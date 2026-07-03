非份之罪｜結局夜揭真兇！吳啟華走火入魔五花大綁游嘉欣再揮鐵鎚？
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TVB節目《非份之罪》首個單元《無臉女屍》今晚（3日）將迎來大結局，戴祖儀飾演的嘉嵐死亡真相終極揭曉！昨晚劇情在吳啟華為游嘉欣打迷暈針的震撼一幕結束，令其真兇嫌疑直線上升，最新劇照更見他將游嘉欣五花大綁，究竟誰才是真正的Big Boss？
昨晚劇情急轉直下 吳啟華打迷暈針成最大嫌疑
在昨晚（2日）的關鍵劇情中，YY（朱敏瀚飾）經過連日調查，推斷出康力（吳啟華飾）極有可能是殺死嘉嵐（戴祖儀飾）的真兇。就在嘉儀（游嘉欣飾）為這殘酷真相感到震撼之際，父親康力竟突然現身，並用針筒將她迷暈，其冷血舉動讓所有觀眾倒抽一口涼氣，也讓他成為殺女兇手的最大嫌疑人。
結局劇照曝光 吳啟華兇神惡煞揮鐵鎚襲擊朱敏瀚
為預熱今晚大結局，官方今日發布多張極具衝擊力的劇照。相中可見，疑似徹底走火入魔的吳啟華，竟將親生女游嘉欣五花大綁，更拿起鐵鎚，一臉兇神惡煞地準備襲擊朱敏瀚，畫面令人毛骨悚然。連串瘋狂舉動，令網民對康力是Big Boss的揣測甚囂塵上，劇情張力瞬間爆燈。
網民競猜真兇身份 貝安琪角色被指極有可疑
雖然吳啟華看似罪證確鑿，但不少「偵探上身」的網民卻認為案情絕不簡單，並將矛頭指向另一位關鍵人物。有網民分析，由貝安琪飾演的太太白美雅，表面上對丈夫言聽計從，實際上卻多次暗中幫助女兒，其雙面行為極有可疑。網民紛紛留言競猜：「表面聽話嗰個先最恐怖，一定係貝安琪！」、「吳啟華可能只係棋子，老婆先係終極大佬！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期