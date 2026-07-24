非份之罪｜戴祖儀摺櫈真打曾展望？導演驚爆幕後：推撞腳踢全部真做！
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TVB節目《非份之罪》第三集爆出震撼一幕，戴祖儀（Joey）與曾展望（GM）的激烈爭執戲碼，Joey竟「女力士」上身，手持摺櫈狂扑GM，場面極度逼真刺激！不少觀眾好奇拍攝時是否「真打」，近日導演親自解畫，驚爆當中原來包含大量真實動作，令網民嘩然！
戴祖儀女力士上身 擸摺櫈狂扑曾展望場面震撼
在該集的回憶片段中，戴祖儀為了搶回被曾展望偷走的錢，情緒失控大爆發。她先是發狂亂搲GM的頭髮，其後更隨手拿起摺櫈，像「拍蚊咁拍」般向著GM的頭部及心口連環攻擊，其中一下更因疑似用力過度而一度站不穩。整個畫面充滿張力，打鬥場面極其逼真，讓觀眾看得膽戰心驚，劇組的拍攝功力應記一功。
導演阿堅親自解畫 驚爆打鬥戲含真打部份
對於這場恍如MMA打鬥的動作戲，單元導演阿堅受訪時透露了幕後細節。他表示，這場戲的動作設計是經由武術指導在考慮安全下精心安排，才能呈現出如此逼真的效果。阿堅更驚爆：「有啲位會係借位拍嘅，但當中的確有真打部份，當然武指有幫佢哋做足墊 pad 呢啲保護措施，但全部腳踢同推撞戲佢哋都係真做。」原來觀眾看到的激烈推撞和腳踢，全都是演員親身上陣的真實反應。
導演大讚戴祖儀曾展望專業 做足安全措施拍多個take
導演阿堅對兩位演員的專業表現讚不絕口，他指出為了捕捉最佳效果，這場激烈的打鬥戲拍攝了許多個take和不同的角度。雖然有做足保護措施，但演員們的敬業精神和落力演出功不可沒。阿堅補充說：「兩位演員同埋所有台前幕後都辛苦了。」這番話肯定了戴祖儀和曾展望為求效果逼真所作出的努力和承擔的風險，展現了他們極高的專業水準。
網民熱議逼真打鬥場面：「睇到都覺得痛！」
這場「真打」的打鬥戲播出後，隨即在網上引起熱烈討論。網民對其逼真程度感到震驚，紛紛留言大讚演員專業：「嘩！戴祖儀咁大力嘅？睇到都覺得痛！」「呢場戲好逼真，仲以為真係打交！」「GM好慘，但兩位演員都好專業！」「摺櫈都出動埋，TVB啲打鬥戲愈來愈激！」「戴祖儀原來咁好打，刮目相看！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期