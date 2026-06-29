非份之罪劇情1-10集線上看｜吳啟華嚴父黑化 無臉女屍真兇身份震撼
非份之罪｜監製驚爆六大單元取材真實案件！王心慰：兇案背後有人性溫度
《非份之罪》第1集劇情線上看：嘉嵐離家出走無臉女屍驚現
婦產科醫生康力（吳啟華 飾）與外籍妻子白美雅（貝安琪 飾）表面恩愛，育有大女兒康嘉嵐（戴祖儀 飾）及小女兒康嘉儀（游嘉欣 飾），然而這個家庭背後藏着一個驚天秘密——三位女士均無香港身份證。康力為保護家人訂立嚴厲家規，嘉嵐卻偷偷帶妹妹到酒吧玩樂，期間遇上警方查毒品行動，姊妹二人雖成功逃脫，但康力一怒之下將嘉嵐軟禁房中。嘉嵐其後騙妹妹放自己出房，偷走父親現金後離家出走，嘉儀連日聯絡不上姊姊，直至新聞報道一宗無臉女屍發現案，令她陷入極度恐慌。
《非份之罪》第2集劇情線上看：嘉儀找記者韋家俊追查姊姊下落
康力（吳啟華 飾）叫嘉儀（游嘉欣 飾）不要胡亂猜測無臉女屍身份，但嘉儀始終放心不下，瞞着父母去找嘉嵐的秘密男友王思勤（曾展望 飾），更找上在圖書館認識的記者韋家俊（朱敏瀚 飾）壯膽同行。二人從酒保口中得知思勤是個劣跡斑斑的壞男人，嘉儀雖收到嘉嵐報平安訊息，但康力已決定帶妻女離港回到美雅原居地重新生活。嘉儀成功破解嘉嵐社交媒體帳戶密碼，偷偷跑到思勤就讀的大學找人，思勤答應帶她去見嘉嵐，怎料情況急轉直下。
《非份之罪》第3集劇情線上看：康力確認女屍特徵嘉儀決意查真兇
韋家俊（朱敏瀚 飾）一早察覺事有蹊蹺，及時趕往工廈單位救出嘉儀（游嘉欣 飾）。嘉儀平安回家後，康力（吳啟華 飾）卻告知她一個殘酷事實——憑無臉女屍身上的朱古力瘤位置判斷，死者極有可能就是嘉嵐。嘉儀難以接受，決意與家俊一起追查真兇，二人找到嘉嵐離家後入住的賓館，查出王思勤（曾展望 飾）曾打傷嘉嵐並偷走她的錢財，推測思勤謀財害命並將線索告知警方。警方成功拘捕思勤，深入調查後卻另有發現，而康力發現嘉儀偷走查案後勃然大怒，將她囚禁在房間內。
《非份之罪》第4集劇情線上看：偷渡集團巢穴曝光陳立占浮出水面
嘉儀（游嘉欣 飾）被囚房中心繫家俊（朱敏瀚 飾），母親美雅（貝安琪 飾）同情這對小情人，終於放嘉儀外出讓她親自向家俊道別。警方查出嘉嵐真正男友另有其人，是法律系學生陳立占（徐文浩 飾），立占曾拜託王思勤幫嘉嵐搭路偷渡離港，家俊卻懷疑立占才是殺人兇手。嘉儀和家俊來到某工廈單位尋找立占，卻誤闖偷渡集團巢穴，二人被抓後發現立占同樣遭到囚禁。警方最終救出三人，嘉儀忍痛向家俊道別準備跟父母離港，未幾家俊來電告知綜合警方及自己最新調查結果，對兇手身份已有眉目。
《非份之罪》第5集劇情線上看：美雅擋鐵鎚救家俊真兇終落網
嘉儀（游嘉欣 飾）發現殺害嘉嵐的兇手身份之際，卻被注射迷暈針昏倒。醒來後嘉儀嘗試逃走，韋家俊（朱敏瀚 飾）利用手機追蹤程式找到她的位置，帶她逃離險境。就在此時關鍵人物持鐵鎚衝入欲襲擊家俊，危急關頭美雅（貝安琪 飾）以身阻擋替家俊擋下致命一擊。嘉儀原本打算離港逃難，但家俊念及美雅安危勸她留下，二人決定從今以後一起生活共同面對困難。嘉儀感動答應，此時電視新聞畫面傳來消息，報道稱殺害康嘉嵐的真兇終於落網，「無臉女屍」單元案件至此告一段落。
《非份之罪》第6至10集劇情線上看：第二單元「石棺禁戀」即將展開
「無臉女屍」單元完結後，《非份之罪》第6至10集將進入第二個單元故事「石棺禁戀」，由吳偉豪及何沛珈領銜主演。故事改編自駭人聽聞的真實「水泥藏屍」命案，探討扭曲禁戀與極致貪婪如何將人推向深淵。賴慰玲飾演醫院護士謝芷君、葉靖儀飾演不良少女何佩雪、吳沚默飾演長期病患者顧曼莉、鄧智堅飾演不法份子戴一堅、蔡誌恩飾演遇害者劉宇賓，錯綜複雜的人物關係將帶來更多意想不到的劇情反轉。
《非份之罪》6大單元奇案完整介紹及演員陣容
以下為《非份之罪》全劇6大獨立單元故事簡介，每個單元均涵蓋不同案件原型，由監製王心慰及編審翁善瑩聯手打造。
單元一「無臉女屍」：吳啟華演嚴父走火入魔心理扭曲
首個單元由吳啟華、貝安琪、戴祖儀、游嘉欣及朱敏瀚主演，講述吳啟華飾演的婦產科醫生康力，為保守家庭三位女性成員無香港身份證的秘密，訂立極端嚴厲家規，最終導致心理扭曲走火入魔。大女兒嘉嵐離家出走後離奇遇害，小女兒嘉儀與記者男友韋家俊聯手追查真相，過程中揭開父親不為人知的黑暗面，劇情充滿懸疑張力。
單元二「石棺禁戀」：吳偉豪何沛珈演繹真實水泥藏屍案
第二單元由吳偉豪及何沛珈領銜，賴慰玲、葉靖儀、吳沚默、鄧智堅、蔡誌恩等參演。故事改編自真實「水泥藏屍」命案，探討扭曲禁戀與極致貪婪，受害者劉宇賓（蔡誌恩 飾）的屍體被藏在石棺之內，護士謝芷君（賴慰玲 飾）與不良少女何佩雪（葉靖儀 飾）捲入其中，案件牽涉金錢利誘下的殺機。
單元三「一億殺機」：陳煒盧宛茵李家鼎上演家族爭產血案
第三單元由陳煒、盧宛茵、李家鼎、譚凱琪及林秀怡主演，以金錢利益引發的兇殘殺人佈局為核心。陳煒飾演智障護理員梁悅萍，與徐榮飾演只有8歲智商的張宏智發展出感情關係，盧宛茵飾演張宏智母親鄧淑嫻與梁悅萍產生激烈衝突，圍村村長張建國（李家鼎 飾）的家族成員牽涉其中，展現極致的人性黑暗面。
單元四「危險遊戲」：江嘉敏徐榮主演權勢物質致命迷局
第四單元由江嘉敏、徐榮及吳偉豪主演，羅冠蘭、胡敏芝、蘇韻姿等參演。故事圍繞貪戀權勢與物質而引發的致命連環迷局，江嘉敏飾演駱曉善、吳偉豪飾演危家仁、羅冠蘭飾演袁潔清，多重人物關係交織出環環相扣的懸疑劇情，每個角色都有不可告人的秘密。
單元五「骯髒的子彈」：單立文鄭子誠黑色幽默諷刺人性
第五單元由單立文、鄭子誠、譚凱琪、翟威廉及江欣燕主演，採用黑色幽默風格諷刺荒誕犯罪與人性險惡。單立文飾演錢大富、翟威廉飾演其子錢志達、譚凱琪飾演錢志達妻子陳麗莎，劇中因某些意外徹底改變角色人生走向，鄭子誠飾演黃世龍、江欣燕飾演羅少芳，張彥博飾演張天輝，荒誕情節下暗藏對人性貪婪的深刻批判。
單元六「恐怖情人」：阮浩棕劉佩玥余思霆上演致命情感糾葛
最終單元由阮浩棕、劉佩玥及余思霆領銜主演，何沛珈、黎燕珊、吳子沖及關楓馨參演。阮浩棕飾演室內設計師游有方，與劉佩玥飾演的前妻文雅淇有較大尺度對手戲，余思霆飾演游有方現任女友蕭紫遙，黎燕珊飾演游有方母親姚慧蘭。故事講述錯綜複雜、充滿背叛與猜忌的致命情感糾葛，劇情反轉不斷，是全劇壓軸高潮所在。