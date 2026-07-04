非份之罪｜戴祖儀親身上陣碌落山！事後拉傷腳大呻一句超爆笑

TVB節目《非份之罪》中，除了吳啟華搏命演出，劇中飾演其女兒的戴祖儀（Joey）同樣為求效果逼真而搏到盡！她親身上陣拍攝一場極度危險的碌落山戲份，更在社交平台分享驚險花絮，不過她事後的反應卻令網民哭笑不得！