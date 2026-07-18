非份之罪｜張翼東繆家慶捱足8年 憑啜核金句道盡辛酸引爆網民共鳴！

TVB節目《非份之罪》最新劇情中，監製王心慰再次大膽起用演員，讓張翼東與繆家慶上演一場熱血兄弟情！劇中兩人慨嘆人生，憑一句「醒住爭人60萬，醉住爭人60萬零500，你揀邊樣？」的啜核對白道盡辛酸，引發網民熱烈討論，究竟這段演出有多感人？