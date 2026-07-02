非份之罪｜戴祖儀擸摺櫈狂毆曾展望！導演驚爆含真打部份畫面震撼

TVB節目《非份之罪》劇情愈趨緊湊，第三集更爆出極度震撼一幕，戴祖儀（Joey）為搶回被偷的金錢，竟「女力士」上身，拿起摺櫈向曾展望（GM）瘋狂攻擊，場面極度逼真！單元導演事後更驚爆，這場恍如MMA的打鬥戲含有「真打」成份，演員親身上陣，究竟拍攝過程有幾驚險？