非份之罪｜戴祖儀演叛逆少女 自爆發高燒拍掌摑戲獲吳啟華窩心照顧！

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新劇《非份之罪》昨晚首播，劇中飾演吳啟華大女的戴祖儀（Joey）表現極為搶鏡！她飾演的叛逆少女嘉嵐，不但上演「短打放題」大騷招牌長腿，更與父親有多場激烈衝突戲。Joey近日受訪時更驚爆，拍攝期間曾連續數日發高燒，更憶述一場被掌摑的戲份，全靠前輩吳啟華一個窩心舉動才能順利完成！

首集短打放題騷長腿 戴祖儀爬窗戲引發洗版潮

在《非份之罪》首集中，戴祖儀飾演的嘉嵐因不滿被控制狂父親康力（吳啟華飾）軟禁，在家中瘋狂大吵大鬧兼亂掟雜物，更與父親發生激烈肢體衝突。為配合「叛逆少女」的身份，Joey在劇中不斷以短褲、短裙造型上陣，大派福利。其中一幕她為了逃避警察追捕而爬窗的戲份，其修長美腿極度吸睛，旋即在網絡引發洗版潮。雖然角色性格刁蠻，但網民卻笑言對她「一啲都唔討厭」，並力讚其演技有驚喜，成功演活了角色的壓抑與反叛。

戴祖儀親解掌摑戲真相：佢冇真係打到我

談到與前輩吳啟華的合作，Joey大讚對方非常窩心。她憶述拍攝與父親激烈爭執的戲份時，自己正連續發了數日高燒，體力嚴重不足，令她非常緊張。幸好劇組及啟華哥都對她照顧有加，讓她可以提早拍攝並休息。對於劇中被掌摑的一幕，Joey親自解開真相：「同啟華哥拍嘢係非常之安心，佢好有經驗，佢掌摑我嗰場戲，佢冇真係打到我架，因為佢真係太有經驗，好識得就位，只係輕輕力搵角度打，所以完全唔痛，同埋我係唔覺得佢有打我，超級窩心。佢都話打人唔需要真係打，做到效果就 ok。」

三年前舊作終出街 戴祖儀憶述拍攝點滴

由於《非份之罪》是於三年前拍攝的劇集，如今終於播出，讓戴祖儀大感「回憶返晒嚟」。她笑言看到畫面中的自己，才驚覺體態的變化：「最震撼係睇番幾年前嘅自己，我就 Realise 到點解依家啲人話我瘦咗。」她坦言，拍攝情緒最激動的戲份時，剛好要通宵趕進度，加上自己正發高燒，身心俱疲：「我好緊張，因為最需要情緒嘅戲但自己又冇乜力，都只能盡力。多謝大家對我超級好，都好快畀我拍咗先，畀我（早啲）返去休息。」

網民力讚演技不俗：一啲都唔討厭

對於戴祖儀在劇中的破格演出，網民反應相當正面，不少人認為她的演技大有進步。有網民留言力撐：「雖然角色好刁蠻，但一啲都唔討厭，反而覺得好可憐。」、「Joey演技進步好多！」、「條腿真係好屈機！」、「睇到佢同啟華哥鬧交好肉緊！」、「原來發住燒拍，真係好敬業！」。

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（圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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