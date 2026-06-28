非份之罪｜施焯日首演智障人士！獲監製鼓勵：做番自己就得

憑《正義女神》贏盡關注的施焯日（Arthur），在無綫新劇《非份之罪》中迎來演藝生涯一大挑戰！他在單元《一億殺機》中首度飾演輕度智障人士，坦言事前壓力極大，幸得監製王心慰（Amy姐）一句話點醒，讓他放下包袱盡情發揮，究竟監製對他説了甚麼？