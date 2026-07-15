非份之罪｜徐榮崩潰自爆殺咗聰B！網民熱議真兇另有其人？

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TVB節目《非份之罪》單元「一億殺機」劇情愈趨白熱化，昨晚（14日）一集更是高潮迭起，劇情反轉再反轉！陳煒飾演的「機心萍」被揭懷有徐榮骨肉，更以此要脅趕走奶奶盧宛茵。正當觀眾以為她嫌疑最大之際，徐榮飾演的阿智竟在結尾突然爆出一句：「聰B係我殺嘅」，為今晚大結局投下超級震撼彈！

昨晚劇情高潮迭起 陳煒機心算盡徐榮突認罪

昨晚劇情揭示，悅萍（陳煒飾）因一次意外懷有阿智（徐榮飾）的骨肉，她隨即利用腹中塊肉離間阿智與母親淑嫻（盧宛茵飾）的關係，更「要脅」阿智將淑嫻趕出大屋。另邊廂，悅萍在聰B靈堂上說漏了嘴，被警方發現講大話而展開調查。當悅萍與阿智被帶返警署協助調查時，阿智突然情緒失控發狂，被送院後，竟向警方爆出驚人自白：「我老婆冇殺聰B，聰B係我殺嘅」，令整個案件瞬間陷入迷霧。

網民化身神探緝兇 瘋狂競猜真兇五大可能

阿智的突然認罪，不但未有釐清案情，反而引發網民更激烈的討論，紛紛化身神探緝兇，對真兇誰屬提出各種猜測。綜合網民意見，主要有幾大可能性：「我估係徐榮扮傻扮咗咁多年」、「一定係老婆教老公認咗，幫自己頂罪」、「會唔會係阿智誤殺，悅萍幫佢隱瞞」、「我覺得係意外，悅萍食住個勢謀身家」、「會唔會每人都有做啲嘢導致聰B死亡」。更有網民作出終極提問：「煒哥教佢講大話定真係佢殺？今次真係睇到最後先知邊個係兇手」。

網民力撐集集有爆點 跪求開拍20集連續劇

雖然劇情燒腦，但正因如此，網民追看意欲極高，大讚劇集「集集有爆點」，懸念營造得非常成功。由於單元故事太過精彩，更有網民留言力撐，希望《一億殺機》這個單元可以發展成20集的連續劇，讓觀眾可以看得更過癮。究竟阿智是否真兇？還是背後另有隱情？一切謎底似乎只能留待今晚大結局揭曉。

非份之罪 徐榮 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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