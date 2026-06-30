非份之罪｜戴祖儀演叛逆少女 自爆發高燒拍掌摑戲獲吳啟華窩心照顧！
首集短打放題騷長腿 戴祖儀爬窗戲引發洗版潮
在《非份之罪》首集中，戴祖儀飾演的嘉嵐因不滿被控制狂父親康力（吳啟華飾）軟禁，在家中瘋狂大吵大鬧兼亂掟雜物，更與父親發生激烈肢體衝突。為配合「叛逆少女」的身份，Joey在劇中不斷以短褲、短裙造型上陣，大派福利。其中一幕她為了逃避警察追捕而爬窗的戲份，其修長美腿極度吸睛，旋即在網絡引發洗版潮。雖然角色性格刁蠻，但網民卻笑言對她「一啲都唔討厭」，並力讚其演技有驚喜，成功演活了角色的壓抑與反叛。
戴祖儀親解掌摑戲真相：佢冇真係打到我
談到與前輩吳啟華的合作，Joey大讚對方非常窩心。她憶述拍攝與父親激烈爭執的戲份時，自己正連續發了數日高燒，體力嚴重不足，令她非常緊張。幸好劇組及啟華哥都對她照顧有加，讓她可以提早拍攝並休息。對於劇中被掌摑的一幕，Joey親自解開真相：「同啟華哥拍嘢係非常之安心，佢好有經驗，佢掌摑我嗰場戲，佢冇真係打到我架，因為佢真係太有經驗，好識得就位，只係輕輕力搵角度打，所以完全唔痛，同埋我係唔覺得佢有打我，超級窩心。佢都話打人唔需要真係打，做到效果就 ok。」
三年前舊作終出街 戴祖儀憶述拍攝點滴
由於《非份之罪》是於三年前拍攝的劇集，如今終於播出，讓戴祖儀大感「回憶返晒嚟」。她笑言看到畫面中的自己，才驚覺體態的變化：「最震撼係睇番幾年前嘅自己，我就 Realise 到點解依家啲人話我瘦咗。」她坦言，拍攝情緒最激動的戲份時，剛好要通宵趕進度，加上自己正發高燒，身心俱疲：「我好緊張，因為最需要情緒嘅戲但自己又冇乜力，都只能盡力。多謝大家對我超級好，都好快畀我拍咗先，畀我（早啲）返去休息。」
網民力讚演技不俗：一啲都唔討厭
對於戴祖儀在劇中的破格演出，網民反應相當正面，不少人認為她的演技大有進步。有網民留言力撐：「雖然角色好刁蠻，但一啲都唔討厭，反而覺得好可憐。」、「Joey演技進步好多！」、「條腿真係好屈機！」、「睇到佢同啟華哥鬧交好肉緊！」、「原來發住燒拍，真係好敬業！」。