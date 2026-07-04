非份之罪｜60歲吳啟華親身上陣瀡落山！動作俐落親揭Keep弗之道
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現年60歲的吳啟華在TVB節目《非份之罪》中不僅演技大獲好評，更展現出驚人體魄！在昨晚（3日）播出的追逐戲中，他親身上陣挑戰動作場面，動作俐落程度完全不似真實年齡，究竟他是如何保持最佳狀態？
吳啟華追逐戴祖儀 瀡落山動作一氣呵成
在《非份之罪》的《無臉女屍》單元中，為配合與戴祖儀的追逐劇情，吳啟華有一幕需要從山坡上滑落的場口。從鏡頭所見，吳啟華親自上陣完成「瀡落山」的動作，整個過程動作俐落而且一氣呵成，完全沒有半分猶豫，體能狀態絲毫不輸年輕演員，其專業精神令人佩服。這個鏡頭亦令不少觀眾驚訝，想不到60歲的他依然如此身手敏捷。
吳啟華親揭Keep弗之道：身體好係演員必要條件
問到吳啟華的Keep弗之道，這位極度專業的演員笑言，保持良好體魄也是專業演員的必備條件之一。他分享自己的秘訣其實很簡單，就是持之以恆，他表示：「有儘量保持做運動嘅習慣，因為身體好係做演員嘅必要條件之一。」簡單一句話，道出了他數十年如一日的自律與敬業態度，解釋了為何他總能以最佳狀態示人。
吳啟華演技再獲讚 謙虛回應：最開心得到大家喜愛
新劇《非份之罪》叫好叫座，網民除了對其體能表示驚訝，亦被他精湛的演技一再折服。對於觀眾的讚賞，吳啟華表現得相當謙虛，他透過訪問回應：「做演員最開心嘅，就係得到大家嘅喜愛和認同，非常感謝大家！」將所有功勞歸於觀眾的支持，盡顯前輩風範。
網民大讚敬業：60歲仲咁好體魄！
吳啟華的專業表現引來網民熱烈討論，不少人留言大讚。「真係估唔到60歲仲咁好體魄，仲要親身上陣，Respect！」、「呢啲先係專業演員，身形同體能都管理得好好。」、「睇佢瀡落山個下，仲順過好多後生仔！」、「吳啟華真係由細睇到大，完全冇老過咁！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期