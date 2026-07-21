非份之罪｜吳偉豪首演奸角「丁蟹」上身！爆無恥渣男語錄震驚網民：完全擺脫朱凌凌
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TVB劇集《非份之罪》昨晚劇情迎來高潮，吳偉豪（Ricco）首度挑戰奸角，其破格演出隨即引爆熱議！他飾演的「渣導」Jarvis不但毫無悔意，更「丁蟹」上身大講歪理，面目猙獰的模樣與過往陽光形象形成極大反差，究竟他講了甚麼冷血語錄，竟讓網民看得如此毛骨悚然？
昨晚劇情高潮 吳偉豪冷血對質江嘉敏
在昨晚（20日）播出的單元《危險遊戲》中，劇情揭示吳偉豪飾演的Jarvis在死前一日曾與被他整蠱至半身不遂的駱曉善（江嘉敏飾）對質。面對江嘉敏的指責，吳偉豪不但沒有絲毫愧疚，更發表一連串令人嘩然的「渣男語錄」，反指自己才是受害者：「我一啲都冇內疚，你怪我玩得過火之前，有冇諗過（半身不遂）係你唔好彩呀？」他更拿起足球掟向江嘉敏，面目猙獰地說：「整蠱人嘅精髓，就係利用一個人嘅不幸，去換取無數人嘅笑聲，所以只要我一直玩落去，咁先對得住你癱咗呢八年。」
吳偉豪大拋藝術家歪理 稱癱瘓是創作侮辱
吳偉豪在劇中更將自己的惡行扭曲為藝術創作，對著江嘉敏理直氣壯地表示：「我搞咁多整蠱出嚟都係想觀眾認同架咋，但你呢件事全世界都以為係意外，連你畀我玩嗰個，都要過咗咁多年先知係我搞出嚟，知唔知對於一個藝術創作者嚟講，係幾大嘅侮辱呀？」他續指意外每日都發生，質問對方是否應該匿在家中甚麼都不做，其喪心病狂的冷血嘴臉，讓觀眾看得不寒而慄，完全顛覆了他以往的形象。
網民洗版式狠批渣導 激讚Ricco演技大突破
對於吳偉豪的「無恥渣男語錄」及「喪心病狂」的演繹，網民無不感到震驚，並湧入討論區洗版式留言，一方面狠批角色「渣導」死有餘辜，另一方面則大讚吳偉豪演技精湛、入型入格。網民紛紛表示：「吳偉豪呢個角色唔值得同情」、「啲對白某程度都反映咗網絡嘅生態」、「Ricco 做得好好，會令人覺得佢好乞人憎」、「真係渣渣渣渣渣」、「去到喪嘅地步，點會咁話人」、「完全擺脫咗朱凌凌嘅 Image」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期