非份之罪｜吳偉豪首演奸角「丁蟹」上身！爆無恥渣男語錄震驚網民：完全擺脫朱凌凌

TVB劇集《非份之罪》昨晚劇情迎來高潮，吳偉豪（Ricco）首度挑戰奸角，其破格演出隨即引爆熱議！他飾演的「渣導」Jarvis不但毫無悔意，更「丁蟹」上身大講歪理，面目猙獰的模樣與過往陽光形象形成極大反差，究竟他講了甚麼冷血語錄，竟讓網民看得如此毛骨悚然？