非份之罪｜林秀怡演律師獲讚顏值躍進！竟自爆患奇症：愈開工愈腫

近年罕有在劇集露面的林秀怡，在TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》中飾演律師「帶弟」，演出備受關注！劇中她不時以行政套裝Look現身，加上臉形比以往更尖，獲網民大讚顏值大躍進，非常漂亮。沒想到，她竟自爆患有奇怪的「一開工即肥症」，引起熱議。