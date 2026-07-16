非份之罪｜徐榮「智障演技」獲激讚 一句對白洗腦全港 掀模仿熱潮

最新娛聞
東方新地

廣告

徐榮在TVB劇集《非份之罪》中飾演智障人士，憑「係咪有得錫錫」一句台詞加上招牌側頭動作，意外掀起全港模仿熱潮，連中年父親都戲癮大發在家重現角色神態，相關帖文在Threads狂吸超過3,300個讚好，網民直呼這是本年度最強洗腦迷因。

網民崩潰呻老豆買完嘢返屋企即刻變身徐榮

事件源於一名網民在Threads發文，透露父親買完東西回家後突然「側住個頭」，用極其神似的語調對著母親甜喊「係咪有得錫錫」，令在旁目擊的樓主瞬間傻眼。帖文配上骷髏頭表情符號，以「我屌……💀」表達當下的崩潰心情，場面既溫馨又令人哭笑不得。該帖文在短時間內獲得超過3,300個讚好及過千次轉發，成功引爆網民集體共鳴。

《非份之罪》徐榮角色令全港觀眾出現「後遺症」

徐榮在《非份之罪》中飾演的智障角色，說話時習慣側頭並以帶點稚氣的獨特語調表達情感，當中「係咪有得錫錫」一句台詞配合肢體動作極具魔性。有網民留言表示「我老公尋晚都係咁樣同我講，好想一巴打過去！」，亦有人直言「街市師奶到中年阿叔都跟住扮」，更有網民形容「救命，畫面好有聲，我腦海中已經自動浮現徐榮個樣」，反映角色感染力已經由螢幕蔓延至日常生活各個角落。

入行多年百搭實力派挑戰高難度角色不顯浮誇

徐榮向來是TVB公認的百搭實力派演員，早年在《同事三分親》飾演裘俊已深入民心，其後無論正派反派都能駕馭自如。今次在《非份之罪》中不惜犧牲形象挑戰智障角色，將人物的單純神態拿捏得恰到好處，有網民更將其演法與郭晉安相提並論，形容為「郭晉安2.0」。這波由觀眾自發掀起的模仿風潮，被視為對其演技的最高認可。

網民力撐徐榮年底萬千星輝問鼎最佳男配角

帖文留言區除了充斥各種爆笑模仿經歷外，不少網民更認真討論徐榮的獎項前景。有觀眾公開表態力撐他憑《非份之罪》在年底萬千星輝頒獎典禮中角逐「最佳男配角」，認為其表現「直頭係神級」。亦有網民留言「呢個真係本年度最強網絡迷因」，將徐榮的角色定位為2026年香港流行文化的標誌性符號。

非份之罪 徐榮 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 一億殺機劇情 呢一集陳煒和徐榮有大尺度演出。（圖片來源：TVB）
呢一集陳煒和徐榮有大尺度演出。（圖片來源：TVB）
非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
徐榮 非份之罪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
徐榮 非份之罪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
徐榮 非份之罪 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 施焯日 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 徐榮 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
6251284582929993461.jpg/raw
（圖片來源：threads）

資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 