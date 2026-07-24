非份之罪｜單立文爆肚喪鬧鄭子誠 怒飆「Well你老豆」洗腦網民！

節目《非份之罪》新單元中，兩大「奸角代表」單立文（豹哥）與鄭子誠「奸奸聯手」，火花四濺！豹哥在劇中連環爆肚，其中一句怒罵鄭子誠的金句「Well 你老豆咩？」更成功洗腦，成為網民熱話。原來這句抵死對白背後，全靠豹哥的臨場發揮！