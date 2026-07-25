非份之罪｜兩大隻佬保鏢驚貞操不保！起底原來係功夫新星港男
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TVB節目《非份之罪》除了主角搶鏡，一對配角「花生保鏢2人組」曾海昌及伍禮騫亦憑著爆笑演出成功彈出！劇中兩人誤會老闆單立文有特殊癖好，擔心「貞操不保」的驚青樣笑爆觀眾。而現實中，他們竟是身懷絕技的大隻猛男，反差之大令人驚訝！
曾海昌伍禮騫誤會老闆有癖好 驚貞操不保神同步拒酒
劇中，曾海昌及伍禮騫飾演單立文的貼身保鏢，因連番錯摸，誤會老闆豹哥有「易服癖」及對他們圖謀不軌，令原本食盡花生的二人，開始擔心起自身「貞操安全」。為了自保，兩人默契十足地拒絕老闆所有埋身邀請，其中一幕更驚青地齊聲講出：「身為一個專業嘅保鏢，係絕對唔可以飲酒架！」神同步的反應與驚恐表情喜感大爆發，成功吸獲網民關注。
起底曾海昌係詠春高手 曾奪世界健身先生銀牌
劇中憨直搞笑的曾海昌，現實中原來是個武林高手！他於2011年參加《功夫新星》入行，擅長詠春。他不但是有料之人，更是天生一副好身手，更曾奪得世界健身先生銀牌，身形與實力兼備，與劇中膽小怕事的形象形成強烈對比。
伍禮騫曾選港男入行 憑《愛回家》子丹一角入屋
至於另一位保鏢伍禮騫，觀眾對他可能更為熟悉。他是2016年《香港先生選舉》的十強人馬，入行後憑藉健碩身形與陽光形象備受關注。他更曾在人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演蝦蝦霸霸的大學生「子丹」一角，成功入屋，今次搞笑演出再次令人眼前一亮。
網民讚反差萌勁吸睛：「估唔到兩個咁大隻又咁搞笑！」
這對「花生保鏢」的搞笑演出及戲外的猛男背景引起網民熱議，大讚反差感十足。「呢兩個保鏢真係好好笑，成日個樣驚驚青青！」「原來佢哋真人咁勁！一個識功夫一個係港男！」「反差好大，劇入面咁搞笑，真人咁大隻！」「伍禮騫唔係《愛回家》個子丹咩？今次個角色好唔同！」「TVB應該俾多啲機會呢啲綠葉，好搶戲！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期