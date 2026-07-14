非份之罪｜施焯日爆盧宛茵惡樣下勁溫柔 驚揭拍怒摑戲一幕超錫身？
一億殺機｜盧宛茵演技大爆發 野蠻嫲嫲藏溫柔一面
在《非份之罪》單元「一億殺機」中，盧宛茵飾演的淑嫻角色立體，平時對家人極為毒舌，但在老公出軌的私生孫聰B（施焯日飾）死後，卻展現出不為人知的一面。雖然她曾因聰B的身世而嬲爆，但內心深處其實充滿懷念與愧疚。昨晚劇情發展到她為聰B爭取海葬，更一個人重遊舊地，在塔東島回憶起與孫仔相處的歡樂時光，默默垂淚的畫面賺人熱淚，展現了資深演員的深厚功力，將一個外冷內熱的複雜角色演繹得淋漓盡致。
施焯日首度合作勁緊張 爆盧宛茵私下超溫柔
首次與前輩盧宛茵合作，施焯日接受訪問時坦言初時非常緊張，全因Madam Lo外表看來相當嚴肅。不過他隨即笑言合作後完全改觀：「因為佢個樣都好嚴肅，但係拍完之後先發覺嫲嫲原來好溫柔。」施焯日透露兩人戲外竟因古典音樂結緣，會互相分享喜歡的樂曲，從而變成好友：「佢唔單只會同我分享佢以前啲經歷，我哋仲會一齊討論鍾意邊首古典音樂，大家變好 friend 好好傾。」沒想到螢幕上看似難以親近的前輩，私下竟有如此文藝又溫柔的一面。
施焯日自爆叫真打 盧宛茵一個原因拒絕勁窩心
談到劇中一場被盧宛茵怒摑的戲份，施焯日憶述當時為了效果逼真，曾主動要求Madam Lo真打。豈料，Madam Lo卻斷然拒絕，原因竟是怕弄痛他。施焯日對此大為感動，直言感受到前輩的愛錫：「佢驚我痛，好錫住我。」這一場戲需要施焯日在被摑後撞向書櫃，雖然最終沒有真打，但盧宛茵的關懷舉動，讓施焯日深感溫暖，也讓觀眾看到演藝圈前輩提攜後輩的溫情，與劇中野蠻嫲嫲的形象形成強烈對比。
網民大讚戲內戲外反差萌 激讚：前輩好溫暖
對於施焯日與盧宛茵戲內外的互動，網民反應相當熱烈，紛紛留言大讚。不少人對盧宛茵的精湛演技表示佩服，同時也對她愛錫後輩的舉動感到窩心。網民留言指：「Madam Lo真係好戲骨，又惡又溫柔！」、「估唔到施焯日同Madam Lo會傾古典音樂，好反差萌！」、「前輩真係錫住後輩，呢啲互動好溫暖」、「摑人戲最睇得出人品，Madam Lo真係好好」、「施焯日都好乖仔，難怪前輩錫佢」。