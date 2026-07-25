非份之罪｜兩大隻佬保鏢驚貞操不保！起底原來係功夫新星港男

TVB節目《非份之罪》除了主角搶鏡，一對配角「花生保鏢2人組」曾海昌及伍禮騫亦憑著爆笑演出成功彈出！劇中兩人誤會老闆單立文有特殊癖好，擔心「貞操不保」的驚青樣笑爆觀眾。而現實中，他們竟是身懷絕技的大隻猛男，反差之大令人驚訝！