非份之罪｜吳偉豪顛覆正氣形象！首演渣男老闆壓榨下屬勁邪惡

向來形象正氣的吳偉豪（Ricco），將在無綫新劇《非份之罪》中徹底顛覆形象，迎來演藝生涯最「渣」的角色！他在單元《危險遊戲》中首度挑戰飾演「渣男」，不但兇神惡煞，更利用狂迷滿足私慾，邪惡程度令人咋舌，與昔日陽光男孩形象形成極大反差！