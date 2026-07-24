非份之罪｜戴祖儀摺櫈真打曾展望？導演驚爆幕後：推撞腳踢全部真做！

TVB節目《非份之罪》第三集爆出震撼一幕，戴祖儀（Joey）與曾展望（GM）的激烈爭執戲碼，Joey竟「女力士」上身，手持摺櫈狂扑GM，場面極度逼真刺激！不少觀眾好奇拍攝時是否「真打」，近日導演親自解畫，驚爆當中原來包含大量真實動作，令網民嘩然！