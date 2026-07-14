非份之罪｜施焯日爆盧宛茵惡樣下勁溫柔 驚揭拍怒摑戲一幕超錫身？

TVB節目《非份之罪》單元「一億殺機」劇情愈趨緊湊，昨晚（13日）一集揭露盧宛茵（Madam Lo）所飾演的「嫲嫲」淑嫻，表面嘮嘈野蠻，內心卻是重情重義。劇中她得悉聰B（施焯日飾）是老公出軌的血脈後大發雷霆，但私下卻獨自到塔東島懷緬昔日與聰B的時光，場面感人。戲內祖孫情複雜，戲外施焯日卻大爆與Madam Lo的驚人互動，究竟這位前輩私下是怎樣的人？