非份之罪｜戴祖儀擸摺櫈狂毆曾展望！導演驚爆含真打部份畫面震撼
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TVB節目《非份之罪》劇情愈趨緊湊，第三集更爆出極度震撼一幕，戴祖儀（Joey）為搶回被偷的金錢，竟「女力士」上身，拿起摺櫈向曾展望（GM）瘋狂攻擊，場面極度逼真！單元導演事後更驚爆，這場恍如MMA的打鬥戲含有「真打」成份，演員親身上陣，究竟拍攝過程有幾驚險？
戴祖儀女力士上身 擸摺櫈「拍蚊咁拍」曾展望
在該幕爭執回憶場口中，劇情講述Joey為了搶回被GM偷走的錢，情緒失控大暴走。她先是發狂拉扯GM的頭髮，其後更隨手拿起摺櫈，「女力士」上身向著GM的頭部及心口位置「拍蚊咁拍」，攻勢相當猛烈。其中一下Joey更因疑似用力過度而一度站不穩，令整個畫面看起來極為「刺激」和逼真，劇組的拍攝功力應記一功。
導演阿堅親證含真打部份 演員專業演出獲讚
單元導演阿堅受訪時透露，這場激烈的打鬥戲是經由武術指導在安全考量下精心設計和安排的。他親口證實，為了追求逼真效果，場口中確實包含「真打」部份：「有啲位會係借位拍嘅，但當中的確有真打部份。」他強調劇組做足安全措施：「當然武指有幫佢哋做足墊 pad 呢啲保護措施，但全部腳踢同推撞戲佢哋都係真做。」導演大讚兩位演員非常專業，為了不同角度拍攝了多個take，台前幕後都相當辛苦。
網民睇到嚇親：戴祖儀原來咁好打
這段充滿爆炸性的打鬥場面播出後，隨即引起網民熱議，不少觀眾對畫面的逼真程度感到震驚，並對戴祖儀的突破演出刮目相看。網民紛紛留言：「嘩！睇到O晒嘴，戴祖儀原來咁好打！」、「呢場打鬥好逼真，完全唔似借位，原來真係有打！」、「曾展望都好專業，硬食幾下睇見都痛」、「辛苦晒所有演員同幕後，拍得好有誠意！」、「估唔到Joey可以咁癲，完全刮目相看！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期