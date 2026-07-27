非份之罪｜36歲技師交友App戀兩女 慘遭4年恐怖騷擾！警揭心寒真相

TVB節目《非份之罪》單元《恐怖情人》竟是真人真事改編！故事取材自2012年美國一宗駭人案件，一名36歲修車技師因周旋兩女，竟惹來長達4年的瘋狂滋擾及恐嚇，警方深入調查後，揭發的真相竟比劇情更心寒，究竟誰是恐怖情人？