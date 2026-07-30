非份之罪｜何沛珈反白眼鬧爆阮浩棕！爭女定爭仔？網民熱議：呷醋樣好正
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TVB節目《非份之罪》劇情進入白熱化，何沛珈飾演的網紅Liz，因不滿閨密劉佩玥與前夫阮浩棕舊情復燃，昨晚竟當面鬧爆阮浩棕，其間更激動到反白眼，演技大爆發！究竟Liz是過份保護閨密，還是另有私心暗戀其中一人，引發網民瘋狂猜測！
昨晚醋意大爆發！何沛珈為劉佩玥怒插阮浩棕
在昨晚播出的《恐怖情人》單元中，何沛珈飾演的Liz得知好友Angie（劉佩玥飾）有意與前夫Davis（阮浩棕飾）重修舊好後，瞬間大發雷霆。她更主動約見Davis並當面鬧爆對方，阻止兩人復合。這一幕讓網民對三人的關係大感好奇，Liz的激烈反應令她成為Big Boss的重大嫌疑人之一，究竟她是出於對好友的保護，還是背後隱藏著更複雜的情感糾葛，成為單元中的另一大謎團。
反白眼冷笑演技獲讚！阮浩棕「擦膠論」被封渣男金句
何沛珈鬧爆阮浩棕一幕引起網上熱烈討論，她面對阮浩棕時反晒白眼兼冷笑的肉緊神情，被網民大讚演活了呷醋閨密的角色，相當吸睛。而劇中阮浩棕的一句對白：「知唔知鉛筆個尾點解要有擦膠，因為人總會犯錯，但做錯嘅，咪改過咯」，更被網民指是「渣男經典示範」，認為這句金句完美演繹了角色的性格，令劇情更添張力。
網民猜測三人關係！激讚何沛珈係Big Boss嫌疑人
劇情播出後，網民紛紛猜測Liz的動機，討論區一片洗版！有網民認為她因過份迷戀劉佩玥而變成控制狂：「何沛珈個角色好恐怖，根本就係想控制阿Moon！」、「佢個眼神好有戲，完全係呷緊醋！」亦有網民懷疑她其實暗戀阮浩棕：「會唔會佢其實鍾意阮浩棕，所以先唔想佢同阿Moon復合？」、「無論點都好，佢個呷醋樣真係做得好正！」、「阮浩棕好大機會係下一個受害者！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期