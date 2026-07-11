非份之罪｜施焯日口插甘蔗慘死！網民柯南上身緝兇 驚揭2大黑馬真兇身份？
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TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》劇情愈來愈緊湊！昨晚（10日）劇情講到聰B（施焯日飾）被發現口插甘蔗慘死，兇案震驚全城。警方先後向聰媽悅萍（陳煒飾）、嫲嫲淑嫻（盧宛茵飾）及家姐帶弟（林秀怡飾）問話，案情反轉再反轉，究竟誰才是策劃這宗億萬家產謀殺案的真兇？
施焯日口插甘蔗慘死 林秀怡成最大嫌疑人
劇情發展到聰B（施焯日飾）死後，警方經初步調查，將矛頭直指其異父異母家姐帶弟（林秀怡飾）。由於家中工人秋姐（區靄玲飾）指證帶弟自小便非常討厭聰B，加上聰B死前曾傳訊息給帶弟：「家姐我唔會再聽你講，啲錢係我嘅，我會決定點分」，而帶弟本身又急需200萬出國進修，令她頓時成為最大嫌疑人，動機與時機都相當吻合。
案情反轉再反轉 盧宛茵被揭買甘蔗棄外套
正當所有線索指向林秀怡時，案情卻峰迴路轉。警方發現帶弟有確實的不在場證據，洗脫嫌疑。然而，調查目光隨即轉向家中長輩、聰B的「嫲嫲」淑嫻（盧宛茵飾）。淑嫻在得悉聰B是其老公與新抱所出的私生子後大發雷霆，警方更查出她不僅在案發當晚買過同款甘蔗，更去過案發現場探望聰B，甚至被發現曾棄掉當晚所穿的外套，令她嫌疑大增。
網民腦洞大開競猜真兇 徐榮區靄玲成黑馬
由於《非份之罪》頭兩個單元結局都出人意表，網民今次紛紛化身神探，在網上瘋狂留言競猜真兇，掀起久違的「全民競猜Big Boss」熱潮。網民對這種追劇模式大感過癮，紛紛表示：「好正，可以係咁估邊個係兇手」、「好睇，個個都似兇手」、「就快懷疑晒全世界」。不少人更嘗試預判編劇的思路，留言分析：「大女邊個生（林秀怡角色）係成個單元嘅關鍵」、「要諗到12點前後咁複雜」。
網民破格推測秋姐真身：徐榮扮傻自保！
經過一輪熱烈討論，網民的焦點竟落在兩位意想不到的「黑馬」身上，分別是智障爸爸阿智（徐榮飾）及工人秋姐（區靄玲飾）。有網民破格推測，秋姐的真實身份其實是帶弟的親婆婆，多年來在張家做工人，只為等待時機為自己智障的女兒報仇。至於徐榮，超過九成網民認為他一直在扮傻自保，加上警方調查盧宛茵時，徐榮在旁不斷「補刀」令盧宛茵水洗唔清，令網民更加肯定：「會唔會阿智（徐榮）一直係扮傻」、「細佬個Message一定係有人假扮佢Send畀家姐」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期