非份之罪｜戴祖儀親身上陣碌落山！事後拉傷腳大呻一句超爆笑
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TVB節目《非份之罪》中，除了吳啟華搏命演出，劇中飾演其女兒的戴祖儀（Joey）同樣為求效果逼真而搏到盡！她親身上陣拍攝一場極度危險的碌落山戲份，更在社交平台分享驚險花絮，不過她事後的反應卻令網民哭笑不得！
戴祖儀搏到盡親身上陣 社交網直擊翻滾驚險過程
在《無臉女屍》單元中，戴祖儀飾演的嘉嵐有一場意外碌落山的戲份。為求效果逼真，Joey堅持親身上陣。根據她在社交網上載的拍攝花絮片段所見，Joey在斜坡上「翻滾」了好一大段距離，感覺是由山頂直碌落山腰，途中更不斷撞到雜物，場面驚險，可見她完全零錫身，相當專業。
戴祖儀霸氣宣言：自己嘅山自己碌
面對如此危險的場面，戴祖儀不但沒有退縮，更在片段中霸氣揚言：「自己嘅山自己碌」，盡顯其硬朗及敬業的一面。這句說話完美體現了她對演藝工作的熱誠和投入，即使是危險鏡頭也希望親力親為，務求將最真實的畫面呈現給觀眾，贏得不少網民讚賞。
戴祖儀展示瘀青傷勢 拉傷腳大呻唔抵勁搞笑
搏命演出當然要付出代價，戴祖儀在片中亦展示了事後的「傷勢」。她透露由於翻滾時不時撞到樹木和石頭，所以大腿位置必定會有大片瘀青。不過最搞笑的是，她指拍畢相關鏡頭後，在步行上回斜路時竟然拉傷了腳，令她忍不住大呻「唔抵」，率直又幽默的反應令人哭笑不得。
網民心痛又好笑：太敬業！下次小心啲
影片一出，大批網民湧入留言，對戴祖儀的敬業精神表示佩服，同時又覺得她的反應十分可愛。網民紛紛表示：「睇見都痛！太敬業喇！」、「自己碌落山冇事，行返上去就拉傷，真係唔抵，笑死！」、「好欣賞你嘅專業態度，但下次真係要小心啲！」、「又心痛又好笑，祖儀好嘢！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期