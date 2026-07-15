非份之罪｜林秀怡獲「嫲嫲愛心雞髀」肯定！催淚嫲孫情獲網民激讚

TVB節目《非份之罪》懸疑劇情緊湊，但劇中一段溫馨的嫲孫情卻意外跑出，成為網民熱話！昨晚講述林秀怡飾演的帶弟，終獲盧宛茵飾演的毒舌嫲嫲淑嫻肯定，一幕「愛心雞髀」戲更是讓無數觀眾動容，大讚編劇在緊張氣氛中加入溫情元素，處理得恰到好處，令劇情更添層次。