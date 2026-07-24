非份之罪｜吳啟華10秒神級演技！單靠表情演繹失而復得 網民激讚：演技之巔

TVB節目《非份之罪》昨晚一集，出名演技好的吳啟華火力全開，其中一幕「失而復得」的情緒戲，短短10秒已震懾網民！當他得悉被綁架的嘉儀平安無事後，單憑細微表情及呼吸變化，已將極致的複雜情感完全展現，究竟他是如何做到的？