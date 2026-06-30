非份之罪｜吳啟華再演醫生超班演技震撼網民 驚嘆：程至美有不老症！

由金牌監製王心慰（Amy 姐）打造的全新劇集《非份之罪》昨晚（29日）首播，憑《妙手仁心》「程至美」一角深入民心的吳啟華，事隔多年再演醫生，其十年如一日的不老外貌及超班演技即時震撼網民，紛紛驚呼「程至美返嚟喇」，究竟他的表現有多震撼？