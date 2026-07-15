非份之罪｜徐榮崩潰自爆殺咗聰B！網民熱議真兇另有其人？

TVB節目《非份之罪》單元「一億殺機」劇情愈趨白熱化，昨晚（14日）一集更是高潮迭起，劇情反轉再反轉！陳煒飾演的「機心萍」被揭懷有徐榮骨肉，更以此要脅趕走奶奶盧宛茵。正當觀眾以為她嫌疑最大之際，徐榮飾演的阿智竟在結尾突然爆出一句：「聰B係我殺嘅」，為今晚大結局投下超級震撼彈！