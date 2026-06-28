非份之罪｜施焯日首演智障人士！獲監製鼓勵：做番自己就得
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憑《正義女神》贏盡關注的施焯日（Arthur），在無綫新劇《非份之罪》中迎來演藝生涯一大挑戰！他在單元《一億殺機》中首度飾演輕度智障人士，坦言事前壓力極大，幸得監製王心慰（Amy姐）一句話點醒，讓他放下包袱盡情發揮，究竟監製對他説了甚麼？
施焯日挑戰輕度智障角色 成爭產案核心人物
在《非份之罪》的單元故事《一億殺機》中，施焯日飾演的角色是一位輕度智障人士，更是整個億元爭產事件的磨心及核心人物，角色極具挑戰性。施焯日受訪時坦言，首次挑戰這類角色感到相當有難度，事前亦感到巨大壓力，深怕自己演得不好。他非常感謝監製 Amy 姐在拍攝期間不斷給予鼓勵和支持，幫助他投入角色。
監製Amy姐派定心丸 爆金句鼓勵施焯日
談到如何克服壓力，施焯日分享了與監製 Amy 姐的有趣互動。他憶述當時的心情：「其實拍之前，Amy 姐有一直問我緊唔緊張，我就梗係話緊張啦。」沒想到 Amy 姐竟輕鬆回應，給他派定心丸，更爆出金句鼓勵他：「但 Amy姐就話：『唔使驚吖，做番自己得架喇』。」這句意想不到的鼓勵，讓施焯日哭笑不得之餘，也瞬間放鬆了不少。
施焯日獲極大自由度 演繹天真爛漫開心仔
得到監製的「開綠燈」後，施焯日在演繹上獲得極大的自由度。他解釋道：「因為我個角色係天真爛漫開心仔，加埋有輕度智障，變相佢做咩都會好似好合理咁，所以拍嗰陣佢哋係任由我諗到咩就做咩。」正因如此，他能更自然地代入角色，將一個天真爛漫、無憂無慮的開心仔形象活現於觀眾眼前，表現令人期待。
網民期待演技大爆發：呢個角色好大挑戰！
對於施焯日今次的大膽嘗試，不少網民都表示非常期待。有網民留言力撐：「Arthur仔今次搏盡喎！好期待！」、「演呢類角色好易過火，睇下佢點拿捏。」亦有網民對監製的說話感到好奇：「監製叫佢做返自己係咩意思？笑死！」不少觀眾對他充滿信心：「之前《正義女神》已經好亮眼，今次一定有驚喜！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期