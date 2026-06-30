非份之罪｜吳啟華回巢TVB黑化成控制狂父親 竟神預言Save Lily事件

吳啟華相隔11年回巢TVB拍劇，新劇《非份之罪》昨晚開播即引爆話題，皆因劇情講述醫生父親安排無證太太在家分娩、女兒淪為「隱形人」，與近月鬧得滿城風雨的「Save Lily」事件高度雷同。然而劇組強調故事早於3年前開拍，改編自2015年淺水灣無證混血少女墮樓悲劇，一切只是巧合變成了「神預言」。