非份之罪｜吳啟華10秒神級演技！單靠表情演繹失而復得 網民激讚：演技之巔
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TVB節目《非份之罪》昨晚一集，出名演技好的吳啟華火力全開，其中一幕「失而復得」的情緒戲，短短10秒已震懾網民！當他得悉被綁架的嘉儀平安無事後，單憑細微表情及呼吸變化，已將極致的複雜情感完全展現，究竟他是如何做到的？
吳啟華10秒神級演技 演活失而復得狂喜
昨晚劇情講述吳啟華接獲電話，得知女兒嘉儀平安無事，其張嘴合十的情緒戲極具張力。雖然對白僅僅是「好呀好呀」、「太好喇太好喇」，但啟華哥單憑嘴部與雙眼的細微張合，以及急促的呼吸，在短短10秒內已清楚展現出由情緒極度繃緊，到失而復得的狂喜，再到欲哭無淚的複雜狀態，整個表演層次分明，感染力十足，讓觀眾完全代入其角色失去子女的切膚之痛。
吳啟華演技層層遞進 悲慟哭腔到發狂獲激讚
除了「失而復得」的狂喜，吳啟華在同一集中亦展現了其他層次的精湛演技。在另一幕，他在家中向游嘉欣（游游）宣告其家姐可能已經死亡，當時他悲慟莫名的眼神，配上強裝鎮定的哭腔，完美演繹出父親失去女兒的錐心之痛。而緊接在後，當他發現YY的記者身份後，情緒瞬間由悲傷轉為失控發狂，多層次的演技轉換自如，毫無破綻，將角色的絕望與憤怒表現得淋漓盡致。
網民洗版大讚吳啟華：「演技之巔！」
吳啟華在劇中的教科書級演技，引來網民一面倒激讚。不少觀眾在討論區洗版式留言，大讚其表現是「神級演技」，認為他完全搶走了整套劇的焦點。有網民更將其演出封為「演技之巔」，留言指：「啟華哥單憑嘴部加雙眼的張合以及抖大氣，短短10秒已清楚展現出情極致的情緒繃緊感、失而復得的狂喜，以及欲哭無淚的複雜狀態。」、「真係教科書級別，新一代演員要好好學習。」、「睇到我心都跟住痛！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期