非份之罪｜施焯日口插甘蔗慘死！網民柯南上身緝兇 驚揭2大黑馬真兇身份？

TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》劇情愈來愈緊湊！昨晚（10日）劇情講到聰B（施焯日飾）被發現口插甘蔗慘死，兇案震驚全城。警方先後向聰媽悅萍（陳煒飾）、嫲嫲淑嫻（盧宛茵飾）及家姐帶弟（林秀怡飾）問話，案情反轉再反轉，究竟誰才是策劃這宗億萬家產謀殺案的真兇？