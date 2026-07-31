非份之罪｜何沛珈螢幕初吻獻阮浩棕！自爆真實感受超爆笑：「好似兩塊皮喺度磨擦緊！」

在TVB節目《非份之罪》中獻出「螢幕初吻」的何沛珈（Roxanne），與阮浩棕（阿Nic）的激吻戲成為熱話！不過，Roxanne事後竟自爆初吻的真實感受，形容過程超爆笑，完全沒有浪漫可言，更以一句神比喻震驚網民，究竟在鏡頭背後發生了甚麼事？