非份之罪｜結局夜揭真兇！吳啟華走火入魔五花大綁游嘉欣再揮鐵鎚？

TVB節目《非份之罪》首個單元《無臉女屍》今晚（3日）將迎來大結局，戴祖儀飾演的嘉嵐死亡真相終極揭曉！昨晚劇情在吳啟華為游嘉欣打迷暈針的震撼一幕結束，令其真兇嫌疑直線上升，最新劇照更見他將游嘉欣五花大綁，究竟誰才是真正的Big Boss？