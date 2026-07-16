非份之罪｜徐榮「智障演技」獲激讚 一句對白洗腦全港 掀模仿熱潮
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徐榮在TVB劇集《非份之罪》中飾演智障人士，憑「係咪有得錫錫」一句台詞加上招牌側頭動作，意外掀起全港模仿熱潮，連中年父親都戲癮大發在家重現角色神態，相關帖文在Threads狂吸超過3,300個讚好，網民直呼這是本年度最強洗腦迷因。
網民崩潰呻老豆買完嘢返屋企即刻變身徐榮
事件源於一名網民在Threads發文，透露父親買完東西回家後突然「側住個頭」，用極其神似的語調對著母親甜喊「係咪有得錫錫」，令在旁目擊的樓主瞬間傻眼。帖文配上骷髏頭表情符號，以「我屌……💀」表達當下的崩潰心情，場面既溫馨又令人哭笑不得。該帖文在短時間內獲得超過3,300個讚好及過千次轉發，成功引爆網民集體共鳴。
《非份之罪》徐榮角色令全港觀眾出現「後遺症」
徐榮在《非份之罪》中飾演的智障角色，說話時習慣側頭並以帶點稚氣的獨特語調表達情感，當中「係咪有得錫錫」一句台詞配合肢體動作極具魔性。有網民留言表示「我老公尋晚都係咁樣同我講，好想一巴打過去！」，亦有人直言「街市師奶到中年阿叔都跟住扮」，更有網民形容「救命，畫面好有聲，我腦海中已經自動浮現徐榮個樣」，反映角色感染力已經由螢幕蔓延至日常生活各個角落。
入行多年百搭實力派挑戰高難度角色不顯浮誇
徐榮向來是TVB公認的百搭實力派演員，早年在《同事三分親》飾演裘俊已深入民心，其後無論正派反派都能駕馭自如。今次在《非份之罪》中不惜犧牲形象挑戰智障角色，將人物的單純神態拿捏得恰到好處，有網民更將其演法與郭晉安相提並論，形容為「郭晉安2.0」。這波由觀眾自發掀起的模仿風潮，被視為對其演技的最高認可。
網民力撐徐榮年底萬千星輝問鼎最佳男配角
帖文留言區除了充斥各種爆笑模仿經歷外，不少網民更認真討論徐榮的獎項前景。有觀眾公開表態力撐他憑《非份之罪》在年底萬千星輝頒獎典禮中角逐「最佳男配角」，認為其表現「直頭係神級」。亦有網民留言「呢個真係本年度最強網絡迷因」，將徐榮的角色定位為2026年香港流行文化的標誌性符號。
資料或影片來源：原文刊於新假期