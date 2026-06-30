非份之罪｜戴祖儀演叛逆少女 自爆發高燒拍掌摑戲獲吳啟華窩心照顧！

新劇《非份之罪》昨晚首播，劇中飾演吳啟華大女的戴祖儀（Joey）表現極為搶鏡！她飾演的叛逆少女嘉嵐，不但上演「短打放題」大騷招牌長腿，更與父親有多場激烈衝突戲。Joey近日受訪時更驚爆，拍攝期間曾連續數日發高燒，更憶述一場被掌摑的戲份，全靠前輩吳啟華一個窩心舉動才能順利完成！