非份之罪一億殺機劇情｜陳煒佈局嫁禍盧宛茵 徐榮結局自首背後驚人真相

TVB劇集《非份之罪》第三單元「一億殺機」今晚正式播出，由陳煒、盧宛茵、林秀怡、徐榮及施焯日領銜主演，圍繞一宗因億元遺產引發的家族血案展開。村長張建國暴斃後遺囑曝光，一億財產全歸孫兒張紹聰，靈堂上身世秘密被揭開後紹聰離家出走，最終竟被發現倒斃村屋且口中被甘蔗塞住，案情連番反轉令觀眾震驚不已。