非份之罪｜單立文床上猛壓張彥博惹熱議 網民震驚直指一經典惡霸復出
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TVB劇集《非份之罪》昨日播出最新一集，單立文與張彥博竟然在床上演繹極度曖昧姿勢，惹來大批觀眾眼凸。劇中一幕破格埋身肉搏不僅讓半裸畫面流出，更伴隨令人想入非非露骨對白。這場突如其來大尺度戲碼背後隱藏住一個極為殘酷血腥殺戮交易。
單立文張彥博床上肉搏姿勢惹人遐想
於昨日晚上播出的單元故事《骯髒的子彈》中，飾演冷酷殺手張彥博意外被單立文輕易壓制在床上。單立文不僅整個人坐在對方臀部上方，雙手更加緊緊反鎖對手，甚至粗暴撕開衣服露出膊頭。當時張彥博在身下不斷掙扎扭動，口中更大聲喊出「錢生，細力啲啊！」這句極具歧義對白。恰巧有旁人推門而入目擊整個過程，震驚之下拋下一句「唔好意思，阻住咗你哋。」便尷尬退場。
非份之罪劇情揭露單立文真實殺戮交易
面對突如其來撞破場面，單立文絲毫沒有鬆開雙手打算，反而以極具威懾力氣場怒轟闖入者。他隨即大聲喝罵對方「邊個叫你入嚟？出返去！」以喝退不速之客，繼續維持原來壓制動作。事實上這幕看似香艷無比男男親熱戲碼，本質是一場嚴肅買兇殺人談判。劇中單立文飾演有錢大佬只是純粹想用巨額金錢利誘張彥博，強行要求這位職業殺手替自己執行一樁骯髒暗殺任務。
張彥博首演非份之罪冷酷殺手展現破格演技
《非份之罪》目前已經播至第十九集，憑藉緊湊懸疑劇情一直保持極高網絡討論度。這次第五個單元故事集結多位好戲之人同台飆戲，當中包括譚凱琪以及鄭子誠與江欣燕等資深演員。一直以來經常飾演乖乖仔或者陽光男孩張彥博，今次一洗過去既定形象，破格挑戰接下冷酷無情殺手角色。他與資深前輩單立文上演強強對決，這場在床上角力戲份成功為整個暗黑單元故事定下充滿反差感詭異基調。
單立文霸氣外露獲網民封西門慶強勢復出
該集播出後相關片段迅速在各大社交平台上瘋傳，隨即引發大批觀眾湧入留言區熱烈討論。不少網民被單立文這場突如其來破格舉動震撼，紛紛留言驚嘆這是「西門慶復出」。有觀眾表示兩位男演員互動充滿喜感，直指張彥博在床上無力反抗模樣與平時專業殺手形象形成強烈對比。同時亦有留言讚揚劇組刻意利用曖昧對白製造視覺與聽覺衝突，成功將一場買兇戲碼包裝成話題橋段。
資料或影片來源：原文刊於新假期