧宛茵 飾）有可疑行為，集合多項證據向施敬舉報。根據紹聰死亡時間推算，最大得益者會是淑嫻，警方再從向南口供驚悉紹聰身世真相，淑嫻頓成最大嫌疑人，搜查令執行後更從其房間搜出重要證物。
《非份之罪》第11集一億殺機(3)劇情：盧宛茵否認殺人懷疑陳煒設局嫁禍
鄧淑嫻（盧宛茵 飾）承認案發當晚到過村屋，但堅稱沒有殺害紹聰。她質問宏智（徐榮 飾）為何要將證物放到自己房間，宏智支吾以對，令淑嫻懷疑始作俑者正是悅萍（陳煒 飾）。淑嫻獨自到塔東島懷緬紹聰，帶弟（林秀怡 飾）擔心其安危趕到島上尋找，慶幸在入黑前找到她。悅萍帶宏智搬離張家，淑嫻質問其用意，悅萍卻當眾誣陷淑嫻用錢收買他人，目的是不讓紹聰葬在張家墓地，令淑嫻受盡千夫所指。紹聰設靈當日，警方告知眾人根據智能手錶公司記錄，已得出紹聰最後心跳時間。
《非份之罪》第12集一億殺機(4)劇情：陳煒合法繼承大屋警方調查方向逆轉
紹聰生前立了「信託基金」，梁悅萍（陳煒 飾）可合法繼承大屋業權，惟條件是要待淑嫻（盧宛茵 飾）與宏智（徐榮 飾）離世後才可全權擁有。淑嫻認定是奶奶殺害紹聰並嫁禍自己，甚不服氣。帶弟（林秀怡 飾）亦開始認同嫲嫲所想，婆孫聯手調查陳煒，警方亦將調查方向移往陳煒身上。盧宛茵憑蛛絲馬跡找到陳煒住處，欲帶走徐榮，怎料陳煒說出一個驚人現況，令徐榮決定留下陪伴陳煒。警方查到越來越多罪證，帶陳榮及徐榮返警署協助調查，陳煒口供期間徐榮突然心臟病發作。
《非份之罪》第13集一億殺機劇情線上看：宏智突然自首供詞幾乎無破綻
張宏智（徐榮 飾）突然向警方自首承認殺死紹聰，淑嫻（盧宛茵 飾）、帶弟（林秀怡 飾）以及警方都知事實並非如此，但供詞幾乎沒有破綻。淑嫻愛子心切，想用錢收買悅萍（陳煒 飾）教宏智改口供，卻只換來侮辱，最終淑嫻向警方自認是兇手。帶弟苦尋證據試圖向警方證明淑嫻清白，悅萍本想在繼承張家大宅後將淑嫻和帶弟迫走，卻令帶弟在執拾物件過程中有所發現，局面可能出現重大逆轉。
《非份之罪》一億殺機角色介紹：陳煒飾護理員身份暗藏殺機
梁悅萍由陳煒飾演，是一名智障護理員，多年前被婆婆鄧淑嫻利誘嫁入張家照顧輕度弱智的張宏智。悅萍入門後與婆婆關係日漸惡化，在靈堂上更主動揭露紹聰身世秘密引爆家族風暴。紹聰死後，悅萍透過信託基金合法繼承大屋業權，加上她主動向警方舉報淑嫻、利用宏智將證物放入淑嫻房間等行為，令她成為案中最可疑的幕後操控者。陳煒在拍攝前更特意帶同飾演兒子的施焯日參觀輕度智障學校，為角色做足準備，她直言角色「衰到貼地，人格很有問題」。
盧宛茵飾鄧淑嫻由嫌疑人逐漸變成被害者
鄧淑嫻由盧宛茵飾演，是村長張建國的妻子，重男輕女觀念根深蒂固，對孫兒紹聰寵愛有加。紹聰死後淑嫻一度成為最大嫌疑人，房間更被搜出關鍵證物，但她堅稱自己清白，懷疑一切都是悅萍設局嫁禍。淑嫻愛子心切，甚至願意向警方自認兇手以保護宏智，角色從嫌疑人逐漸轉變為被陷害的受害者，盧宛茵與陳煒連場唇槍舌劍的爭產戲份火花四射。
施焯日首度挑戰輕度智障角色曾獲佘詩曼公開讚賞
張紹聰由現年25歲的施焯日飾演，是張家孫兒兼一億遺產繼承人，角色設定為輕度智障人士。施焯日2019年參加TVB訓練班入行，曾在《星空下的仁醫》、《巨塔之后》演患罕有病病人引起關注，早前播出的《正義女神》中法庭內心戲更獲4屆視后佘詩曼公開點名大讚。他受訪坦言今次角色最難之處在於「點樣將個智力程度拿捏得精準，令觀眾睇得出我係有少少問題，但未到好誇張嚴重」。紹聰在劇中因身世真相大受打擊後離家出走，最終被發現倒斃村屋，是整個案件的核心受害者。
徐榮飾張宏智重度智障演出獲觀眾大讚有驚喜
張宏智由徐榮飾演，是張建國與鄧淑嫻的兒子，角色設定為只有8歲智商的重度智障人士，患有腦痙攣及肌肉萎縮症。宏智與悅萍是夫妻關係，在母親與妻子的衝突中左右為難。紹聰死後宏智突然向警方自首認罪，供詞幾乎無破綻，但所有人都知道事實並非如此，令人懷疑他是否受到悅萍操控。徐榮受訪透露角色每次說話及做動作都要很用力，「試過演到條頸抽筋」，又感謝陳煒和其老公在開拍前帶他探訪有關機構了解這類人士。
林秀怡飾張帶弟事務律師身份成破案關鍵人物
張帶弟由林秀怡飾演，是張家孫女，職業為事務律師。帶弟自小因重男輕女觀念備受冷待，但在紹聰死後卻因曾慫恿紹聰成立信託而成為眾矢之的。隨着劇情發展，帶弟逐漸與婆婆淑嫻聯手調查悅萍，更在執拾物件過程中發現關鍵線索，有可能扭轉整個案件局面，是揭開真相的重要角色。
《非份之罪》一億殺機真兇分析：悅萍嫌疑最大佈局極為精密
綜合第9至13集劇情發展，案中最可能的兇手指向梁悅萍（陳煒 飾）。從動機而言，紹聰死後悅萍透過信託基金成為大屋業權合法繼承人，是最大得益者之一。從行為而言，悅萍主動在靈堂揭露紹聰身世逼其離家、利用宏智將證物放入淑嫻房間嫁禍、操控宏智自首認罪等連串舉動，均顯示出精密的佈局能力。不過帶弟在執拾物件時發現關鍵線索，事件真相仍有待最終揭曉。