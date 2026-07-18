非份之罪｜張翼東繆家慶捱足8年 憑啜核金句道盡辛酸引爆網民共鳴！
張翼東繆家慶上演熱血兄弟情 啜核金句道盡欠債辛酸
在劇中，阿Tom（張翼東飾）雖然經常拖累兄弟阿Paul（繆家慶飾），甚至令對方蝕大錢，但阿Paul依然對他不離不棄，力撐到底。其中一幕講述這對同是天涯淪落人的好兄弟，齊齊拿著啤酒慨嘆人生。當傻氣的阿Paul問阿Tom為何沒錢仍要飲貴價酒時，阿Tom的回答相當啜核：「醒住爭人 600,000，醉住爭人 600,000 零 500，你揀邊樣？！」阿Paul聽後竟貫徹其傻氣性格回應：「咁飲多啖啦！」簡單幾句對白，將小人物在逆境中苦中作樂的無奈與兄弟間的默契表露無遺。
角色對白講出8年演員心聲 張翼東：紅極都紅唔起
這段兄弟情的戲碼之所以感人，除了對白啜核，更因為兩位演員透過角色道出了自己在演藝圈打拼多年的心聲。同樣在電視圈捱了8年的張翼東和繆家慶，藉著角色說出：「過多幾年上網睇，就會有人話你十個幾好戲，但係紅極都紅唔起嘅電視台藝員」，繆家慶的角色則樂觀回應：「都叫有人欣賞吖，我唔怕等架，只要有得繼續做戲就得架喇！」這段對話既是角色的掙扎，也彷彿是兩位演員的真實寫照，真摯感人之餘還相當熱血。
監製王心慰再展慧眼 曾捧紅舞台劇演員李頊珩
監製王心慰（Amy姐）向來以敢於起用新人及任何有潛質的演員而聞名。在此前的話題劇《異空感應》中，她便大膽起用了家庭觀眾不太熟悉的舞台劇演員兼戲劇導演李頊珩，擔任佔戲極重的精神科醫生一角，其瘋癲演出當時引發極大迴響，備受讚賞。今次Amy姐再度發揮其獨到眼光，為在《愛‧回家》飾演「歸蜀明」的繆家慶及張翼東，設計了這場極具發揮的兄弟情戲碼，讓他們有機會向觀眾展現演技的另一面。
網民睇到眼濕濕勁有共鳴 大讚：呢啲先係好戲
這段充滿現實感的演出成功觸動了無數觀眾的心，網民紛紛表示極有共鳴，大讚兩位演員的表現。不少留言都指：「呢段真係睇到眼濕濕，好有共鳴，尤其係做咗幾年嘢都冇乜起色嘅人。」「『紅極都紅唔起』呢句對白太真實，道盡好多小演員心聲！」「張翼東同繆家慶做得好好，完全感受到嗰種兄弟情！」「Amy姐真係好敢用人，希望佢哋兩個之後有多啲機會！」「『醉住爭人60萬零500』呢句笑中有淚，今年金句！」