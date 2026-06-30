非份之罪｜吳啟華再演醫生超班演技震撼網民 驚嘆：程至美有不老症！

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由金牌監製王心慰（Amy 姐）打造的全新劇集《非份之罪》昨晚（29日）首播，憑《妙手仁心》「程至美」一角深入民心的吳啟華，事隔多年再演醫生，其十年如一日的不老外貌及超班演技即時震撼網民，紛紛驚呼「程至美返嚟喇」，究竟他的表現有多震撼？

昨晚首播即掀熱話 吳啟華手術手勢極逼真

《非份之罪》首個單元《無臉女屍》昨晚播出第一集，劇情講述吳啟華飾演的婦產科醫生康力，表面是愛錫家人的好丈夫好爸爸，實則是個控制狂嚴父。吳啟華一出場，其專業醫生形象立即勾起觀眾集體回憶，不少網民大讚他做手術的手勢極度逼真，完全入型入格，彷彿看到當年的「程至美」醫生。單在第一集，啟華哥已展現出專業、深情、嚴厲、控制狂以至極度悲痛等多個層次的情緒轉變，角色充滿發揮空間，其精湛演技完全駕馭了這個複雜角色，讓觀眾看得非常投入。

監製Amy姐預告 吳啟華將有更精彩演出

對於吳啟華的超班表現，監製王心慰（Amy 姐）亦大讚不已，並率先向觀眾預告，啟華哥在往後四集的演出將會更加精彩。Amy姐透露，康力這個角色內心極為複雜，在劇集初段展現的只是冰山一角，隨著劇情推進，其人性陰暗面將會逐步揭露。她特別提到：「啟華哥在往後四集將有更精彩演出，值得期待。」這番話無疑為觀眾打下一支強心針，讓人更加期待吳啟華如何演繹角色崩潰及歇斯底里的狀態。

程至美形象深入民心 經典醫生角色回顧

吳啟華的醫生形象之所以如此深入民心，全因其經典角色「程至美」。自1998年《妙手仁心》系列播出後，吳啟華飾演的腦外科高級醫生程至美（Paul），憑藉其專業、冷靜、儒雅的形象，成為一代電視經典。這個角色不僅為他奠定了「師奶殺手」的地位，更讓「吳啟華等於醫生」的印象植根於觀眾心中。多年後，即使在《純熟意外》等劇集中，其斯文形象依然不變，如今在《非份之罪》再度穿上醫生袍，彷彿時光倒流，完美重現經典。

網民洗版式激讚：程醫生真係好屈機

劇集首播後，網民討論區被吳啟華的相關話題瘋狂洗版，輿論一面倒地讚賞。不少觀眾對他「十年如一日」的不老外貌感到震撼，紛紛留言：「程至美有不老症」、「個樣真係冇乜點變」、「好似仲後生過《純熟意外》嗰陣」。同時，他的專業演技亦備受肯定：「程醫生真係好屈機」、「程至美真係好似醫生」、「吳啟華啲手勢似醫生似到」。更有網民搞笑地表示，覺得啟華哥「越大越斯文」。

非份之罪 吳啟華 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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