非份之罪｜吳啟華相隔11年回歸！告別程至美演黑化嚴父 驚爆：角色走火入魔！

相隔長達11年，經典「師奶殺手」吳啟華終於回歸TVB拍劇！今次他將在新劇《非份之罪》中重披觀眾最愛的醫生袍，消息一出即引爆全城期待。不過，吳啟華驚爆這次的角色將徹底顛覆經典「程至美」的完美形象，飾演一名走火入魔的嚴父，究竟這位昔日的溫柔醫生將會如何黑化，實在令人好奇！