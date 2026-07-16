非份之罪｜徐榮「智障演技」獲激讚 一句對白洗腦全港 掀模仿熱潮

徐榮在TVB劇集《非份之罪》中飾演智障人士，憑「係咪有得錫錫」一句台詞加上招牌側頭動作，意外掀起全港模仿熱潮，連中年父親都戲癮大發在家重現角色神態，相關帖文在Threads狂吸超過3,300個讚好，網民直呼這是本年度最強洗腦迷因。