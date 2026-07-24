非份之罪｜單立文爆肚喪鬧鄭子誠 怒飆「Well你老豆」洗腦網民！
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節目《非份之罪》新單元中，兩大「奸角代表」單立文（豹哥）與鄭子誠「奸奸聯手」，火花四濺！豹哥在劇中連環爆肚，其中一句怒罵鄭子誠的金句「Well 你老豆咩？」更成功洗腦，成為網民熱話。原來這句抵死對白背後，全靠豹哥的臨場發揮！
豹哥不滿鄭子誠拋英文 金句「Well你老豆」成經典
劇中，單立文飾演的富商錢大富與鄭子誠飾演的黑商黃世龍狼狽為奸，但錢大富對黃世龍經常「拋英文」極為不滿。在一場戲中，豹哥對著鄭子誠一輪嘴鬧爆，更爆出一句：「Well 你老豆咩？講乜英文呀？扮鬼佬呀？你古惑仔嚟架咋！」這句對白成功令網民笑翻。另一幕，當豹哥鬧爆鄭子誠讚保鏢「Best of the Best」時，處於下靶位的鄭子誠即補鑊說：「勁中之勁呀！」場面同樣搞笑。
鄭子誠親解拍攝火花 激讚單立文經常爆肚
對於劇中對白如此經典，鄭子誠接受訪問時坦言，由於拍攝已是三年前，不太肯定是否與豹哥共同創作，但他承認首次與豹哥在正劇合作，確實火花四濺。他大讚豹哥經常臨場爆肚：「大『郎』會跟劇本做，但細位其實同豹哥合作好好笑，我哋對完劇本之後，好多時到真正 roll機，佢畀出嚟嘅嘢同對嗰陣會有少少唔同，但就係咁先過癮，可以即刻做到即時反應，同埋會撞到好多碎嘴出嚟，都幾得意。」
網民封膠版陰謀誠大戰西門慶 讚豹哥演奸角極有發揮
對於兩大奸人代表的合作，網民反應相當熱烈，更搞笑地將這次合作封為「膠版陰謀誠大戰西門慶ｘ侯賽因」。不少觀眾大讚豹哥重演其最擅長的奸角戲路，表現非常出色，紛紛留言：「好搞笑」、「極有發揮」。豹哥的精湛演出，再次證明其老戲骨的功力。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期