非份之罪｜張彥博遭單立文生擒 意外露白滑美股震驚網民！

在昨晚（23日）播出的《非份之罪》單元《骯髒的子彈》中，張彥博一幕犧牲色相的演出成為全晚焦點！他飾演的殺手張天輝被單立文（豹哥）生擒撳在床上，掙扎期間竟意外露出白滑臀部，畫面極具衝擊力，而張彥博本人事後更親自回應，揭開拍攝時的幕後實情！