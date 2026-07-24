非份之罪｜張彥博遭單立文生擒 意外露白滑美股震驚網民！
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在昨晚（23日）播出的《非份之罪》單元《骯髒的子彈》中，張彥博一幕犧牲色相的演出成為全晚焦點！他飾演的殺手張天輝被單立文（豹哥）生擒撳在床上，掙扎期間竟意外露出白滑臀部，畫面極具衝擊力，而張彥博本人事後更親自回應，揭開拍攝時的幕後實情！
張彥博懶型殺人反被擒 豹哥爆金句「霆你老豆」
劇情講述張彥博飾演的張天輝發現自己遺失手槍後，竟打算用「鉛筆」繼續殺人，結果反被單立文飾演的錢大富輕鬆制服，並被撳在床上。過程中，豹哥更無厘頭地問他：「我鍾意食邊啲女明星呀？」以試探其身份，當張彥博回答「余思霆」時，豹哥一句「霆你老豆」亦相當有特色，為緊張的場面增添了幾分喜感。
張彥博親揭露股真相：我真係唔知呀！
對於在鏡頭前露出近半個臀部，張彥博接受娛樂新聞台訪問時笑言當時毫不知情。他透露：「（你係完全唔知道條褲拉到咁低嘅？）我真係唔知呀，當時豹哥有同我講轉頭會拉低（條褲），我咪話好咯！嗰日我冇睇 playback，因為我好趕！」從他的回應可見，兩位演員在拍攝時都相當投入，才造就了這個充滿意外驚喜的場面。
網民熱討白滑美股畫面：犧牲好大！
這幕「露股」畫面播出後，隨即引發網民熱烈討論，不少觀眾對張彥博的敬業演出表示驚訝。網民紛紛留言：「嘩！估唔到張彥博咁搏！」、「呢幕真係睇到O咗嘴，太突然！」、「豹哥同張彥博呢場戲好有火花，又緊張又好笑。」、「為藝術犧牲，值得尊重！」、「個patpat真係幾白滑喎！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期