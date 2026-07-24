非份之罪｜單立文床上猛壓張彥博惹熱議 網民震驚直指一經典惡霸復出

TVB劇集《非份之罪》昨日播出最新一集，單立文與張彥博竟然在床上演繹極度曖昧姿勢，惹來大批觀眾眼凸。劇中一幕破格埋身肉搏不僅讓半裸畫面流出，更伴隨令人想入非非露骨對白。這場突如其來大尺度戲碼背後隱藏住一個極為殘酷血腥殺戮交易。