非份之罪｜36歲技師交友App戀兩女 慘遭4年恐怖騷擾！警揭心寒真相
廣告
TVB節目《非份之罪》單元《恐怖情人》竟是真人真事改編！故事取材自2012年美國一宗駭人案件，一名36歲修車技師因周旋兩女，竟惹來長達4年的瘋狂滋擾及恐嚇，警方深入調查後，揭發的真相竟比劇情更心寒，究竟誰是恐怖情人？
美國真人真事 技師戴夫陷恐怖三角戀
單元《恐怖情人》的藍本來自2012年發生於美國的真人真事。當年36歲的美國修車技師戴夫（Dave Kroupa）離婚後，透過交友網站在短時間內先後認識了莉茲（Liz Golyar）及單親媽媽凱莉（Cari Farver）。戴夫在二人之間離離合合，本以為是尋常的感情瓜葛，豈料卻引發了一場長達接近4年的恐怖後遺。他持續受到瘋狂滋擾，包括接連不斷的恐嚇簡訊與電郵，更有連串手段極為殘忍的破壞性行為，生活完全陷入恐懼之中。
2012年真實案件回顧 愛恨交纏釀成悲劇
事件回溯至2012年，戴夫本想透過交友網站尋覓新戀情，卻沒想到會墮入無間地獄。他與莉茲和凱莉的關係變得錯綜複雜後，恐怖事件便接踵而來。警方最初也對案件感到束手無策，直到深入調查後，才驚揭事件的真相遠比任何戲劇更為戲劇性，完美演繹了「愛的反面就是恨」的恐怖極致！而TVB節目《非份之罪》正是將這宗令人毛骨悚然的案件改編，搬上螢幕。
網民驚呼毛骨悚然 紛紛留言表示期待
當《恐怖情人》單元取材自真人真事的消息曝光後，立即引起網民極大迴響，不少人對背後的真實故事感到震驚。網民紛紛留言：「原來係真人真事，即刻想睇！」、「上網查完成個故仔，真係好心寒…」、「愛嘅反面就係恨，呢句真係好恐怖。」、「估唔到交友App可以搞出咁大件事！」、「期待劇集會點樣呈現個真相！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期