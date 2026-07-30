非份之罪｜何沛珈反白眼鬧爆阮浩棕！爭女定爭仔？網民熱議：呷醋樣好正

最新娛聞
東方新地

廣告

TVB節目《非份之罪》劇情進入白熱化，何沛珈飾演的網紅Liz，因不滿閨密劉佩玥與前夫阮浩棕舊情復燃，昨晚竟當面鬧爆阮浩棕，其間更激動到反白眼，演技大爆發！究竟Liz是過份保護閨密，還是另有私心暗戀其中一人，引發網民瘋狂猜測！

昨晚醋意大爆發！何沛珈為劉佩玥怒插阮浩棕

在昨晚播出的《恐怖情人》單元中，何沛珈飾演的Liz得知好友Angie（劉佩玥飾）有意與前夫Davis（阮浩棕飾）重修舊好後，瞬間大發雷霆。她更主動約見Davis並當面鬧爆對方，阻止兩人復合。這一幕讓網民對三人的關係大感好奇，Liz的激烈反應令她成為Big Boss的重大嫌疑人之一，究竟她是出於對好友的保護，還是背後隱藏著更複雜的情感糾葛，成為單元中的另一大謎團。

反白眼冷笑演技獲讚！阮浩棕「擦膠論」被封渣男金句

何沛珈鬧爆阮浩棕一幕引起網上熱烈討論，她面對阮浩棕時反晒白眼兼冷笑的肉緊神情，被網民大讚演活了呷醋閨密的角色，相當吸睛。而劇中阮浩棕的一句對白：「知唔知鉛筆個尾點解要有擦膠，因為人總會犯錯，但做錯嘅，咪改過咯」，更被網民指是「渣男經典示範」，認為這句金句完美演繹了角色的性格，令劇情更添張力。

網民猜測三人關係！激讚何沛珈係Big Boss嫌疑人

劇情播出後，網民紛紛猜測Liz的動機，討論區一片洗版！有網民認為她因過份迷戀劉佩玥而變成控制狂：「何沛珈個角色好恐怖，根本就係想控制阿Moon！」、「佢個眼神好有戲，完全係呷緊醋！」亦有網民懷疑她其實暗戀阮浩棕：「會唔會佢其實鍾意阮浩棕，所以先唔想佢同阿Moon復合？」、「無論點都好，佢個呷醋樣真係做得好正！」、「阮浩棕好大機會係下一個受害者！」。

非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 何沛珈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 