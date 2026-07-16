非份之罪｜吳偉豪演極品渣男！孭林秀怡非為媾女竟為經營整蠱平台？

TVB節目《非份之罪》劇情愈來愈緊湊，演員吳偉豪在《一億殺機》單元尾段驚喜亂入，更孭住心心眼的林秀怡行了一大段路，場面看似極度浪漫！正當觀眾以為有新感情線時，劇情卻揭示這一切竟是為了他飾演的「極品渣男」角色鋪路，究竟他有多渣？