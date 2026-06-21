非份之罪｜吳啟華相隔11年回歸！告別程至美演黑化嚴父 驚爆：角色走火入魔！
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相隔長達11年，經典「師奶殺手」吳啟華終於回歸TVB拍劇！今次他將在新劇《非份之罪》中重披觀眾最愛的醫生袍，消息一出即引爆全城期待。不過，吳啟華驚爆這次的角色將徹底顛覆經典「程至美」的完美形象，飾演一名走火入魔的嚴父，究竟這位昔日的溫柔醫生將會如何黑化，實在令人好奇！
相隔11年重披醫生袍 吳啟華為監製王心慰回巢
由金牌監製王心慰（Amy姐）操刀的全新人性劇《非份之罪》，成功打動已11年未有為TVB拍劇的吳啟華回巢助陣。原來吳啟華曾與Amy姐合作《撲水冤家》，深知對方出品必屬佳品，因此當Amy姐親自致電邀請時，他便二話不說答應演出。劇集將於6月29日起播出，吳啟華再度飾演醫生，自然成為全劇最大焦點，觀眾都熱切期待他會否帶來一個「程至美2.0」。
吳啟華親解黑化角色 同程至美好大分別
對於再次飾演醫生，吳啟華在受訪時則大派定心丸，強調新角色「康力」與深入民心的程至美醫生有極大分別。他透露這次的角色不僅是一名嚴父，更是一個「走火入魔的嚴父」，性格極端且充滿挑戰性。吳啟華笑言，正是因為角色的複雜性和高難度，才吸引他接拍，認為非常值得去演繹。除了吳啟華，劇中還有相隔8年回歸的實力派演員羅冠蘭，她將飾演一位為了復仇而爆發陰暗面的慈母，同樣令人期待。
2015年離巢至今11年 吳啟華經典醫生形象回顧
吳啟華自2015年拍畢《樓奴》後便離巢，至今已相隔11年。他過去在經典劇集《妙手仁心》系列中飾演的腦外科醫生「程至美」（Paul），憑藉其專業、溫文儒雅的形象，不但成為無數觀眾心目中的完美情人，更被封為「師奶殺手」，是電視史上難以超越的經典醫生角色。當年一句「我唔想連唯一可以思念你嘅權利都冇埋」成為經典金句。如今他以一個「走火入魔」的黑化醫生形象回歸，昔日溫情不再，巨大的反差勢必掀起熱話。
網民洗版期待崩壞醫生：終於唔係完美好人
對於吳啟華相隔多年回歸並挑戰黑化角色，網民反應極為熱烈，紛紛留言表示期待。「程至美黑化？諗起都興奮，好想睇！」、「Amy姐監製+啟華哥，呢個組合必屬佳品！」、「11年啦！終於等到佢返嚟拍劇，仲要係做醫生！」、「走火入魔嘅醫生，諗起都心寒，但又好期待佢點樣演！」、「以前嘅程至美太完美，今次終於可以睇到佢壞人嘅一面！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期