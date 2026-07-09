非份之罪｜新單元改編台灣1億高中生案！徐榮亂入為驚人兇案揭幕
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TVB節目《非份之罪》劇情愈來愈激！昨晚（8日）播出的單元結局中，竟驚喜預告下一個單元《一億殺機》將改編自台灣轟動一時的真人真事，更由徐榮飾演的智障角色亂入鋪陳，到底這宗奇案有幾震撼？
新單元《一億殺機》取材台灣真人真事 揭1億高中生閃婚後離奇墮樓
《非份之罪》第三個單元《一億殺機》，故事藍本竟是取材自2023年發生在台灣台中的「1億高中生假結婚案」。案情指一名賴姓高中生，剛從過世爺爺手上繼承了市值超過1億港元的房產，隨即與負責處理房產的夏姓男助理登記同性婚姻。然而，就在結婚登記後短短2小時，該名高中生竟被發現從夏姓助理的住處10樓離奇墮樓身亡，事件引發了社會對謀財害命的巨大疑雲，案情極度曲折離奇。
徐榮演智商8歲角色亂入醫院 淘氣舉動鋪排新單元
劇組巧妙地透過新角色為《一億殺機》單元揭開序幕。在昨晚劇情中，由徐榮飾演、智商只有8歲的張宏照突然亂入Cathy（賴慰玲飾）工作的醫院，編劇藉此交代其背景，為新單元埋下伏線。當中一幕徐榮被保安拉走時，竟淘氣地將手上的玩具車「質落」賴慰玲塊面，搞笑又充滿記憶點的場面，成功引起觀眾對這個新角色的好奇。
網民震驚真實案件改編 期待徐榮演繹新角色
節目預告新單元改編自真實案件後，立即引起網民熱烈討論，不少人都對劇組的大膽題材表示震驚。有網民留言：「嘩！呢單案喺台灣好轟動，TVB都敢拍？」、「徐榮個角色亂入得好搞笑，但原來背後係單咁恐怖嘅案！」、「好期待《一億殺機》！真實案件改編一定好刺激！」、「個案情本身已經好似戲劇，睇下編劇點樣改編！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期