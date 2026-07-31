非份之罪｜何沛珈螢幕初吻獻阮浩棕！自爆真實感受超爆笑：「好似兩塊皮喺度磨擦緊！」
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在TVB節目《非份之罪》中獻出「螢幕初吻」的何沛珈（Roxanne），與阮浩棕（阿Nic）的激吻戲成為熱話！不過，Roxanne事後竟自爆初吻的真實感受，形容過程超爆笑，完全沒有浪漫可言，更以一句神比喻震驚網民，究竟在鏡頭背後發生了甚麼事？
劇中激吻戲超投入！何沛珈阮浩棕酒後亂性
在《非份之罪》的劇情中，何沛珈飾演的Liz因與男友吵架，相約同樣心情不佳的Davis（阮浩棕飾）借酒澆愁，兩人在酒精的催化下，情緒失控並發生了激吻。雖然劇中場面看似充滿張力與情感，但對於獻出螢幕初吻的何沛珈來說，現實中的拍攝感受卻是另一回事。
何沛珈首談螢幕初吻：「似手踭同手踭磨擦！」
何沛珈受訪時大方分享這次「第一次」的經驗，她坦言拍攝時感覺搞笑多於浪漫。她笑說：「原本都有諗喺鏡頭前kiss會有咩感覺啦，但原來個感受就係兩塊皮喺度磨擦緊！」她解釋，因為是第一次在鏡頭前接吻，所以難免緊張，加上現場有多部攝影機和工作人員盯著，而角色當時又是喝醉的狀態，令她感覺超現實，更爆笑形容：「所以個感覺就好似係手踭同手踭磨擦緊咁。」
應官方要求派福利！何沛珈絕密Cosplay造型曝光
除了分享螢幕初吻的趣事，何沛珈還應官方宣傳要求，大方分享了劇中從未曝光的絕密Cosplay造型，讓一眾粉絲和觀眾大飽眼福。在照片中，她展現出難得一見的「Funny Face」，可愛又搞怪的一面與劇中沉重的角色形成極大反差，成功為粉絲帶來驚喜。
網民笑爆留言：「女神原來咁搞笑！」
對於何沛珈直率又爆笑的分享，網民反應相當熱烈，紛紛留言大讚她可愛。有網民笑稱：「兩塊皮磨擦緊，笑死！太直白了吧！」、「Roxanne好可愛，講嘢好真！」、「估唔到螢幕初吻係咁嘅感覺，幻想破滅了哈哈！」同時，她的Cosplay造型也引來粉絲瘋狂討論：「求Cosplay相高清版！」、「女神原來咁搞笑！反差萌好正！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期