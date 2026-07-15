非份之罪｜林秀怡獲「嫲嫲愛心雞髀」肯定！催淚嫲孫情獲網民激讚

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TVB節目《非份之罪》懸疑劇情緊湊，但劇中一段溫馨的嫲孫情卻意外跑出，成為網民熱話！昨晚講述林秀怡飾演的帶弟，終獲盧宛茵飾演的毒舌嫲嫲淑嫻肯定，一幕「愛心雞髀」戲更是讓無數觀眾動容，大讚編劇在緊張氣氛中加入溫情元素，處理得恰到好處，令劇情更添層次。

昨晚一幕「愛心雞髀」 林秀怡感動笑容惹鼻酸

劇中，淑嫻（盧宛茵飾）經歷至親背叛等連番起跌後，終於意識到一直被她嫌棄的孫女帶弟（林秀怡飾），才是對自己最真誠的人。雖然淑嫻天生毒舌，表面上對帶弟依然是彈多過讚，但在昨晚同枱食飯的一幕，她竟一反常態，慈祥地將帶弟夢寐以求的「嫲嫲愛心雞髀」夾給她。帶弟那感動又滿足的笑容，配上背景的窩心氣氛，一股真摯的「嫲孫情」瞬間湧上心頭，讓不少觀眾看得鼻酸。

編劇精心設計「律師梗」 見證嫲孫情大躍進

除了動人場景，編劇在對白設計上亦見心思。初期，當嫲嫲還未「看清」帶弟的愛時，曾狠批她：「行咁慢，你點做律師架？」，這句更一度成為嫲嫲批評帶弟的口頭禪。然而，隨著二人合力查案，嫲嫲親眼見證帶弟對法律條文倒背如流的專業模樣，竟以同樣的「律師梗」反過來稱讚她：「果然係律師喎，隨口噏得出啲法例」，簡單一句對白，卻標誌著這段「嫲孫情」迎來了重大躍進，也讓帶弟甜上心頭。

網民大讚林秀怡演技自然 激讚劇集最好睇

對於劇集在懸疑主線外，細膩刻劃溫情人性，網民反應極之熱烈，並點名大讚林秀怡演技出色。「呢段幾好，講吓親情又唔會太拖」、「應該係近呢幾年，最好睇嘅 TVB 劇」、「林秀怡今套妝容好靚，佢應該拍多啲劇」、「好戲，啲戲好自然」、「咁少拍劇真係可惜。」網民一致認為林秀怡的自然演繹，為角色注入靈魂，成功演活了這段感動人心的嫲孫情。

非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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