非份之罪｜吳偉豪演極品渣男！孭林秀怡非為媾女竟為經營整蠱平台？
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TVB節目《非份之罪》劇情愈來愈緊湊，演員吳偉豪在《一億殺機》單元尾段驚喜亂入，更孭住心心眼的林秀怡行了一大段路，場面看似極度浪漫！正當觀眾以為有新感情線時，劇情卻揭示這一切竟是為了他飾演的「極品渣男」角色鋪路，究竟他有多渣？
吳偉豪亂入《一億殺機》！孭心心眼林秀怡勁浪漫
在昨晚（15日）播出的《一億殺機》單元結尾，吳偉豪突然現身，並以男友力爆棚的姿態，孭起看似對他充滿愛意的林秀怡走了一大段路，畫面充滿浪漫氣氛，令不少觀眾以為兩人將會發展感情線。不過，原來這段浪漫情節並非表面看來那麼簡單，吳偉豪的出現並不是要與林秀怡譜戀曲，而是為了帶出他在新單元《危險遊戲》中的全新角色設定，這個反轉讓觀眾大感意外。
吳偉豪自爆角色渣到極品！經營整蠱平台「每週一渣」
原來吳偉豪的驚喜登場，是為了介紹他在劇中經營的整蠱人平台「每週一渣」！單看平台名字就知道其角色人品「有番咁上吓渣」。吳偉豪本人早前亦曾公開表示，今次飾演的角色絕對是「渣到極品級」，完全突破了他以往所有角色的框框，挑戰個人演藝生涯的最大尺度。他形容這個角色將會展現出前所未有的「渣」度，讓觀眾看到一個完全不一樣的吳偉豪。
吳偉豪胡敏芝快閃觀塘！同途人大玩Black Magic谷新劇
為配合新單元《危險遊戲》的推出，劇組亦隆重其事。一眾單元演員吳偉豪、胡敏芝、張翼東、陳力行在昨日（15日）就驚喜現身觀塘街頭進行快閃宣傳活動。活動上，吳偉豪與胡敏芝更親民地與現場圍觀的途人大玩互動遊戲Black Magic，成功炒熱現場氣氛，吸引大批市民圍觀，為新單元播出前做足聲勢，不少粉絲都表示非常期待他們在劇中的演出。
網民期待吳偉豪大突破：終於唔係乖乖仔！
對於吳偉豪今次挑戰「極品渣男」角色，網民反應相當熱烈，並表示非常期待。不少粉絲留言大讚有新鮮感：「Ricco做渣男？終於唔係乖乖仔，好期待佢嘅突破！」、「睇佢孭住林秀怡以為有新CP，點知係玩嘢，呢個角色設定好正！」、「『每週一渣』個名好啜核，想睇佢可以有幾渣！」、「支持吳偉豪挑戰唔同類型嘅角色，一定會追睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期