非份之罪｜《無臉女屍》結局真相大白！戴祖儀慘死原因竟是…
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TVB節目《非份之罪》首個單元《無臉女屍》昨晚（3日）迎來大結局，所有謎團終極解開！戴祖儀飾演的嘉嵐慘成「無臉女屍」的真相，以及吳啟華飾演的康力連串失常行為背後的動機亦全數揭曉，結局出人意表，引發網民熱議！
戴祖儀慌忙逃走碌落山 慘遭野豬咬死成「無臉女屍」
結局揭曉，戴祖儀飾演的嘉嵐之死，原來純屬一場令人心碎的意外！劇情交代，康力（吳啟華飾）幾經辛苦終於找到嘉嵐，但嘉嵐卻在慌忙逃走時意外碌落山，雖然當時仍有氣息，但最終卻被野豬咬至面目全非，慘變成「無臉女屍」。目睹女兒慘死的康力及白美雅（貝安琪飾）愛莫能助，只能在現場崩潰痛哭。
吳啟華貝安琪悲痛莫名 貝安琪痛哭至滿面通紅
見住愛女在眼前慘死，康力及白美雅悲痛莫名，尤其貝安琪飾演的白美雅，更是痛哭至滿面通紅，青筋盡現，將一位母親失去女兒的絕望和心碎演繹得淋漓盡致，演技大爆發，場面極為扎心。吳啟華的演繹同樣充滿層次，從找到女兒的狂喜，到目睹她遇害的震驚與無助，情緒轉換令人動容。
吳啟華喪揼朱敏瀚真相曝光！竟為讓游嘉欣重獲自由
昨晚另一圓滿解開的重點謎團，就是康力為何要拿著鐵鎚喪揼YY（朱敏瀚飾）。原來這一切都是康力的計謀，他真正的目的，是想藉此機會讓YY帶走另一位女兒嘉儀（游嘉欣飾），好讓嘉儀能擺脫他這個「殺人犯父親」，重獲自由，獲得真正屬於自己的身份證。這份深沉又扭曲的父愛，令人不勝唏噓。
網民熱議結局：估唔到係意外！
所有真相大白後，康力及白美雅決定共同承擔一切，最終分別被判刑兩年及半年。對於這個結局，網民反應相當熱烈，紛紛表示：「真係估唔到！原來嘉嵐死係意外！」、「個結局好sad，但又好合理，父母為咗個女，真係咩都做得出。」、「吳啟華喪揼朱敏瀚原來係局中局，個反轉好正！」、「貝安琪喊到我心都痛埋！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期