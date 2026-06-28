非份之罪｜吳偉豪顛覆正氣形象！首演渣男老闆壓榨下屬勁邪惡
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向來形象正氣的吳偉豪（Ricco），將在無綫新劇《非份之罪》中徹底顛覆形象，迎來演藝生涯最「渣」的角色！他在單元《危險遊戲》中首度挑戰飾演「渣男」，不但兇神惡煞，更利用狂迷滿足私慾，邪惡程度令人咋舌，與昔日陽光男孩形象形成極大反差！
吳偉豪化身「渣導」老闆 兇神惡煞笑容邪氣
吳偉豪在《危險遊戲》單元中飾演一名網台老闆兼「渣導」，角色性格極度惡劣，完全欠缺同理心，甚至以整蠱人為樂，並將過程拍下作為博取眼球的工具。根據官方發布的宣傳片及劇照，吳偉豪在劇中一改陽光笑容，經常對人兇神惡煞，笑容更帶著一絲邪氣，與他以往正氣凜然的角色截然不同，相信會為觀眾帶來極大新鮮感。
吳偉豪利用狂迷胡敏芝 滿足變態慾望
劇中吳偉豪的「渣」不止於職場，更延伸至粉絲關係。身為網台老闆的他，除了壓榨欺凌下屬外，更會利用由胡敏芝（Wendy）飾演的狂熱粉絲，去滿足他各種慾望，行為令人髮指。預告中可見他與胡敏芝有多場對手戲，兩人之間的扭曲關係將成為單元的一大看點，揭示人性陰暗面。
告別陽光形象大轉型 吳偉豪演出新鮮感爆燈
這次是吳偉豪入行以來首次飾演徹頭徹尾的奸角，對他而言是一次重大的轉型與挑戰。從陽光正氣的鄰家男孩，到心機深沉、手段卑劣的「渣男老闆」，角色的巨大落差考驗其演技。觀眾對於他這次破格演出反應相當期待，好奇他將如何演繹這個充滿邪氣的角色，擺脫固有的正派形象。
網民驚訝形象大反轉：估唔到佢演奸角！
吳偉豪挑戰「渣男」的消息一出，立即引起網民熱烈討論。不少網民對其形象大反轉表示驚訝：「Ricco演衰人？好想睇佢可以有幾衰！」、「終於唔係做乖乖仔，支持佢挑戰自己！」亦有網民認為這是一個突破：「個樣咁正氣，演渣男會唔會好有反差萌？」、「連胡敏芝都利用，呢個角色真係渣到出汁！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期