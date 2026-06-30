非份之罪｜吳啟華回巢TVB黑化成控制狂父親 竟神預言Save Lily事件
吳啟華重披醫生袍角色卻徹底黑化成控制狂父親
《非份之罪》由金牌監製王心慰操刀，劇集第一單元「無臉女屍」中，吳啟華飾演醫生「康力」，因太太（貝安琪飾演）沒有身份證，竟安排對方在家分娩誕下兩名女兒，並長期實施極端家規軟禁家人，令兩個女兒在無證狀態下成長，無法正常上學。這個角色與吳啟華昔日在《妙手仁心》系列中深入民心的溫文儒雅「程至美」醫生形象形成巨大反差，由完美情人變成走火入魔的嚴父，觀眾期待的「程至美2.0」並沒有出現，取而代之是一個令人心寒的黑化版本。
吳啟華親認角色走火入魔因複雜性而接拍
吳啟華受訪時表示，今次回巢主因是監製王心慰親自致電邀請，加上角色極具挑戰性。他強調「康力」與程至美有極大分別：「呢個角色唔止係一個嚴父，係一個走火入魔嘅嚴父。」吳啟華笑言正是因為角色的複雜性和高難度才吸引他接拍，認為非常值得去演繹。他同時澄清劇集改編自2015年4月發生在淺水灣的無證英菲混血少女墮樓案，當年案件震驚全港，揭發一對混血姊妹在港過著長達15年無證「隱形人」生活，其英籍父親為跨國公司高層，菲籍母親逾期居留20年，最終母親被判即時入獄1年，父親則獲判囚8個月緩刑2年。
《非份之罪》劇情與Save Lily事件時間線巧合引熱議
雖然劇組強調《非份之罪》早於3年前開拍，但劇情與近月「Save Lily」事件的相似度仍然令觀眾嘩然。現實個案中，「關小姐」與「曾先生」在家分娩誕下男嬰Danny後拒絕接受DNA檢測，導致孩子無法領取出世紙成為「無證兒童」，事件持續發酵至今。而劇中吳啟華同樣安排太太在家生產、隱瞞身份、子女淪為無證人士，兩者核心情節如出一轍。不過兩案最大分別在於，劇中角色擁有高收入的醫生背景，與現實個案的家庭經濟狀況截然不同，劇集改編的2015年真實案件中父親同樣是高薪專業人士。
網民洗版讚吳啟華黑化醫生形象令人期待
劇集開播後網民反應極為熱烈，紛紛留言表達期待與震撼。「程至美黑化？諗起都興奮，好想睇！」、「Amy姐監製加啟華哥，呢個組合必屬佳品！」、「11年啦！終於等到佢返嚟拍劇，仲要係做醫生！」、「走火入魔嘅醫生，諗起都心寒，但又好期待佢點樣演！」、「以前嘅程至美太完美，今次終於可以睇到佢壞人嘅一面！」亦有網民驚嘆劇情與現實的巧合：「3年前拍完變預言，編劇係咪有水晶球？」