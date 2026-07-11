非份之罪｜林秀怡演律師獲讚顏值躍進！竟自爆患奇症：愈開工愈腫
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近年罕有在劇集露面的林秀怡，在TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》中飾演律師「帶弟」，演出備受關注！劇中她不時以行政套裝Look現身，加上臉形比以往更尖，獲網民大讚顏值大躍進，非常漂亮。沒想到，她竟自爆患有奇怪的「一開工即肥症」，引起熱議。
林秀怡演律師靚樣獲激讚 網民：顏值大躍進
林秀怡在《一億殺機》中飾演聰B的家姐帶弟，是一名專業律師。劇中她經常以一身幹練的行政套裝示人，形象專業。不少眼利網民發現，林秀怡今次出鏡，臉形明顯比以前尖削，五官更見突出，紛紛留言大讚她「顏值大躍進」、「好靚女」、「呢個造型好適合佢」，認為她的外型與角色非常匹配，令人眼前一亮。
林秀怡自嘲患奇症：一開工即肥
對於網民的稱讚，林秀怡接受訪問時卻幽默自嘲，更自爆患有一種奇怪的「病症」。她笑言自己有「一開工即肥症」，估計觀眾之後會看到她時肥時瘦。她解釋：「我一收到劇本，就開始戒口，想清減少少，真係好少。不過我發現我有一個好奇怪嘅症，叫做『一開工即肥症』，如果大家見到我瘦瘦哋，應該係開拍冇幾耐嘅時間，如果見到我腫腫地、肥肥地，就係拍到中後段嘅時間，愈開工就愈腫，哈哈哈哈。」
演技備受肯定 曾憑律師角色獲提名
其實林秀怡的演技早已備受肯定，而她與律師角色亦甚有淵源。早在2018年，她就曾憑TVB節目《是咁的，法官閣下》中飾演律師黃瞳一角，首次獲得台慶頒獎禮「最佳女配角」提名，實力不容忽視。今次再度飾演法律界人士，可謂駕輕就熟，表現更上一層樓。
網民大讚演技到位 演活角色內心委屈
除了外型獲讚，林秀怡在《一億殺機》中的演技同樣獲得高度評價。她成功將角色「帶弟」外冷內熱的性格、對家中兩位長輩無日無之「戰爭」的厭倦、對弟弟的痛心愛錫，以及內心承受著無限委屈的複雜處境，演繹得恰到好處，層次分明，讓觀眾看得非常投入。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期